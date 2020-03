Yo Me Quedo En Casa: Top 20 películas dirigidas por mujeres

Con la llegada del nuevo coronavirus, una de las mejores maneras de prevenir la propagación de la enfermedad es el aislamiento, distanciamiento social, o la cuarentena. Así que si estás tratando de limitar el contacto social para ayudar a disminuir los casos del COVID-19, primero que nada, te felicitamos por quedarte en casa, y en segundo lugar, sabemos que es probable que te encuentres con que tienes mucho más tiempo libre… y mucha menos gente con la que pasarlo.

Por ello, ahora es el momento de ponerte al día con toda la música, libros, series de televisión, películas y documentales que tenías en tu lista de pendientes, así que hoy queremos ayudarte, pues a veces, necesitas inyectar algo completamente nuevo en tu dieta visual, permitir que tu imaginación sea transportada a otro lugar, especialmente cuando estás físicamente confinado a tu espacio vital durante un largo período de tiempo.

Así que esta semana compartiremos una serie de recomendaciones para que la cuarentena se te haga más amena. Luego de sugerirte series, películas, documentales y hasta animé, en la lista de hoy, las películas dirigidas por destacadas directoras serán las protagonistas, así que ponte cómodo y toma nota, pues estamos seguros de que querrás sumergirte en muchas de estas historias.

1. The Virgin Suicides (1999) | Dir. Sofia Coppola

La opera prima de Sofia Coppola sigue manteniéndose en nuestra memoria como una de sus mejores producciones: basada en el libro del mismo nombre de Jeffrey Eugenides, la película ambientada en un suburbio de los 70 en Norteamérica nos cuenta la historia de las cinco hermosas, soñadoras e inalcanzables hermanas Lisbon, cuyos destinos marcaron indeleblemente a los chicos del barrio que hasta hoy siguen obsesionados con ellas. Es una historia de amor y represión, fantasía y terror, sexo y muerte, memoria y anhelo, pero también una visión cruda sobre los impenetrables secretos de la adolescencia.

2. Lady Bird (2017) | Dir. Greta Gerwig

Sin duda una de las mejores películas del 2017, Lady Bird fue el debut de Greta Gerwig como directora, en donde el personaje de Christine “Lady Bird” McPherson (interpretada por Saoirse Ronan) es una estudiante de secundaria a punto de graduarse en el año 2002. Su ambición es vivir en “un lugar con cultura” fuera de su pueblo californiano, y gracias a que su familia tiene problemas económicos, la relación con su madre es una fuente constante de tensión y conflicto. Lady Bird es una de esas historias coming-of-age que recuerdas por mucho tiempo.

3. The Farewell (2019) | Dir. Lulu Wang

Awkwafina brilla como nunca en el rol principal de este drama de Lulu Wang en el que una familia china descubre que a la querida abuela le queda poco tiempo de vida debido a un cáncer terminal. Al final, deciden mantener el terrible diagnóstico como un secreto para la anciana, pero buscando darle una despedida por todo lo alto: programando una boda para reunir a toda la familia antes de que muera. Así, una joven chino-norteamericana se encuentra de regreso a China para decir adiós, pero también para reflexionar sobre la vida.

4. You Were Never Really Here (2018) | Dir. Lynne Ramsay

Protagonizada por Joaquín Phoenix, esta es una de las mejores películas de la carrera de Lynne Ramsay: cuenta la historia de Joe, un veterano traumatizado, sin miedo a la violencia, que busca chicas desaparecidas como una especie de mercenario para sobrevivir. Cuando uno de sus trabajos se sale de control, las pesadillas de Joe parecen superarlo, ya que se descubre una conspiración que lleva a lo que puede ser su viaje hacia la muerte… o su despertar. Imperdible.

5. American Psycho (2000) | Dir. Mary Harron

Basado en la novela de ‎Bret Easton Ellis del mismo nombre, este icónico filme de Mary Harron tiene ya más de 20 años en nuestro subconsciente colectivo, en especial por el performance de Christian Bale como Patrick Bateman, el yuppie perfecto de la Nueva York de 1987, obsesionado por su apariencia y sus tarjetas de presentación, y quien vive una vida oculta como un espantoso asesino en serie por las noches. Es es una comedia negra, mordaz e irónica que examina los elementos que hacen de un hombre un monstruo.

6. Portrait of a Lady On Fire (2019) | Dir. Céline Sciamma

La producción más reciente de la directora Céline Sciamma está ambientada en el año 1770 en Francia, en donde Marianne, una pintora, recibe el encargo de hacer el retrato de la novia para una boda; se trata de Héloïse, una joven que acaba de dejar un convento, y quien en realidad no quiere casarse. Para lograr el retrato, Marianne debe pintarla sin que Héloïse se de cuenta, así que la observa todos los días para pintarla en secreto, y con cada pincelada, vemos cómo se va enamorando de su modelo.

7. Can You Ever Forgive Me? (2018) | Dir. Marielle Heller

En Can You Ever Forgive Me?, Lee Israel (Melissa McCarthy)es una autora lesbiana, frustrada y bebedora que apenas puede pagar su alquiler o sus facturas en la Nueva York de los años 90. Desesperada por un poco de dinero, pronto trama un plan para falsificar cartas de escritores famosos y venderlas a librerías y coleccionistas. Pero cuando los dealers literarios empiezan a darse cuenta, Lee recluta a un amigo de reputación dudosa (Richard E. Grant) para ayudarla a continuar su ciclo autodestructivo de engaños y mentiras.

8 Pájaros de Verano (2018) | Dir. Cristina Gallego

En este filme codirigido entre Gallego y Ciro Guerra, descubrimos los orígenes del tráfico de drogas en Colombia, vistos a través de los ojos de una familia indígena Wayuu que se involucra en el floreciente negocio de la venta de marihuana a los jóvenes estadounidenses en la década de los 1970. Cuando la codicia, la pasión y el honor chocan, estalla una guerra fratricida que pone en juego sus vidas, su cultura y sus tradiciones ancestrales.

9. Booksmart (2019) | Dir. Olivia Wilde

La actriz Olivia Wilde debutó como directora en este filme adolescente que narra la historia de Amy y Molly, dos adolescentes con excelentes récords académicos, quienes pensaron que mantener sus narices en los libros les daba ventaja sobre sus compañeros de secundaria. Pero en la víspera de la graduación, este par de mejores amigas de repente se dan cuenta de que pueden haberse perdido los momentos más especiales de su adolescencia. Así que decididas a recuperar el tiempo perdido, tratan de meter 4 años de diversión perdida en una sola noche, que termina siendo una aventura caótica de autodescubrimiento.

10. The Souvenir (2019) | Dir. Joanna Hogg

Joanna Hogg nos cuenta la historia de una tímida estudiante de cine que comienza a encontrar su voz como artista, mientras navega por un turbulento flirteo con un hombre carismático… pero poco confiable. No solo desafía a su madre protectora y a sus amigos preocupados, sino que poco a poco, se sumerge profundamente en una relación intensa y emocionalmente tensa que se acerca peligrosamente a la destrucción de sus sueños.

11. The Breadwinner (2017) | Dir. Nora Twomey

En este filme animado nominado al Oscar basado en el best-seller de Deborah Ellis, conocemos la historia de Parvana, una niña de 11 años que vive bajo el dominio de los talibanes en el Afganistán del 2001. Tras la detención ilegal de su padre, Parvana se corta el pelo y se viste como un niño para mantener a su familia, trabajando junto a un amigo, y descubriendo un nuevo mundo de libertad y peligro. Sacando fuerza de las historias fantásticas que inventa, Parvana se embarca en una búsqueda épica para encontrar a su padre y reunir a su familia.

12. Selma (2014) | Dir. Ava DuVernay

Una de las mejores películas de la directora afroamericana Ava DuVernay es esta historia ambientada en 1965 en la ciudad de Selma, Alabama, que se convirtió en el campo de batalla en la lucha por el sufragio de las personas negras. Aunque la Ley de Derechos Civiles de 1964 deshizo en los ojos de la ley la segregación racial, la discriminación seguía siendo rampante en ciertas áreas, lo que hacía muy difícil para la población afroamericana registrarse para votar. Pero a pesar de la violenta oposición, el Dr. Martin Luther King Jr. (interpretado de manera increíble por David Oyelowo) y sus seguidores siguieron adelante con una marcha épica desde Selma hasta Montgomery, y sus esfuerzos culminaron con la firma por el Presidente Lyndon Johnson de la Ley de Derechos de Voto de 1965.

13. Thirteen (2003) | Dir. Catherine Hardwick

Nell Minow, una famosa crítica de cine de Chicago, dice que los dos peores años de la vida de una mujer son “el año en que tiene 13 años y el año en que su hija tiene 13 años”. Quizás no hay mejor forma de describir este film que con esta frase, pues Thirteen es la traumática historia de cómo una chica normal cae bajo la influencia de una salvaje, y apenas escapa de las drogas, el crimen, un embarazo no deseado y más. Nikki Reed (quien interpreta a la adolescente que seduce al lado oscuro a Evan Rachel Wood) co-escribió el guión cuando tenía 13 años, y tenía apenas 14 cuando participó en el filme.

14. Atlantique (2019) | Dir. Mati Diop

Esta ganadora del Grand Prix de Cannes fue una de nuestras favoritas del año pasado, y con razón: usa la crítica social, el romance y los elementos supernaturales para hablarnos poéticamente de las muertes de quienes cruzan océanos para buscar una vida mejor como refugiados. En Atlantique, Ada, de 17 años, está enamorada de Souleimane, un joven obrero de la construcción. Una noche, Souleimane y sus compañeros de trabajo desaparecen en el mar, y poco después, regresan para atormentar a su antiguo barrio tomando posesión de las novias que dejaron atrás, mientras otros reclaman venganza.

15. Point Break (1991) | Dir. Kathryn Bigelow

A que no sabías que este clásico de acción con Keanu Reeves y Patrick Swayze había sido dirigido por una mujer. Si aún no la has visto, te contamos de qué va: después de una serie de extraños robos de bancos en el sur de California con ladrones que llevan máscaras de varios ex presidentes, un agente federal, Johnny Utah (Keanu Reeves), se infiltra en la presunta banda. Pero este no es un grupo ordinario de ladrones: son surfistas, liderados por el carismático Bodhi (Patrick Swayze), quienes son adictos a la adrenalina de roba. Pero cuando Utah se enamora de una surfista, Tyler (Lori Petty), amiga de la pandilla, se complica su sentido del deber. Cuando buscas la palabra bromance en el diccionario, esta es la película que sale como definición.

16. Rafiki (2018) | Dir. Wanuri Kahiu

En el 2018, Kenia hizo historia (en Cannes y en el país), con Rafiki, un filme queer que incluso generó amenazas de cárcel para su directora. En esta película, Kena y Ziki viven vidas muy diferentes en Nairobi: Kena trabaja en la tienda de su padre y espera comenzar en la escuela de enfermería, mientras que Ziki pasa los días saliendo con sus amigas e inventando rutinas de baile. Sus caminos se cruzan cuando sus padres con candidatos opuestos para ocupar escaños en la Asamblea del Condado, y se encuentran atraídas una por la otra, buscando maneras de amarse a pesar de la mirada siempre atenta de quienes las rodean.

17. Verano 1993 (2017) | Dir. Carla Simón

Esta película fue dirigida por Carla Simón, quién representa a la generación de las últimas cineastas de España. En Verano 1993 nos muestra la historia de su autobiografía a través Frida, una chica que pasa el verano con sus tíos y su prima luego de haber vivido un trágico hecho. En la cinta, Simón logra reflejar sus cualidades en el personaje de la historia: una persona delicada y honesta.

18. Persepolis (2007) | Dir. Marjane Satrapi

Esta ganadora del Oscar y del Premio del Jurado de Cannes está basada en la novela gráfica autobiográfica de Satrapi sobre su vida en el Irán pre y post revolucionario, y luego en Europa. La película traza el crecimiento de Satrapi desde niña a adolescente rebelde y amante del punk en Irán. Como trasfondo, vemos las crecientes tensiones del clima político en el Irán en los años 70 y 80, con miembros de su familia de tendencia liberal detenidos y luego ejecutados.

19. Clueless (1995) | Dir. Amy Heckerling

Esta icónica película de la década de los 90 es una adaptación libre del clásico literario Emma de Jane Austen, pero ambientada en Beverly Hills. En Clueless, la superficial, rica y socialmente exitosa Cher (Alicia Silverstone) está en la cima de su escuela secundaria: se ve a sí misma como una especie de celestina que crea parejas con su olfato natural. Primero convence a dos profesores para que salgan juntos, y envalentonada por su éxito, decide darle a la nueva estudiante, Tai (Brittany Murphy), un cambio de imagen. Cuando Tai se hace más popular que ella, Cher se da cuenta de que su ex hermanastro (Paul Rudd) tenía razón sobre lo equivocada que estaba, y termina enamorándose de él.

20. High Life (2018) | Dir. Claire Denis

Una asombrosa y primitiva película sobre el amor y la intimidad, repleta de angustiosos recuerdos de una Tierra perdida, High Life es uno de los muchos logros de la visionaria directora Claire Denis. En el filme, Monte (Robert Pattinson) y su pequeña hija son los últimos sobrevivientes de una peligrosa misión a las afueras del sistema solar. La tripulación de los condenados a muerte liderada por una doctora (Juliette Binoche) con motivos siniestros desapareció, y a medida que desentrañamos el misterio de lo que ocurrió a bordo de la nave, padre e hija deben depender el uno del otro para sobrevivir mientras se precipitan hacia el olvido de un agujero negro.

