Yo Me Quedo En Casa: Top 20 películas para volados

Con la llegada del nuevo coronavirus, una de las mejores maneras de prevenir la propagación de la enfermedad es el aislamiento, distanciamiento social, o la cuarentena. Así que si estás tratando de limitar el contacto social para ayudar a disminuir los casos del COVID-19, primero que nada, te felicitamos por quedarte en casa, y en segundo lugar, sabemos que es probable que te encuentres con que tienes mucho más tiempo libre… y mucha menos gente con la que pasarlo.

Por ello, ahora es el momento de ponerte al día con toda la música, libros, series de televisión, películas y documentales que tenías en tu lista de pendientes, así que hoy queremos ayudarte, pues a veces, necesitas inyectar algo completamente nuevo en tu dieta visual, permitir que tu imaginación sea transportada a otro lugar, especialmente cuando estás físicamente confinado a tu espacio vital durante un largo período de tiempo.

Así que esta semana compartiremos una serie de recomendaciones para que la cuarentena se te haga más amena. Luego de sugerirte series, películas, documentales y hasta animé, en la lista de hoy, las películas para quienes les gusta disfrutar de séptimo arte bajo los efectos de alguna sustancia serán las protagonistas, así que ponte cómodo y toma nota, pues estamos seguros de que querrás sumergirte en muchas de estas historias.

1. Enter The Void (2009) | Dir. Gaspar Noé

Este recorrido psicodélico de la vida después de la muerte se ve completamente desde el punto de vista de Oscar, un joven traficante de drogas y adicto que vive en Tokio con su hermana trabajadora sexual, Linda. Cuando Oscar es asesinado por la policía durante una redada que sale mal, su espíritu viaja desde el pasado, donde ve a sus padres antes de su muerte, hasta el presente, donde es testigo de su propia autopsia, y luego al futuro, donde cuida de su hermana desde más allá de la tumba.

2. Suspiria (1977) | Dir. Dario Argento

Este clásico del giallo italiano narra la historia de Suzy, quien viaja a Alemania para convertirse en alumna de una prestigiosa escuela de ballet; pero cuando llega en una noche lluviosa, nadie la deja entrar, y además ve a otra estudiante escapando del instituto, quien termina asesinada en su apartamento. El día siguiente, Suzy es recibida en la escuela, pero no le va muy bien: escucha ruidos, se siente enferma, y más alumnas fallecen, hasta que descubre el iscuro secreto que se esconde en el lugar.

3. The Room (2003) | Dir. Tommy Wiseau

Oh hi, Mark. The Room es llamada por muchos una de las peores películas jamás vista, así que si quieres pasarte un rato viendo este icónico filme, te contamos que trata de romance y traición: Johnny es un banquero exitoso que vive felizmente en una casa en San Francisco con su prometida, Lisa. Pero un día, inexplicablemente, Lisa se aburre de él y decide seducir al mejor amigo de Johnny, Mark. A partir de ahí, nada volverá a ser lo mismo.

4. Inherent Vice (2014) | Dir. Paul Thomas Anderson

En una comunidad playera de California, el detective privado Larry “Doc” Sportello (interpretado por Joaquin Phoenix) tiende a trabajar todos sus casos a través de una nube de humo de marihuana. Un día, Shasta, una antigua amante, llega de la nada para pedir su ayuda: parece que el actual pretendiente de Shasta, un magnate inmobiliario (y millonario) llamado Mickey Wolfmann, tiene una esposa que podría estar tramando internarlo en un psiquiátrico. Cuando Mickey y Shasta desaparecen, Doc navega por un mundo psicodélico de surfistas, drogadictos y policías para resolver el caso.

5. Sorry To Bother You (2018) | Dir. Boots Riley

Si aún no has visto una de las películas más salvajemente dementes de los últimos años, esta es la oportunidad perfecta para que experimentes el debut de Boots Riley: el film está ambientado en una realidad alternativa en donde Cassius Green, un operador de telemercadero, se encuentra en un universo macabro después de descubrir una llave mágica que lleva a la gloria material: una voz increíble. Mientras la carrera de Green comienza a despegar, sus amigos y compañeros de trabajo organizan una protesta contra la opresión corporativa. Cassius cae bajo el hechizo de Steve Lift, un CEO que inhala cantidades industriales de cocaína y que le ofrece un salario más allá de sus sueños más salvajes. Y esto es solo el comienzo.

6. Annihilation (2018)| Dir. Alex Garland

En esta increíble película de Alex Garland, Lena, una bióloga y ex soldado, se une a una misión que busca descubrir lo que le ocurrió a su marido dentro del Área X, un fenómeno siniestro y misterioso que se está expandiendo por la costa de Norteamérica. Una vez dentro, la expedición descubre un mundo de paisajes y criaturas mutantes, tan peligroso como bello, que amenaza tanto sus vidas como su cordura. Si terminas viendo la secuencia final sin inmutarte, estás hecho de piedra.

7. Dazed & Confused (1993) | Dir. Richard Linklater

Este clásico coming of age sigue el caos de un grupo de adolescentes descontrolados en Austin, Texas, quienes celebran el último día de la escuela secundaria en 1976. La clase que se gradúa se dirige a un popular salón de billar y se une a una improvisada fiesta; como se imaginan, las cosas se salen de control mientras la película nos ofrece una visión divertida y emocional de la adolescencia con un soundtrack inimitable.

8. Climax (2018) | Dir. Gaspar Noé

El segundo filme de Gaspar Noé en nuestra lista es su más reciente; estrenado hace ya un par de años en el Festival de Cine de Cannes, y para su sorpresa, el mejor recibido en el evento hasta la fecha: la producción nos cuenta lo que sucede cuando los miembros de un grupo de danza terminan celebrando, y comienzan a tomar una sangría con LSD sin que lo sepan: la energética reunión termina como una oscura y explosiva pesadilla mientras intentan sobrevivir la noche — y descubrir quién es el responsable — antes de que sea demasiado tarde.

9. The Big Lebowski (1998) | Dir. Ethan & Joel Coen

The Big Lebowski está incluida en la lista de favoritas de todos los tiempos de muchos, y con razón, pues es una de las mejores de la dupla de los hermanos Ethan y Joel Coen. La trama de esta comedia gira en torno a un caso de identidad equivocada complicado por la extorsión, traiciones, engaños, malversación, sexo, marihuana y galones de rusos blancos (hechos con crema fresca, por favor). Jeff “The Dude” Lebowski, se adapta a su relajado estilo de vida en Los Ángeles. Es uno de los hombres más perezosos de la ciudad: le gusta pasar el rato con sus compañeros de bowling, el dueño de una tienda de seguridad, Walter Sobchak, y el apacible ex-surfista Donny. Sin embargo, la vida del Dude toma un camino alternativo la tarde en que dos matones irrumpen en su destartalado hogar de Venice, California, le dan una paliza y orinan en la alfombra de su sala. ¿Por qué? Porque Jackie Treehorn tiene una deuda con la esposa de un tal Jeff Lebowski. Sin embargo, los matones agarraron al Jeff Lebowski equivocado. ¿El resto? Tendrás que verlo.

10. Shaun of The Dead (2004) | Dir. Edgar Wright

En el primer filme de la icónica Cornetto Trilogy de Simon Pegg y Nick Frost, Shaun es un perdedor de 30 años con una existencia aburrida y fácil. Cuando no está trabajando en la tienda de electrónica, vive con su mejor amigo, Ed en un pequeño apartamento en las afueras de Londres. El único elemento impredecible en su vida es su novia, Liz, que desea desesperadamente que Shaun crezca y deje de portarse como adolescente. Ese momento llega cuando la ciudad está inexplicablemente llena de zombies, y Shaun debe estar a la altura de las circunstancias y proteger tanto a Liz como a su madre… pero no esperes la típica película de muertos vivientes.

11. Willy Wonka & The Chocolate Factory (1971) | Dir. Mel Stuart

Esta es una de las mejores películas que puedes ver under the influence: olvídate de Tim Burton, la original es la que manda: bajo la dirección de Mel Stuart y el chocolatero titular interpretado por Gene Wilder, una fantasía de dulces y un ticket dorado van transformándose en una pesadilla casi psicotrópica gracias a los Oompa Loompas, un grupo de niños malcriados, y una herencia inesperada.

12. Fantasia (1940)| Dir. Joe Grant & Dick Huemer

No solemos incluir películas de Disney en nuestras listas, pero este clásico de 1940 es una excepción: Fantasia, además de ser una obra maestra de la animación, nos muestra nueve segmentos inspirados por versiones comprimidas de música clásica. Presentando el trabajo de los artistas del estudio de Disney en la cumbre de sus poderes, y junto con los arreglos musicales del director Leopold Stokowski, las imaginativas interpretaciones de Fantasia incluyen duendecillos de agua, hongos bailarines y otras criaturas en la Suite del Cascanueces de Tchaikovsky; Mickey Mouse como el personaje principal en El aprendiz de brujo de Paul Dukas; dinosaurios que vagan por una Tierra primitiva, criaturas míticas, demonios y mucho más.

13. 2001: A Space Odyssey (1968) | Dir. Stanley Kubrick

Hello, Dave. En algún momento todos nos hemos maravillado con una de las obras cumbres de Stanley Kubrick; pero si terminas viéndola después de consumir algunos hongos mágicos, estamos seguros de que la secuencia final de la película va a terminar revelándote los secretos del homo-sapiens y del universo mismo. Un humano primitivo lanzando un hueso al aire aunado al viaje interestelar te va a cambiar la vida y probablemente escucharás la voz de Hal en tus sueños.

14. Pineapple Express (2008) | Dir. David Gordon Green

Una de las películas favoritas de cualquier stoner que se respete es Pineapple Express, una comedia de acción sobre dos amigos fumadores de marihuana (Seth Rogen y James Franco) quienes sin querer se involucran con una viciosa banda de traficantes de drogas. Judd Apatow y Shauna Robertson fueron los encargados de producir un guión co-escrito por Rogen y Evan Goldberg.

15. Velvet Buzzsaw (2019) | Dir. Dan Gilroy

En el papel, Velvet Buzzsaw es un thriller satírico ambientado en la escena del mundo del arte contemporáneo de Los Ángeles, donde los artistas de gran dinero y los megacoleccionistas pagan un alto precio cuando el arte choca con el comercio. Al menos así lo dice la sinopsis; pero lo cierto es que Jake Gyllenhaal es el mejor y más snob crítico de arte del cine en este filme, y los creativos y perturbadores asesinatos de un pintor que pidió destruir su obra antes de su muerte te mantendrán entretenido por un buen rato.

16. The Neon Demon (2016) | Dir. Nicolas Winding Refn

Elle Fanning protagoniza este oscuro thriller como una joven modelo llamada Jesse, quien se muda a Los Ángeles justo después de su cumpleaños número 16 para buscar una carrera como modelo: si bien el jefe de su agencia le dice que tiene las cualidades para convertirse en una estrella, sus colegas son despiadadas; despreciando su belleza. El filme de Nicolas Winding Refn tiene elementos de necrofilia, asesinato y canibalismo, todo bañado en luces de neón.

17. Requiem For A Dream (2000) | Dir. Darren Aronofsky

Una de las películas más oscuras de la lista es Requiem for a Dream, que muestra cuatro personajes afectados por la drogadicción y cómo altera su estado físico y emocional, y los llevan a un mundo de engaño y desesperación. Evocando imaginativamente el paisaje interior de estos seres humanos que anhelan conectarse, amar y sentirse amados, la película es una parábola de la felicidad gloriosamente encontrada — y trágicamente perdida — con historias paralelas unidas por la relación entre la solitaria y viuda Sara Goldfarb y su dulce pero inútil hijo, Harry. Es una de esas películas que te deja paralizado cuando los créditos comienzan a rodar.

18. A Scanner Darkly (2006) | Dir. Richard Linklater

Inspirada en la novela de Philip K. Dick del mismo nombre, la segunda película de Richard Linklater de la lista relata la historia de un futuro distópico cercano en el que Estados Unidos pierde la guerra contra las drogas. Robert Arctor, un policía de narcóticos del Condado de Orange, California, se convierte en adicto mientras está en una operación encubierta en la que trata de seducir a Donna, una traficante, para descubrir quién es su proveedor. Todo mientras una epidemia de drogas por la Sustancia D hace a todos alucinar, convirtiendo su mundo en un lugar psicodélico y animado.

19. Under The Skin (2014) | Dir. Jonathan Glazer

Para poner un poco de acción en esta lista, incluimos esta épica de acción de Jonathan Glazer protagonizada por Scarlett Johansson, quien hace el papel de una extraterrestre disfrazada como humana, y que conduce por Escocia intentando atraer a hombres desprevenidos a su camioneta. Una vez allí, los seduce y los envía a otra dimensión donde no son más que carne. De allí en adelante, la historia se pone sangrienta, despiadada e intensa.

20. The Matrix (1999) | Dir. Lily & Lana Wachowski

¿Hay mejor manera de cerrar la lista que con este clásico? Claro que no. La primera parte de la icónica trilogía de las hermanas Wachowski nos obliga a escoger entre la píldora roja o la azul, y descubrir que vivimos en un mundo simulado llamado The Matrix, diseñado para mantener a los humanos bajo control. Los humanos se mantienen sedados, viviendo efectivamente una vida virtual; pero Neo escoge despertar, conociendo a Morfeo, quien le explica que es El Elegido con el poder de cambiarlo todo.

