Yo Me Quedo En Casa: Top 20 vampiros

Con la llegada del nuevo coronavirus, una de las mejores maneras de prevenir la propagación de la enfermedad es el aislamiento, distanciamiento social, o la cuarentena. Así que si estás tratando de limitar el contacto social para ayudar a disminuir los casos del COVID-19, primero que nada, te felicitamos por quedarte en casa, y en segundo lugar, sabemos que es probable que te encuentres con que tienes mucho más tiempo libre… y mucha menos gente con la que pasarlo.

Por ello, ahora es el momento de ponerte al día con toda la música, libros, series de televisión, películas y documentales que tenías en tu lista de pendientes, así que hoy queremos ayudarte, pues a veces, necesitas inyectar algo completamente nuevo en tu dieta visual, permitir que tu imaginación sea transportada a otro lugar, especialmente cuando estás físicamente confinado a tu espacio vital durante un largo período de tiempo.

Así que esta semana compartiremos una serie de recomendaciones para que la cuarentena se te haga más amena. Luego de sugerirte series, películas, documentales, animé, filmes para volados, distopías, y una selección de cintas dirigidas por mujeres, en la lista de hoy, los vampiros de películas, series y animé serán los protagonistas, así que ponte cómodo y toma nota, pues estamos seguros de que querrás sumergirte en muchas de estas historias.

1. Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) | Dir. Friedrich Wilhelm Murnau

Como es usual en estas listas, comenzamos por un clásico que todos deberíamos ver alguna vez, el Nosferatu de F.W. Murnau, una de las más influyentes películas del cine mudo de terror, en la que el misterioso Conde Orlok convoca a Thomas Hutter a su remoto castillo en las montañas de Transilvania. El espeluznante Orlok busca comprar una casa cerca de Hutter y su esposa, Ellen, y después de que revela su naturaleza de vampiro, Hutter lucha por escapar del castillo, sabiendo que Ellen está en grave peligro. Mientras tanto, el sirviente de Orlok, Knock, se prepara para que su amo llegue a su nuevo hogar.

2. Let The Right One In (2008) | Dir. Tomas Alfredson

Una de las mejores historias modernas de vampiros es esta sueca de Tomas Alfredson: cuenta la historia de Oskar, un sensible niño de 12 años que es víctima del bullying, y que vive con su madre en los suburbios de Suecia. Cuando conoce a su nueva vecina, la misteriosa y malhumorada Eli, entablan una amistad. Inicialmente tímidos y reservados, Oskar y Eli forman lentamente un estrecho vínculo, pero pronto se hace evidente que ella no es una niña ordinaria: eventualmente, comparte su macabro secreto con Oskar, revelando su conexión con una serie de sangrientos asesinatos locales.

3. What We Do In The Shadows (2014) | Dir. Taika Waititi & Jemaine Clement

Uno de los mejores twists en las historias vampíricas de la última década fue esta increíble comedia del ganador del Oscar Taika Waititi y Jermaine Clement, en la que un grupo de chupasangres neozelandeses viven como roommates mientras los graban para un documental. Así, los seguimos por su vida cotidiana con otros vampiros, sus rivales hombres lobo, y cómo soportan la tentación de la sangre con sus amigos humanos. Imperdible. al igual que su spin-off televisivo del mismo nombre.

4. Buffy The Vampire Slayer (1997 — 2003) | Showrunner: Joss Whedon

Si hablamos de vampiros, no podemos dejar por fuera a la más famosa cazadora de estas criaturas después de Van Helsing: Buffy, quien dominó la pantalla chica por buena parte de los 90 y principios de los 2000 desde la secundaria Sunnydale, acabando con las dantescas criaturas de la noche con un equipo de adolescentes y un mentor conocedor de libros y secretos ancestrales. Pero no todo se le hará muy fácil, pues se enamora de su peor enemigo.

5. Interview With The Vampire (1994) | Dir. Neil Jordan

Olvídense de las 15 entregas de Mission: Impossible: esta es la mejor interpretación de Tom Cruise en su carrera. La adaptación del primer libro de las Vampire Chronicles de Anne Rice comienza en la Louisiana del siglo 19 y el vampiro Lestat, quien termina salvando de la muerte a Louis, un joven sensible que enfrenta una crisis existencial al saber que debe matar a otros humanos para subsistir. Con humor negro, una buena dosis de sensualidad oscura y una escena final legendaria, esta es una que definitivamente merece un lugar en esta lista.

6. A Girl Walks Home Alone At Night (2014) | Dir. Ana Lily Amirpour

El primer western de vampiros iraníes jamás realizado fue el debut de la directora Ana Lily Amirpour, cuyo filme The Bad Batch ya incluimos en la lista de distopías. Este film se regodea en el puro placer de las historias pulp mezclando géneros, arquetipos e iconografías, con influencias que abarcan los spaghetti westerns, las novelas gráficas, las películas de terror y la Nueva Ola Iraní. Seguro será una de tus favoritas.

7. True Blood (2008 — 2014) | Showrunner: Alan Ball

Si te gustan los vampiros con una buena dosis de sensualidad, peligro, sangre y el twang del acento sureño norteamericano, pues True Blood es para ti: esta serie de HBO de Alan Ball (el mismo de Six Feet Under) detalla la coexistencia de vampiros y humanos en Bon Temps, un pequeño pueblo ficticio del norte de Louisiana. La serie se centra en Sookie Stackhouse la camarera telepática de un bar, que se enamora del vampiro Bill Compton después de conocerlo en el bar donde trabaja. pero esto es solo el principio: cuando termines las siete temporadas vas a terminar cantando I wanna do bad things with you.

8. Bram Stoker’s Dracula (1992) | Dir. Francis Ford Coppola

Una de las mejores adaptaciones de la novela original de 1897 se trae toda la elegancia y exquisitez del horror gótico de manos de Francis Ford Coppola: esta ganadora de tres Oscars nos ofrece el retrato del vampiro inmortal de Transilvania, con una diferencia: el Conde Drácula (Gary Oldman) está más motivado por el romance que por la sed de sangre. Perfora los cuellos de sus víctimas para vengar la muerte de su esposa en el siglo XV, y cuando va a Londres, es específicamente para conocer a la heroína Mina Harker, la imagen viva de su difunta esposa, interpretada por Winona Ryder. Anthony Hopkins es el cazador de vampiros Van Helsing, mientras que Keanu Reeves asume el papel de Jonathan Harker, y Tom Waits interpreta al come-bichos Renfield.

9. The Hunger (1983) | Dir. Tony Scott

The Hunger es una de las películas de vampiros más sensuales jamás hecha: en el filme, la exquisitamente hermosa Catherine Deneuve interpreta a Miriam, una vampiresa de siglos de antigüedad capaz de otorgar el don de la inmortalidad a sus amantes (como su actual pareja, John, interpretado por David Bowie). Para sostener sus requerimientos sanguíneos, la pareja recorre los clubes nocturnos de Nueva York en busca de víctimas, pero un día, John se despierta una mañana para descubrir signos reveladores de envejecimiento, revelando que su eterna juventud no es permanente, y su decrepitud física comienza a aumentar a un ritmo increíble. Lleno de pánico, John visita la clínica de la científica Sarah Roberts (Susan Sarandon), conocedora de un proceso para revertir el proceso de envejecimiento. Lo que sigue incluye mucha sangre, un ático perverso, un encuentro lésbico y un vínculo psíquico.

10. Penny Dreadful (2014 — 2016) | Showrunner: John Logan

Ya han pasado cuatro años desde su final, pero aún extrañamos una de las más increíbles series de la década pasada: Penny Dreadful, inspirada en los folletines de horror gótico de la era victoriana, y que tuvo como protagonistas a todas las criaturas de la noche Londinense; desde vampiros, hombres lobo, el Dr. Frankenstein y su criatura, hasta Dorian Gray y la sensible medium Vanessa Ives, interpretado magistralmente por Eva Green. Tres temporadas no fueron suficientes, pero revisitarlas será definitivamente un placer con esta serie que combina el horror y el thriller psicológico.

11. Only Lovers Left Alive (2013) | Dir. Jim Jarmusch

Establecida en la romántica desolación de Detroit y Tánger, un músico underground, profundamente deprimido por la dirección de las actividades humanas (Tom Hiddleston), se reúne con su resistente y enigmática amante (Tilda Swinton). La historia de amor de ambos ya ha durado varios siglos por lo menos, pero su idilio libertino pronto se ve interrumpido por la salvaje e incontrolable hermana menor de esta. El filme de jarmusch nos plantea una gran pregunta: ¿pueden estos sabios pero frágiles outsiders seguir sobreviviendo mientras el mundo moderno se derrumba a su alrededor?

12. Blade (1998) | Dir. Stephen Norrington

¡Otro clásico! La sinopsis nos cuenta que en un mundo donde los vampiros habitan en la tierra, Blade tiene un objetivo: librar al mundo de todo el mal de los vampiros. Cuando Blade es testigo de la mordedura de un vampiro a la Dra. Karen Jenson, lucha contra la bestia y se lleva a Jenson de vuelta a su escondite. Aquí, junto con Abraham Whistler, Blade intenta ayudar a curar a Jenson. Por su parte, el vampiro que fue atacado por Blade, informa a su maestro, el diácono Frost, quien comienza a planear una gran sorpresa para la población humana. Este personaje de Marvel debería tener un comeback.

13. Blood: The Last Vampire (2000) | Dir. Hiroyuki Kitakubo

En este animé que cumple 20 años en el 2020, Saya es una cazadora de vampiros que tiene como misión acabar con las criaturas que acechan en una secundaria de una base militar estadounidense en Japón durante la década de los 60. Para poder cumplir con su objetivo, se hará pasar por una estudiante para poder acabar con los vampiros con sus habilidades. Todo se torna bastante sangriento.

14. The Lost Boys (1987) | Dir. Joel Schumacher

Una de las películas más queridas del género vampírico es The Lost Boys, en donde una madre y sus dos hijos se mudan a un pequeño pueblo de la costa de California. Sin embargo, el lugar está plagado de motociclistas y algunas muertes misteriosas. El más joven de los chicos se hace amigo de otros dos, que dicen ser cazadores de vampiros, mientras que el mayor es arrastrado a la banda de motociclistas gracias a una hermosa chica. El mayor empieza a dormir de día y a pasar la noche fuera, mientras que el menor empieza a tener problemas por la obsesión de sus amigos.

15. Underworld (2003) | Dir. Len Wiseman

Underworld tiene varias secuelas, pero la original sigue siendo una de nuestras favoritas. En el Inframundo, los vampiros son un clan secreto de la aristocracia moderna, cuyos enemigos mortales son los Lycans, un grupo de pandilleros (y sí, hombres lobo) que atacan a la ciudad. Nadie sabe el origen de esta rivalidad, pero la lucha poder entre ambos se pondrá más sangrienta cuando una guerrera vampira y un Lycan con un misterioso pasado se enamoran.

16. Dracula (2020) | Showrunners: Mark Gatiss & Steven Moffat

Inspirada en el clásico personaje de Bram Stroker, los creadores del Sherlock de la BBC reimaginan al Conde Drácula, quien viaja desde su Transilvania natal hacia la Londres en la época victoriana para saciar su sed de sangre en una serie que se apoya de los elementos clásicos de la historia, pero con un toque moderno, a pesar de ser una pieza de época. No se pierdan a la nueva Van Helsing de esta versión.

17. Vampire Knight (2008) | Dir. Kiyoko Sayama

Vampire Knight nos cuesta la historia de Yuki Cross. Lo primero que recuerda es ser atacada en una noche de nieve por un vampiro y es rescatada por Kaname Kuran, otro vampiro. Los hechos se desarrollan 10 años después del suceso, y Yuki es la hija adoptada del Maestro de la Academia. Ella y su amiga Zero Kiryu mantienen la paz en la academia, asegurándose de que no surjan ningún problema entre los humanos y los vampiros. Sin embargo, la paz que tratan de mantener es frágil, y sus sentimientos comienzan a obstaculizar el camino para cumplir con su labor.

18. From Dusk Till Dawn (1996) | Dir. Robert Rodríguez

Si no has visto esta, anótala: después de asaltar a un banco, los hermanos Richie y Seth Gecko planean ir a México para evadir el arresto. En un motel, Richie mata a su rehén y su viaje se torna difícil, pero, justo cuando las cosas podrían haber empeorado, aparece la familia Fuller. Seth los toma como rehenes y los cinco cruzan con éxito la frontera. Los cinco se dirigen a un bar llamado The Titty Twister, donde una escena inolvidable con Salma Hayek y una serpiente tiene lugar. Pero buando llega la luna, la stripper y los trabajadores se convierten en vampiros y los supervivientes pronto deben luchar por sus vidas. Un dato curioso es que Quentin Tarantino rechazó dirigir esta película para poder enfocarse en escribir el guión y en desarrollar su personaje.

19. Thirst (2009) | Dir. Park Chan-wook

Los cirectores coreanos son expertos en horror, así que no podía faltar en la lista este popular filme del 2009 en donde Sang-hyun, un sacerdote que trabaja en un hospital, se ofrece desinteresadamente como voluntario para un proyecto secreto de desarrollo de vacunas destinado a erradicar un virus mortal. Sin embargo, el virus eventualmente se apodera del sacerdote y casi pierde la vida, pero se recupera milagrosamente con una transfusión accidental de sangre de vampiro. Tras este hecho, se da cuenta de que su única razón para vivir son los placeres de la carne.

20. Byzantium (2012) | Dir. Neil Jordan

La segunda aparición de Neil Jordan en la lista cuenta la historia de dos misteriosas mujeres, quienes se refugian en un abandonado centro turístico de la costa. Clara (Gemma Arterton) conoce al solitario Noel (Daniel Mays), quien le da refugio en su casa de huéspedes, Byzantium. La colegiala Eleanor “Ella” Webb (Saoirse Ronan) se hace amiga de Frank (Caleb Landry Jones) y le cuenta su oscuro secreto: nacieron hace doscientos años y sobreviven con sangre humana. A medida que se difunde su secreto, su pasado los alcanza con consecuencias mortales.

