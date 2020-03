Yo Me Quedo En Casa: Top 20 series tv

Con la llegada del nuevo coronavirus, una de las mejores maneras de prevenir la propagación de la enfermedad es el aislamiento, distanciamiento social, o la cuarentena. Así que si estás tratando de limitar el contacto social para ayudar a disminuir los casos del COVID-19, primero que nada, te felicitamos por quedarte en casa, y en segundo lugar, sabemos que es probable que te encuentres con que tienes mucho más tiempo libre… y mucha menos gente con la que pasarlo.

Por ello, ahora es el momento de ponerte al día con toda la música, libros, series de televisión, películas y documentales que tenías en tu lista de pendientes, así que hoy queremos ayudarte, pues a veces, necesitas inyectar algo completamente nuevo en tu dieta visual, permitir que tu imaginación sea transportada a otro lugar, especialmente cuando estás físicamente confinado a tu espacio vital durante un largo período de tiempo.

Así que esta semana compartiremos una serie de recomendaciones para que la cuarentena se te haga más amena. En la lista de hoy, las series serán las protagonistas, así que ponte cómodo y toma nota, pues estamos seguros de que querrás sumergirte en muchas de estas historias.

1. Euphoria | Showrunner: Sam Levinson

Si no viste la primera temporada de uno de los mejores shows del año pasado, esta es tu oportunidad para que te sumerjas en la vida de Rue, una adolescente salida de rehabilitación, y en la de sus amigos, conocidos, familia… y hasta en la de su dealer.

2. Kingdom | Showrunner: Kim Eun-hee

Describir este original coreano de Netflix como “zombies en la dinastía Joseon” es quedarse corto: esta serie, que acaba de estrenar su segunda temporada, toca temas como poder, mentiras y honor en un escenario épico y fascinante.

3. Breaking Bad | Showrunner: Vince Gilligan

¿Aún no has visto Breaking Bad? No vamos a juzgarte, porque Netflix tiene todo el show disponible para que finalmente te familiarices con la historia de Walter White y Jesse Pinkman, y el imperio de la metanfetamina azul que forjaron en Nuevo México.

4. Better Call Saul | Showrunners: Vince Gilligan, Peter Gould

Cuando termines con Breaking Bad, te invitamos a que veas su spin-off, centrado en la origin story del abogado Jimmy McGill, quien poco a poco se convierte en el hustler amigo del crimen, Saul Goodman. Actualmente se está emitiendo su quinta temporada, que llega semanalmente a Netflix.

5. Elite | Showrunners: Carlos Montero, Dario Madrona

Cuando tres adolescentes de clase trabajadora empiezan a asistir a Las Encinas, una exclusiva escuela privada en España, el enfrentamiento entre estos y los privilegiados estudiantes millonarios termina en asesinato. Esto es como Gossip Girl, pero con más sangre y sexo, y estamos seguros de que vas a digerir tres temporadas fácilmente.

6. Sense8 | Showrunners: Hermanas Wachowski

La épica queer de Lana y Lilly Wachowski fue cancelada luego de 2 temporadas, pero nos dejó un capítulo final para el recuerdo. En esta serie sci-fi ocho extraños de diferentes culturas y partes del mundo se conectan psíquicamente para formar un grupo de sensates: seres humanos que están vinculados mental y emocionalmente, pueden sentir y comunicarse entre sí, y pueden compartir sus conocimientos, idiomas y habilidades.

7. Black Mirror | Showrunner: Charlie Brooker

Si quieres sumergirte por cinco temporadas de las posibilidades más brillantes y más oscuras que esta distopía del futuro cercano tiene para ofrecer, la obra maestra de Charlie Brooker está disponible en Netflix para sacudirte el piso y servir como oráculo de lo que está por venir.

8. Sex Education | Showrunner: Laurie Nunn

Una de las mejores series de los últimos años combina humor, confusión, incomodidad y angustia adolescente enmarcada en el despertar sexual de los alumnos de una escuela secundaria británica. Imperdible.

9. Bojack Horseman | Showrunner: Raphael Bob-Waksberg

Un actor que enfrenta sus crisis existenciales y adicciones mientras intenta recuperar su vida contada en clave de comedia negra y con una animación, suena como una excelente alternativa para la cuarentena.

10. Luna Nera | Showrunner: Francesca Manieri

A principios del siglo 17 en Italia, las mujeres acusadas de ser brujas son acorraladas y quemadas en la hoguera sin mucha evidencia, y en esta serie femenista de Netflix, una joven partera llamada Ade trabaja con su abuela para ayudar a una futura madre de clase alta a dar a luz; pero durante el parto, siente que el bebé está en problemas. Cuando el bebé nace muerto, su abuela sabe lo que se avecina: serán acusadas de ser brujas y de causar la muerte del bebé.

11. Dark | Showrunners: Baran bo Odar, Jantje Friese

Dark ha cautivado al mundo entero desde 2017 con la historia de la desaparición de dos niños que muestra los vínculos entre cuatro familias y expone el pasado de una pequeña ciudad.

12. Pose | Showrunner: Ryan Murphy

Una oda a la cultura ball o al drag ball culture de los 80s y principios de los 90 es esta aclamada serie creada por Ryan Murphy, que refleja la vida de la comunidad LGBTQI+ durante esa época liderado por un Billy Porter con un desempeño poco más que increíble en el rol protagónico.

13. I Am Not Okay With This | Showrunners: Jonathan Entwistle, Christy Hall

Nunca son suficientes las series que abordan lo compleja que resulta la adolescencia y todos los problemas que se generan en ella. Por esta razón I Am Not Okay… es una excelente opción para conectar con ese lado complejo de nuestro ser.

14. Succession | Showrunner: Jesse Armstrong

Succession es la nueva joya de la corona de HBO luego de Game of Thrones. Este drama sobre una familia dueña de un conglomerado de medios de comunicación, en la que todos buscan el poder y dirigir el negocio a su manera, a pesar de que ya se estableció una línea de sucesión.

15. Big Mouth | Showrunner: Nick Kroll, Andrew Goldberg, Jennifer Flackett y Mark Levin

Con un humor inteligente, esta serie aborda las vivencias reales que tuvieron sus creadores durante las etapas de la pubertad y la adolescencia: los constantes cambios bien sean corporales, de ánimo, de pensamiento que protagonizaron los denominados “monstruos hormonales”.

16. La Casa De Papel | Showrunner: Álex Pina

En caso de que hayas vivido bajo una roca en los últimos tres años y nunca has escuchado el Bella Ciao o sobre los atracadores más famosos de España, te recomendamos que veas esta serie sobre el robo más icónico del mundo.

17. RuPaul’s Drag Race | Showrunner: RuPaul

La competencia drag más famosa del mundo es una fuente infinita de entretenimiento y de memes que se supera así misma con cada temporada, con nuevos concursantes que compiten por ser la mejor drag queen de Estados Unidos.

18. Ozark | Showrunners: Bill Dubuque, Mark Williams

Luego de que una operación de lavado de dinero para un cartel mexicano salga mal, Marty Byrde se ve obligado a mudarse con toda su familia a un resort en Ozark en donde buscará nuevas oportunidades para continuar con el lavado de dinero para el cartel.

19. Narcos | Showrunners: Chris Brancato, Eric Newman y Carlo Bernard

Narcos fue uno de los primeros hits de Netflix al contar la historia de dos agentes de la DEA, quienes tenían un único objetivo en mente y era capturar al narcotraficante más famoso del mundo: Pablo Emilio Escobar Gaviria.

20. Peaky Blinders | Showrunner: Steven Knight

Una drama familiar de gangsters que toma lugar en la Inglaterra de 1919, luego de la culminación de la Primera Guerra Mundial, momento en el que comienza el ascenso de la banda conocida como los “Peaky Blinders”, quienes llaman la atención de las autoridades y comienzan la cacería de cada uno de sus miembros.

