Yo Me Quedo En Casa: Top 20 películas

Con la llegada del nuevo coronavirus, una de las mejores maneras de prevenir la propagación de la enfermedad es el aislamiento, distanciamiento social, o la cuarentena. Así que si estás tratando de limitar el contacto social para ayudar a disminuir los casos del COVID-19, primero que nada, te felicitamos por quedarte en casa, y en segundo lugar, sabemos que es probable que te encuentres con que tienes mucho más tiempo libre… y mucha menos gente con la que pasarlo.

Por ello, ahora es el momento de ponerte al día con toda la música, libros, series de televisión, películas y documentales que tenías en tu lista de pendientes, así que hoy queremos ayudarte, pues a veces, necesitas inyectar algo completamente nuevo en tu dieta visual, permitir que tu imaginación sea transportada a otro lugar, especialmente cuando estás físicamente confinado a tu espacio vital durante un largo período de tiempo.

Así que esta semana compartiremos una serie de recomendaciones para que la cuarentena se te haga más amena. En la lista de hoy, las películas serán las protagonistas, así que ponte cómodo y toma nota, pues estamos seguros de que querrás sumergirte en muchas de estas historias.

1. Parasite (2019) | Dir. Bong Joon-ho

Parasite, la película de Bong Joon-ho que conquistó los premios a la academia con cuatro Oscars, se enfoca en una familia pobre que se adentra en lo más intimo de una familia adinerada de Corea del Sur, hasta que las cosas salen extraordinariamente mal. Esta comedia negra inspiró al gobierno de ese país a reinventar el sistema de vivienda de la nación.

2. MIDSOMMAR (2019) | Dir. Ari Aster

MIDSOMMAR es un largometraje dirigido por Ari Aster que convierte una legendaria celebración de verano en una pesadilla para un grupo de visitantes estadounidenses, quienes descubrirán que son parte de un sacrificio para la madre tierra demasiado tarde.

3. Call Me By Your Name (2017) | Dir. Luca Guadagnino

Dirigido por el italiano Luca Guadagnino, Call Me By Your Name fue una de las películas favoritas de los críticos en el 2017 y ciertamente una de las más taquilleras de ese año. La relación entre Oliver (Armie Hammer) y Elio Perlman (Timothée Chalamet) se convirtió en un emblema de la comunidad LGTBI+.

4. The Irishman (2019) | Dir. Martin Scorsese

Nacida de la brillante mente de Martin Scorsese, The Irishman reúne a los legendarios actores Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino para contar una historia real (en un escenario semi-especulativo) sobre la desaparición y posible muerte del sindicalista Jimmy Hoffa, quien supuestamente fue ultimado por uno de sus mejores amigos, el irlandés Frank Sheeran.

5. The Shining (1980) | Dir. Stanley Kubrick

Basado en un libro del rey del terror, Stephen King, The Shining es una película dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson que habla mucho más allá de las lineas de dialogo: es más que una historia de terror, pues los críticos aseguran que tiene mensajes subliminales sobre la llegada del hombre a la luna, el holocausto, y la masacre de los nativos norteamericanos.

6. Knives Out (2019) | Dir. Rian Johnson

Con un elenco estelar muy largo para nombrar, este largometraje dirigido por Rian Johnson fue una de las películas más taquilleras y entretenidas del año pasado. Knives Out es una película de misterio que mantiene a la audiencia en el filo de las sillas de principio a fin.

7. We Need to Talk About Kevin (2011) | Dir. Lynne Ramsay

We Need to Talk About Kevin es un thriller psicológico de Lynne Ramsay que muestra la historia de un niño (interpretado por Ezra Miller) que crece con inclinaciones siniestras y mortales. Es una coming-of-age que nos hará pensar dos veces sobre nuestra propia salud mental.

8. The Lighthouse (2019) | Dir. Robert Eggers

Protagonizada por Willem Dafoe y Robert Pattinson, The Lighthouse es un largometraje en blanco y negro dirigido por Robert Eggers sobre dos marinos encargados de mantener un faro durante cuatro semanas; Pattinson interpreta a un novato, mientras que Dafoe es el experimentado vigilante que ni siquiera permite que su pareja mire la curiosa luminosidad de la parte superior de la torre. Gracias al alcohol, la pareja pierde la cabeza durante dos horas, que se sienten como dos días o cuarenta años.

9. Joker (2019) | Dir. Todd Philips

La película que por fin le hizo ganar el Oscar a Joaquin Phoenix, fue dirigida por Todd Philips y muestra la historia del comediante Arthur Fleck, quien busca una conexión humana mientras camina por las calles de Ciudad Gótica lidiando con sus dos personalidades. Esta es la primera vez que vemos en la pantalla grande la historia personal de uno de los villanos favoritos de Batman, pero es también una critica a la sociedad actual.

10. Schindler’s List (1993) | Dir. Steven Spielberg

Steven Spielberg dirige esta obra maestra del cine que está protagonizada por Liam Neeson y explora la vida de Oskar Schindler durante la Segunda Guerra Mundial y su misión secreta de salvar la mayor cantidad de judíos posibles usando sus influencias en la Alemania Nazi.

11. Una Mujer Fantástica (2017) | Dir. Sebastián Lelio

Dirigida por el chileno Sebastián Lelio, Una Mujer Fantástica ganó el Oscar en el 2018 como mejor película en idioma extranjero por la interpretación protagónica de Daniela Vega de una mujer trans que lucha para demostrar su inocencia en un país machista.

12. Deadpool (2016) | Dir. Tim Miller

Deadpool, el super-héroe rebelde favorito por muchos fanáticos del universo de Marvel, llegó a la pantalla grande en el 2016 del director Tim Miller. Está progatonizada por Ryan Reynolds y está cargada de acción, aventura y chistes de doble sentido.

13. The Grand Budapest Hotel (2014) | Dir. Wes Anderson

The Grand Budapest Hotel es un largometraje de Wes Anderson que explora elementos como la lealtad, la amistad, la nostalgia y la guerra. Es una comedia negra protagonizada por Ralph Fiennes que te cautivará con sus visuales y su diálogo.

14. Dunkirk (2017) | Dir. Christopher Nolan

Dunkirk es una película del 2017 dirigida por Christopher Nolan que muestra con vivos detalles lo que fue la evacuación del Ejercito británico de las playas de Dunquerque mientras las fuerzas Nazis los atacaban desde el cielo. La historia es contada desde varios puntos de vista, y sus efectos de sonido y visuales les harán sentir como su estuviesen en una pelea contra el tiempo.

15. Howl’s Moving Castle (2004) | Dir. Hayao Miyazaki

Basada en la novela gráfica del mismo nombre de 1986, y dirigida por Hayao Miyazaki, este clásico del 2004 de Studio Ghibli se centra en una guerra mágica entre reinos dividida por la línea del bien y el mal.

16. Roma (2018) | Dir. Alfonso Cuarón

El legendario director mexicano Alfonso Cuarón se vistió de gloria una vez más en los Premio a la Academia con este filme del 2018, Roma, el cual protagonizó Yalitza Aparicio. Se trata sobre la infancia de Cuarón, y sobre la historia de México, pero resuena en los corazones de todos los latinos por su mensaje minimalista, clasista, crudo y real.

17. The Girl with the Dragon Tattoo (2011) | Dir. David Fincher

The Girl with the Dragon Tattoo está basada en la trilogía de libros del escritor sueco Stieg Larsson. De la mano del director David Fincher y protagonizada por Daniel Craig como el periodista Mikael Blomkvist y Rooney Mara como la hacker Lisbeth Salander, se basa en la investigación sobre una serie de muertes que al final, las lleva a cabo un prominente miembro de la sociedad sueca y antiguo simpatizante Nazi.

18. Uncut Gems (2019) | Dir. Josh & Benny Safdie

Nunca verán a Adam Sandler actuar de la manera tan brutal como lo hizo en este largometraje de los hermanos Safdie. Uncut Gems se enfoca en un joyero de Nueva York sumergido en las deudas de apuesta quien nunca pareciera salir de apuros en búsqueda de la gran apuesta. Cuando lo consigue, pareciera ser demasiado tarde.

19. Moonrise Kingdom (2012) | Dir. Wes Anderson

Wes Anderson muestra su lado más cómico con este largometraje ambientado en el año 1965, en donde Sam (Jared Gilman) y Suzy (Kara Hayward), ambos de 12 años, se enamoran y deciden huir. Pero una violenta tormenta se aproxima a la isla en donde viven, obligando a un grupo de extraños adultos a movilizar un grupo de búsqueda y encontrar a los jóvenes antes de que llegue la calamidad.

20. A Clockwork Orange (1975) | Dir. Stanley Kubrick

Este clásico de Stanley Kubrick basado en la novela del mismo nombre del autor Anthony Burgess, está ambientada en un Inglaterra distópica donde una pandilla de vándalos hace lo que les place para esparcir la maldad. Es un filme conmovedor, pero a la vez es retorcido y repulsivo.

