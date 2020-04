Yo Me Quedo En Casa: Top 20 Drag Queens

Con la llegada del nuevo coronavirus, una de las mejores maneras de prevenir la propagación de la enfermedad es el aislamiento, distanciamiento social, o la cuarentena. Así que si estás tratando de limitar el contacto social para ayudar a disminuir los casos del COVID-19, primero que nada, te felicitamos por quedarte en casa, y en segundo lugar, sabemos que es probable que te encuentres con que tienes mucho más tiempo libre… y mucha menos gente con la que pasarlo.

Por ello, ahora es el momento de ponerte al día con toda la música, libros, series de televisión, películas y documentales que tenías en tu lista de pendientes, así que hoy queremos ayudarte, pues a veces, necesitas inyectar algo completamente nuevo en tu dieta visual, permitir que tu imaginación sea transportada a otro lugar, especialmente cuando estás físicamente confinado a tu espacio vital durante un largo período de tiempo.

Así que esta semana compartiremos una serie de recomendaciones para que la cuarentena se te haga más amena. Luego de sugerirte series, películas, documentales, animé, filmes para volados, distopías, una selección de cintas dirigidas por mujeres, algunos vampiros, sci-fi, y algunas favoritas del Festival de Cine de Cannes, hoy es el turno de las Drag Queens. Así que ponte cómodo y toma nota, pues estamos seguros de que querrás sumergirte en muchas de estas historias.

1. The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (1994) | Dir. Stephan Elliott

Nada mejor que comenzar la lista con un clásico: esta comedia cuenta con tres actores conocidos por sus papeles masculinos: Terence Stamp, Hugo Weaving y Guy Pearce, quienes interpretan a drag queens en un viaje por el interior de Australia. Stamp interpreta a una mujer trans en duelo; Weaving a un hombre gay que espera conectarse con su hijo después de años de separación, y Pearce como un advenedizo demasiado confiado y a menudo odioso. Su viaje tiene como soundtrack lo mejor de ABBA, y el guión está lleno de citas notables. Se llevó un Oscar por vestuario y además dio lugar a un exitoso musical.

2. The Rocky Horror Picture Show (1975) | Dir. Jim Sharman

Basada en la producción escénica de 1973, The Rocky Horror Picture Show se centra en una joven pareja (Susan Sarandon y Barry Bostwick), que busca ayuda en un castillo cercano después de que su coche se avería. Allí encuentran que está ocupado por personas poco comunes con extravagantes trajes que asisten a una convención local, dirigida por el Dr. Frank N. Furter (Tim Curry), un autoproclamado “dulce travestido de Transsexual, Transilvania” que construyó un hombre perfectamente musculoso en su laboratorio. Si aún no la has visto, esperamos que puedas soportar la antici…pación.

3. Hedwig and The Angry Inch (2001) | Dir. John Cameron Mitchell

En cualquier otra mano que no hubiese sido la de John Cameron Mitchell, esta película hubiese podido convertirse en una narración barata y de mal gusto; pero para nuestra fortuna, Hedwig and The Angry Inch es un símbolo de libertad personal y de expresión. Irreverente, traviesa y extrañamente, profundamente conmovedora, la cinta cuenta la historia de Hedwig, quien nació como un niño llamado Hansel en el Berlín Oriental comunista: uno que soñaba con encontrar su otra mitad y convertirse en una gran estrella de rock norteamericana. Un guapo soldado le promete amor y liberación, pero hay una trampa para casarse y emigrar: Hedwig pasa por una malpraxis durante una operación de reafirmación de género que le deja con una “pulgada enojada” y varada en un parque de remolques de Kansas el mismo día que cae el Muro de Berlín. Así, comienza una aventura en la que busca reconocimiento, retribución y reconciliación.

4. Pink Flamingos (1972) | Dir. John Waters

Esta es la primera película de John Waters en esta lista, y sin duda la más explícita de todas, Pink Flamingos tiene como protagonista a Divine en el papel de Babs Johnson, una criminal a la que varios medios de comunicación le han dado el título de “la persona viva más sucia”. Celosos de su reputación, sus compañeros criminales The Marbles (David Lochary y Mink Stole) se proponen usurpar su título. Lo que sigue implica actos de sodomía, asesinato, canibalismo, incesto y masturbación, entre otros contenidos para toda la familia. No es para cobardes.

5. Kinky Boots (2005) | Dir. Julian Jarrold

El nominado al Oscar Chiwetel Ejiofor recibió los aplausos de la crítica y el público por su papel en este encantador drama británico, que cuenta la historia de la feroz drag queen Lola (Ejiofor), que se une al dueño de una fábrica de zapatos bastante conservador para salvar el negocio y producir calzado para drag queens. La adaptación de Broadway tuvo mucho éxito, con la estrella de Pose, Billy Porter, como protagonista, y Cyndi Lauper detrás de la música y la letra.

6. Paris Is Burning (1990) | Dir. Jennie Livingston

Este icónico y conmovedor documental captura la subcultura ballroom de Nueva York, donde la comunidad camina como modelos o bailan en distintas categorías para obtener trofeos y la aprobación del público. Mucho más que un simple desfile drag, los eventos del filme juegan con las nociones de género y clase social, y fueron interpretados y vistos por hombres y mujeres transgénero negros y latinos de clase trabajadora. Y si quieres saber el origen de muchas frases que han llegado a la cultura pop como reading, shade, y drag mother, solo tienes que ver esta cinta.

7. To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar (1995) | Dir. Beeban Kidron

Esta legendaria comedia norteamericana está protagonizada por Patrick Swayze, Wesley Snipes y John Leguizamo como Vida, Noxeema y Chi-Chi, tres drag queens de la ciudad de Nueva York que se embarcan en un viaje por carretera para las finales de un concurso drag en Hollywood. Durante el viaje, su auto se avería, dejándolos varados en un pequeño pueblo. Swayze y Leguizamo fueron nominados a los premios Golden Globe como mejor actor y mejor actor de reparto, respectivamente, y con el pasar de los años se ha convertido en un clásico de culto.

8. Wigstock: The Movie (1995) | Dir. Barry Shils

Wigstock, la reunión anual de Manhattan de drag queens y sus fans (que tiene además más de tres décadas de antigüedad), es retratada en este colorido documental que se concentra en el espectáculo del evento, proporcionando abundantes ejemplos de los elaborados trajes, las extravagantes pelucas y actuaciones musicales que caracterizan el encuentro, en el que vemos a invitados especiales como Debbie Harry, RuPaul, la fallecida actriz y performer Alexis Arquette y la infame Lady Bunny, entre otros.

9. Pageant (2008) | Dir. Ron Davis & Stewart Halpern-Fingerhut

Este documental de Stewart Halpern le echa un vistazo al concurso de Miss Gay America en el que 52 concursantes se esfuerzan por crear la ilusión más perfecta y convincente de la belleza femenina. Con todas las mejoras hormonales y quirúrgicas prohibidas en la competencia, las concursantes confían completamente en los trucos de maquillaje y vestuario, calificados en su ingenio así como en su belleza. Siguiendo las experiencias individuales de las cinco mejores concursantes, la película examina el arduo trabajo que hacen para conseguir el título, así como las motivaciones que impulsan a cada concursante a participar en una de las categorías más importantes del arte del drag.

10. Drag Becomes Him (2015) | Dir. Alex Berry

Drag Becomes Him nos proporciona una visión íntima de la vida del actor y drag queen Jinkx Monsoon. Esta película cruda pero sensible, sigue las apasionadas búsquedas que transformaron a un chico de la clase trabajadora en un ilustre artista: influenciado por una abuela encantadora, Jerick Hoffer aprendió a fusionar la sofisticación de una belleza sureña con el comportamiento grosero de una chica trabajadora.El documental sigue la trayectoria de Jinkx desde un pequeño escenario en Portland, Oregon, a través de una creciente carrera en Seattle hasta la renuncia a la corona un año después de ganar RuPaul’s Drag Race.

11. La Mala Educación (2004) | Dir. Pedro Almodóvar

Tomada al pie de la letra, La Mala Educación es sobre el abuso; pero desde una perspectiva más amplia, es sobre el amor, la pérdida de la inocencia y la búsqueda desesperada de la redención. En el filme, dos niños, Ignacio y Enrique, conocen el amor, el cine y el miedo en un colegio religioso a principios de los 60. El Padre Manolo, director de la escuela y profesor de literatura, es testigo y parte de estos descubrimientos. Seguimos a los tres son seguidos a lo largo de las próximas décadas, con un reencuentro que marca la vida y la muerte. Años después de su estreno, todavía ejerce un poder extraño: como uno de los mejores trabajos de Almodvar, te lanza un primer golpe de amor que te hace tambalear el corazón, mente y alma.

12. Party Monster (2003) | Dir. Randy Barbato

Una de las películas más oscuras de esta lista es Party Monster, ambientada en la escena de los clubes de Nueva York de finales de los 80 hasta los 90, esta historia relata el ascenso y la caída del promotor Michael Alig, una leyenda de la clandestinidad, conocido por su excesivo consumo de drogas y su escandaloso comportamiento en el mundo de los clubes. En su apogeo, tenía su propio sello discográfico y su revista, y fue anfitrión de Disco 2000, una de las mayores noches de club en Nueva York en los 90. A medida que su adicción empeoraba, los temas de sus fiestas se volvían más oscuros y retorcidos. La saga de Alig alcanzó su trágico final cuando asesinó despiadadamente a su traficante de drogas, Angel, inyectándole líquido destapador de cañerías y arrojándolo al East River. El poder que ejercía en la escena del club le hacía sentirse intocable, así que no dudó en presumir del asesinato. La prensa pensó que era un truco publicitario… hasta que el cuerpo de Angel llegó a la orilla.

13. Hairspray (1988) | Dir. John Waters

El director y cineasta transgresor John Waters dirigió la versión original de la comedia musical Hairspray, protagonizada por Ricki Lake en el papel de Tracy Turnblad, una adolescente alegre que pretende promover la diversidad y la aceptación en un programa de baile de la televisión local. La leyenda del drag, Divine, coprotagonizó en papeles dobles como la madre de Tracy, Edna, y el propietario racista de la televisora, Arvin Hodgepile. La película se convirtió en poco tiempo en uno de los musicales más exitosos de todos los tiempos, dando lugar a un remake de 2007 con Michelle Pfeiffer y Zac Efron y a un musical de Broadway.

14. Some Like It Hot (1959) | Dir. Billy Wilder

Esta es una inclusión obvia, pero pocas comedias clásicas permanecen tan frescas y divertidas como esta farsa de Billy Wilder, protagonizada por Jack Lemmon y Tony Curtis como hombres que, después de presenciar un asesinato, terminan en drag y se unen a una banda femenina de jazz para esconderse de gángsters asesinos. Se encuentran con la Sugar de Marilyn Monroe, una cantante hastiada que está harta de que siempre le toque la mala suerte en la vida. Curtis cambia el drag por un traje de marinero y una imitación de Cary Grant para cortejar a Monroe, que se enamora de sus encantos, pero la verdadera historia de amor se desarrolla en otro lugar. No se pierdan la famosa escena final, donde verán una de las mejores últimas líneas de la historia del cine.

15. The Queen (1968) | Dir. Frank Simon

En The Queen vemos el trasfondo de un concurso nacional de drag queens en la ciudad de Nueva York, incluyendo ensayos previos al concurso, las conversaciones en el camerino y los celos que surgen antes y después del concurso. El protagonista del documental es Jack, quien tiene 24 años, y a veces es una drag queen llamada Sabrina. En 1967, como Sabrina, es el maestro de ceremonias del concurso y nos presenta a Richard, un joven que se convierte en el protegido de Jack. Como Miss Harlow, Richard entra en el concurso. Una de sus principales competidoras es la Miss Crystal, que es de Manhattan. ¿Quién ganará la corona?

16. The Birdcage (1996) | Dir. Mike Nichols

Esta adaptación norteamericana de La Cage aux Folles de 1978 y dirigida por Mike Nichols nos presenta una deliciosa comedia situacional en donde Armand Goldman (Robin Williams) es dueño de un popular club nocturno en South Miami Beach y su amante de toda la vida, Albert (Nathan Lane), actúa allí como la drag queen Starina. Los problemas llegan cuando hijo Val (en realidad solo hijo biológico de Armand por su única aventura heterosexual, veinte años antes) llega a casa para anunciar su compromiso con Barbara Keeley, hija de Kevin Keeley, Senador de los EE.UU., y co-fundador del Comité para el Orden Moral. El senador y la familia terminan llegando a South Beach para conocer a Val, su padre y su “madre”. Lo que sigue, como se imaginan es un caos de proporciones épicas.

17. Hurricane Bianca (2016) | Dir. Matt Kugelman

La campeona de RuPaul’s Drag Race, Bianca Del Rio, es la estrella de este filme como el maestro de escuela Richard Martinez, quien se muda de NYC a un pequeño pueblo de Texas y es posteriormente despedido de su nuevo trabajo por ser gay. Sin embargo, regresa a la escuela como su alter-ego drag, Bianca, y busca venganza contra aquellos que lo perjudicaron. Rachel Dratch, Alan Cumming, RuPaul, Margaret Cho, Willam Belli, Shangela y Alyssa Edwards también protagonizan esta divertidísima y política comedia, que ya cuenta con una secuela.

18. Cherry Pop (2017) | Dir. Assaad Yacoub

La mejor manera de describir Cherry Pop! es como una noche loca en la vida de un pequeño bar local en donde se realizan shows de drag. Cuenta sobre un recién llegado luchando por no ser el outsider en su primera noche; sobre una leyenda que se reconcilió con la vida después de su última noche en el drag, y sobre un montón de otras queens traicioneras y con sus propios problemas que simplemente no se soportan. Incluso, cuenta las historias de algunos de los clientes que juegan su propio papel en todo este el caos. ¿Lo mejor de todo? Es una montaña rusa en tiempo real, hunty.

19. Battle of Soho (2017) | Dir. Aro Korol

En noviembre de 2014, el icónico club londinense Madame Jojo’s cerró sus puertas gracias al aburguesamiento de la localidad de Soho, que afectó a la comunidad LGBT y a su subcultura de drag queens, sin embargo, la atmósfera de cabaret de todo el barrio es enorme. En este documental, se muestra que esta búsqueda activa para destruir una parte burbujeante y vibrante del corazón de Londres, fue vista por muchos como una atrocidad similar a apagar las luces en Broadway. En la película, vemos el surgimiento del movimiento activo para detener la gentrificación del lugar con organizaciones que emergen para luchar por Soho. ¿Ganarán esta batalla y salvarán el barrio?

20. This Is Drag (2015) | Dir. Mark Kenneth Woods

En este documental de Mark Kenneth Woods, tenemos una mirada íntima y entre bastidores de las actuaciones, el glamour, la fama, la familia, el amor y el sacrificio de algunas de las drag queens más famosas del mundo se reúnen para el World Pride en Toronto. Vale la pena destacar que las grandes protagonistas del documental son Bianca del Rio, Adore Delano, Courtney Act, Darienne Lake, Alyssa Edwards, Shangela y más de las participantes y ganadoras de RuPaul’s Drag Race.

