Yo Me Quedo En Casa: Top 20 sci-fi

Con la llegada del nuevo coronavirus, una de las mejores maneras de prevenir la propagación de la enfermedad es el aislamiento, distanciamiento social, o la cuarentena. Así que si estás tratando de limitar el contacto social para ayudar a disminuir los casos del COVID-19, primero que nada, te felicitamos por quedarte en casa, y en segundo lugar, sabemos que es probable que te encuentres con que tienes mucho más tiempo libre… y mucha menos gente con la que pasarlo.

Por ello, ahora es el momento de ponerte al día con toda la música, libros, series de televisión, películas y documentales que tenías en tu lista de pendientes, así que hoy queremos ayudarte, pues a veces, necesitas inyectar algo completamente nuevo en tu dieta visual, permitir que tu imaginación sea transportada a otro lugar, especialmente cuando estás físicamente confinado a tu espacio vital durante un largo período de tiempo.

Así que esta semana compartiremos una serie de recomendaciones para que la cuarentena se te haga más amena. Luego de sugerirte series, películas, documentales, animé, filmes para volados, distopías, una selección de cintas dirigidas por mujeres y algunos vampiros, la lista de hoy está dedicada a filmes de ciencia-ficción, así que ponte cómodo y toma nota, pues estamos seguros de que querrás sumergirte en muchas de estas historias.

1. Arrival (2016) | Dir. Denis Villeneuve

El sobrio drama de ciencia ficción del canadiense Denis Villeneuve nos equilibra la lógica y la razón como pocas veces lo logra hacer una película de este género. En Arrival, Amy Adams es una lingüista que sigue llorando la muerte de su hija cuando los extraterrestres aparecen por todo el mundo, hablando en un lenguaje sofisticado que solo ella puede traducir, en una carrera por tratar de descubrir las intenciones de estos visitantes espaciales antes de que las superpotencias les declaren la guerra. Este filme es un retrato realista de la humanidad enfrentándose a su destino con un guión que se revela como un rompecabezas absolutamente emocional.

2. Metropolis (1927) | Dir. Fritz Lang

Esta influyente película alemana de ciencia-ficción es una parte muy importante de la cultura pop, y su estética está presente desde el famoso bustier que Jean Paul Gaultier puso sobre Madonna en la gira Blonde Ambition, hasta el video Radio Gaga de Queen. El filme presenta una ciudad futurista muy estilizada donde existe una bella y culta utopía que se mantiene sobre sombrío submundo poblado por trabajadores maltratados. Cuando el privilegiado joven Freder descubre el sombrío underground de la ciudad, se propone ayudar a los trabajadores: se hace amigo de la maestra rebelde María, pero esto lo pone en conflicto con su autoritario padre, lo que conduce a un mayor enfrentamiento.

3. Inception (2010) | Dir. Christopher Nolan

Una de las mejores películas de la filmografía de Christopher Nolan se siente como si soltáramos a James Bond en una aventura que desdobla el tiempo y el espacio. Inception toma un guión casi perfecto y ejecuta el mundo de los sueños con precisión, estilo y humor: Nolan y sus experimentos cinematográficos con el tiempo siempre son interesantes, pero Inception todavía se siente como la entrada más completa en su trabajo. Con Hans Zimmer en la banda sonora y la actuación estelar de Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Cillian Murphy, Ken Watanabe, Marion Cotillard y más, hay mucho para elevar una historia ya alucinante.

4. Snowpiercer (2013) | Dir. Bong Joon-ho

Antes del éxito de Parasite, el coreano Bong Joon-ho había dirigido Snowpiercer, una película claustrofóbica, fuertemente entretejida, y ambientada en un tren que avanza hacia el final de la humanidad. Puede que esto suene más a un filme de horror que de ciencia ficción, pero es una variación y emocionante del género. La historia habla de un intento de ingeniería climática que salió mal y creó una nueva Tierra, y un tren que transportaba a las únicas personas vivas del planeta, que es destrozado por un motín. En manos de actores o guionistas menos capaces, podría haberse convertido en otra película de acción con un ambicioso argumento, pero el uso de la puesta en escena, así como la magnífica e inmersiva cinematografía hace que el espectador sea plenamente consciente de la acción, lo que resulta aún más escalofriante. No dejes de verla.

5. Her (2013) | Dir. Spike Jonze

En esta romántica interpretación de la ciencia ficción, dirigida por Spike Jonze, Theodore, un escritor deprimido, lleva una vida solitaria en una versión futurista de Los Ángeles. Tiene la idea de actualizar un sistema operativo, lo que lleva a la introducción de una asistente virtual con capacidades de IA, que se llama a sí misma Samantha. Mientras Theodore trata de superar su inminente divorcio, descubre que la influencia de Samantha en su vida va más allá de lo puramente práctico. Este filme explora la intimidad y la tecnología de maneras poco comunes.

6. Alien (1979) | Dir. Ridley Scott

Dirigida por el pionero de la ciencia ficción Ridley Scott, Alien sigue a la tripulación de una nave espacial comercial, que se encuentra con Alien, una criatura mortal que deja un rastro de muerte y destrucción a su paso. La atmósfera claustrofóbica de la película se inspiró en las historias clásicas de ciencia ficción, pero tuvo dificultades para conseguir inversionistas hasta que Star Wars demostró que la ciencia ficción espectacular podía dar mucho dinero. Una de las técnicas más destacadas de la película fue no mostrar nunca todo el horror del extraterrestre protagonista: una forma brillante y aterradora de crear suspenso que ha sido copiado sin cesar desde entonces.

7. Sunshine (2007) | Dir. Danny Boyle

Inspirado por la idea de la muerte por la inevitable muerte del Sol, Danny Boyle creó un thriller de ciencia ficción sobre los efectos psicológicos de los viajes espaciales. Sunshine está ambientada en 2056, momento en el que la Tierra se está desmoronando mientras el Sol se apaga lentamente, así que una tripulación de ocho astronautas se embarca en una peligrosa misión para ponerlo de nuevo en marcha, en la nave llamada Icarus II. A medida que se acercan al sol, encuentran los restos del Icarus I, que esperan comandar con la esperanza de un mayor éxito. Es es una montaña rusa claustrofóbica y emocionalmente intensa que toca la ciencia, la fe y, eventualmente, la esperanza.

8. Rogue One: A Star Wars Story (2016) | Dir. Gareth Edwards

En una era en la que la historia de Star Wars se ha extendido a un número cada vez mayor de películas, a veces es bueno recordar los cimientos de lo sucedido hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Rogue One de Gareth Edwards logra ser un stand-alone si no te interesa ver el resto de los filmes y tu conocimiento de la original es bastante básico, y la primera película de la saga si quieres un origin story. Nos cuenta la historia de Galen Erso, quien vive en una granja con su esposa y su joven hija, Jyn, antes de que su pacífica existencia se derrumbe cuando el malvado Orson Krennic lo aparta de su amada familia. Muchos años después, Galen se convierte en el principal ingeniero del Imperio para crear el arma más poderosa de la galaxia, la Estrella de la Muerte. Al saber que su padre tiene la llave para su destrucción, una adulta Jyn une fuerzas con un grupo de combatientes de la resistencia para robar los planes de la estación espacial para la naciente Alianza Rebelde. Si solo ves una película de Star Wars, que sea esta.

9. Tron (1982) | Dir. Steven Lisberger

El clásico de ciencia ficción dirigido por Steven Lisberger y que protagonizan Jeff Bridges y Bruce Boxleitner, se convirtió en un pilar para este tipo de genero, pues inspiró — no solamente una secuela titulada Tron: Legacy en el 2010 sino también — otros largometrajes importantes como Arcade (1993), e incluso Matrix (1999) y Ready Player One (2018). La historia se centra en el persona de Kevin Flynn, un programador de computación que es transportado a una realidad virtual y de donde deberá escapar jugando un juego mortal. Al momento de su estreno, los efectos visuales y la trama del largometraje cautivaron a la audiencia a tal punto que este se convirtió en una película de culto. Al igual que The Thing y Blade Runner, fue una de las múltiples películas de sci-fi que invadieron las salas de cine en 1982, convirtiendo así el genero en mucho más que una subcultura y elevando la ciencia ficción a uno de los géneros favoritos del cine moderno.

10. Minority Report (2002) | Dir. Steven Spielberg

Inspirada en las sabias enseñanzas (y basada en el libro del mismo nombre) del escritor y pionero de la ciencia ficción Philip K. Dick, el director Steven Spielberg contó con el protagonismo de Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton y Max von Sydow para crear este escuadrón anti-crimen de 2054 que, en vez de esperar que ocurran los violentos sucesos que mantienen plagada la ciudad de Washington, D.C. en esta Estados Unidos futurista, deciden usar la tecnología a su alcance para viajar en el tiempo y así prevenir los crímenes. El thriller fue un éxito taquillero ya que combina varios géneros cinematográficos, como el tech noir, el suspenso, el terror y obviamente, el sci-fi.

11. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) | Dir. Michel Gondry

Pese a no ser un éxito taquillero debido a su naturaleza lenta de contar esta bizarra historia de amor, Eternal Sunshine of the Spotless Mind se convirtió en todo un clásico que inspiró películas como Her (2013), también en esta lista. El director Michel Gondry conduce a Jim Carrey y a Kate Winslet en una historia de amor que termina y comienza de nuevo gracias a la ciencia, pues la irreverente y extrovertida Clementine Kruczynski (Winslet) secuestra a su ex novio Joel Barish (Carrey) para borrarle todas las malas memorias de su relación y dejar únicamente las más alegres, y que así vuelva con ella.

12. The Lure (2015) | Dir. Agnieszka Smoczyńska

Este favorito de la crítica dirigido por la polaca Agnieszka Smoczyńska que debutó en el 2016 Sundance Film Festival y el Fantasia Film Festival se basa en el clásico cuento The Little Mermaid de Hans Christian Andersen, para traernos una historia moderna de amor, terror, traición y perdida. Se enfoca en dos sirenas, Silver y Golden, que salen del mar e incursionan en el mundo real por las noche al trabajar en clubes nocturnos, y donde una de ellas se enamora de un hombre y pierde su cola, y con ella, su voz.

13. The Terminator (1984) | Dir. James Cameron

La película de James Cameron que convirtió a Arnold Schwarzenegger y a Linda Hamilton en taquilleras estrellas de cine fuera de lo imaginable es también un clásico de sci-fi que moldeó a toda una generación: el robot que viaja del futuro enviado por el líder de la resistencia, John Connor, para salvarlo a él y a su madre, Sarah Connor y en el proceso adopta una actitud humana y misericordiosa hasta auto-destruirse luego de haber finalizado su misión posiblemente rivalizó el uso del pulgar hacia arriba. El largometraje que además se convirtió en uno de los filmes más taquilleros de la época, es también un favorito de culto para todos los seguidores de la ciencia ficción.

14. Serenity (2005) | Dir. Joss Whedon

Escrita y dirigida por Joss Whedon, este largometraje del 2005 es la continuación oficial de la serie de TV Firefly, cancelada en 2002. Whedon se inspiró en la serie de televisión Star Trek para crear un robo millonario galáctico llevado a cabo por seis expertos mercenarios y ladrones espaciales que los lleva a una serie de problemas cuando se dan cuenta que, entre los tripulantes, se encuentra una humanoide alterada genéricamente para ser un arma mortal de combate. El filme cuenta con el protagonismo de Nathan Fillion, Alan Tudyk, Adam Baldwin, Summer Glau y Chiwetel Ejiofor.

15. Logan’s Run (1976) | Dir. Michael Anderson

Michael Anderson dirige esta historia ambientada en el año 2274, cuando todos los humanos viven agrupados bajo cúpulas geodésicas, muertos a los 30 años, pero capaces de vivir hedonísticamente hasta entonces. Todos aceptan que el sistema está mantenido por una computadora, y que esta es la forma óptima de mantener los recursos para todos los involucrados, hasta que algunos fallos revelen que podría haber otra forma en que la humanidad se mantenga viva más allá de la edad óptima. Logan’s Run fue una sofisticada película de ciencia ficción en su momento, y aunque el diálogo puede parecer un poco anticuado, pero vale la pena verla por el vestuario.

16. Moon (2009) | Dir. Duncan Jones

El debut como director del británico Duncan Jones (hijo del recientemente fallecido David Bowie) es una fábula hermosamente elaborada sobre las consecuencias de la codicia humana y el esfuerzo tecnológico sin límites, que es, además, lo suficientemente plausible como para ser genuinamente escalofriante. Moon narra la historia del astronauta Sam Bell (Sam Rockwell), quien atraviesa una crisis personal al final de un período de tres años de extracción de helio en la Luna. Mientras lucha con lo que le espera, comienza a alucinar. La desolación de la película, así como la emotiva historia, la inteligente cinematografía, el uso de modelos en lugar de VFX, y una excelente actuación de Rockwell como protagonista, asegura que el filme atraerá tanto a los aficionados al cine como a los fanáticos de la ciencia ficción.

17. District 9 (2009) | Dir. Neill Blomkamp

District 9 fue la película que en 2009 hizo que hasta los escépticos de este género quedaran perplejos ante la fascinante historia que nos contó Neill Blomkamp sobre una enorme nave estelar con una población alienígena que apareció sobre Johannesburgo, Sudáfrica, en 1982. En el film, ambientado 28 años después, la acogida inicial por parte de la población humana se ha desvanecido, y el campamento de refugiados donde se encontraban los alienígenas se ha deteriorado hasta convertirse en un gueto militarizado llamado Distrito 9, donde son confinados y explotados en la miseria. La compañía Multi-National United se encargará de desalojar a la población del área, pero todo se complicará cuando uno de los agentes se vea expuesto a la biotecnología alienígena. La cinta combina la ficción con un estilo documentalista para que el espectador se sumerja por completo en la experiencia desde el primer momento.

18. Ex Machina (2014) | Dir. Alex Garland

Alicia Vikander se mete en la piel (o en la estructura) de una humanoide de avanzada desarrollada con inteligencia artificial y diseñada para que sus cualidades humanas sean evaluadas por un joven programador que fue seleccionado para formar parte del experimento. Es una de las mejores películas del género de los últimos años, ganadora del Oscar por Mejores Efectos Visuales en 2016; pero más allá de sus increíbles efectos, la grandeza de la película radica en la inteligencia de Garland al plantear la relación entre los humanos y las máquinas, sobre todo por la atención al detalle en el desarrollo de sus personajes.

19. Tank Girl (1995) | Dir. Rachel Talalay

Tank Girl está basada en el cómic británico del mismo nombre creado en 1988, considerado como una pieza de culto, gracias a su historia distópica y sci-fi de una mujer que forma parte de un grupo de sobrevivientes en la tierra. El detalle es que solo cuenta con un tanque de guerra para hacer frente y luchar en contra de la tiranía impuesta por una mega corporación que controla el agua potable que se le surte a la población del planeta. Con la ayuda de unos mutantes mitad canguros y mitad humanos, Rebecca, (la tank girl titular) comenzará una batalla para que los recursos lleguen a los sobrevivientes. La cinta es considerada de culto gracias a las temáticas feministas que plantea, así como por su banda sonora creada por Courtney Love.

20. Pacific Rim (2013) | Dir. Guillermo del Toro

En las manos de un cineasta menos sensible y experimentado que Guillermo De Toro, Pacific Rim quizás hubiese sido una película más de robots mechas como la saga Transformers de Michael Bay, pero en esta historia, en donde el planeta se encuentra bajo la amenaza de una guerra entre la raza humana y una raza de criaturas marinas llamadas Kaijus que buscan desatar el caos en la tierra, los robots sirven como una manera de que dos mentes, dos cuerpos y dos corazones se interconecten de manera profunda. Así, un piloto (Charlie Hunnam) y una aprendiz (Rinko Kikuchi) se unen para conducir un robot Jaeger, lo que parece ser una arma especial obsoleta en un esfuerzo desesperado por salvar al mundo del apocalipsis.

