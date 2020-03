Yo Me Quedo En Casa: Top 20 distopías

Con la llegada del nuevo coronavirus, una de las mejores maneras de prevenir la propagación de la enfermedad es el aislamiento, distanciamiento social, o la cuarentena. Así que si estás tratando de limitar el contacto social para ayudar a disminuir los casos del COVID-19, primero que nada, te felicitamos por quedarte en casa, y en segundo lugar, sabemos que es probable que te encuentres con que tienes mucho más tiempo libre… y mucha menos gente con la que pasarlo.

Por ello, ahora es el momento de ponerte al día con toda la música, libros, series de televisión, películas y documentales que tenías en tu lista de pendientes, así que hoy queremos ayudarte, pues a veces, necesitas inyectar algo completamente nuevo en tu dieta visual, permitir que tu imaginación sea transportada a otro lugar, especialmente cuando estás físicamente confinado a tu espacio vital durante un largo período de tiempo.

Así que esta semana compartiremos una serie de recomendaciones para que la cuarentena se te haga más amena. Luego de sugerirte series, películas, documentales, animé, filmes para volados y una selección de cintas dirigidas por mujeres, en la lista de hoy, la idea futurista de distopía será la protagonista, así que ponte cómodo y toma nota, pues estamos seguros de que querrás sumergirte en muchas de estas historias.

1. Blade Runner (1982) | Dir. Ridley Scott

Comenzamos la lista con este clásico de Ridley Scott, en el que el agente Deckard (Harrison Ford) es obligado por el jefe de la policía a continuar su antiguo trabajo como cazador de replicantes. Su misión es eliminar a cuatro replicantes fugados de las colonias que regresaron a la Tierra, pero sus planes se ven afectados cuando conoce a Rachel (Sean Young), una replicante de la que se enamora. No se pierdan el icónico monólogo del final hecho magistralmente por el ya fallecido Rutger Hauer.

2. Mad Max: Fury Road (2015) | Dir. George Miller

La mejor de las secuelas de la saga Mad Max llegó hace ya cinco años, narrando la historia del tirano Joe Inmortan, quien durante años se ha encargado de esclavizar a los sobrevivientes del apocalipsis dentro de la fortaleza del desierto, la Ciudadela. Sin embargo, la guerrera Imperator Furiosa (con Charlize Theron en uno de sus mejores roles) dirige a las cinco esposas del déspota en una audaz huida, y forja una alianza con Max Rockatansky (Tom Hardy), un solitario y antiguo cautivo. Fortificados en el War Rig, intentan huir del despiadado señor de la guerra y sus secuaces en una mortal persecución a alta velocidad a través de los terrenos baldíos. No se pierdan al hombre con la guitarra eléctrica y lanzallamas incorporado.

3. The Handmaid’s Tale (2017 –) | Showrunner: Bruce Miller

Ya tenemos tres temporadas sumergidos en esta cruda e intensa adaptación del libro de Margaret Atwood hecha por Hulu y protagonizada por Elisabeth Moss, que nos cuenta sobre la vida en la distopía de Gilead, una sociedad totalitaria en lo que eran los Estados Unidos. Gilead está gobernada por un régimen fundamentalista que trata a las mujeres como propiedad del Estado, y se enfrenta a desastres ambientales y a una caída en picado de la tasa de natalidad, por lo que las “criadas” sirven como incubadoras a las esposas de los líderes del estado.

4. Black Mirror (2011 –) | Showrunners: Charlie Brooker & Annabel Jones

Si aún no estás familiarizado con una de las mejores series distópicas de ciencia ficción, te recomendamos instalarte inmediatamente a ver todas las temporadas de Black Mirror, que en temporadas y episodios antológicos y autocontenidos nos muestra nuestra particular y muchas veces tóxica relación con la tecnología y todo lo que ello conlleva en un futuro no muy lejano.

5. V For Vendetta (2005) | Dir. James McTeigue

Sin duda, V For Vendetta es una de las mejores adaptaciones jamás hechas de un cómic. Original de Alan Moore y David Lloyd, las hermanas Lana y Lilly Wachowski se encargaron de encender el fuego de la revolución con un guión centrado en el personaje de V (Hugo Weaving), un anarquista enmascarado inspirado por Guy Fawkes, y quien a través de actos terroristas meticulosamente planificados busca acabar con un gobierno totalitario. Remember, remember, the fifth of November…

6. Years and Years (2019) | Showrunner: Russell T Davies

Una de las series más poderosas del 2019 fue Years and Years: la miniserie de seis partes sigue a la familia Lyons de Manchester, quienes en el primer capítulo son tan normales como cualquiera en ese año: Daniel se va a casar con Ralph, Stephen y Celeste se preocupan por sus hijos, Rosie busca una nueva pareja, y Edith está comprometida con una causa humanitaria tras otra. Presidiendo sobre todos ellos está la abuela, la imperiosa Muriel, pero una fatídica noche, todo cambia, y en el transcurso de 15 años, vislumbramos una terrible pero probable visión del futuro.

7. The Society (2019 –)| Showrunner: Christopher Keyser

The Society nos da la bienvenida a West Ham, la ciudad más pintoresca de Nueva Inglaterra que hayas visitado. Tiene todo lo podrías querer de un encantador retiro en un suburbio, excepto si buscas adultos mayores de 18 años, pues después de un misterioso viaje en autobús a ninguna parte, un grupo de adolescentes terminan de vuelta en casa, pero descubren que todos los demás desaparecieron completamente de la ciudad. Ahora son los únicos que quedan, y se ven obligados a trabajar juntos para sobrevivir y construir su propia civilización. Es un poco Lord of The Flies, pero con adolescentes que parecen salidos de Riverdale.

8. Children of Men (2006) | Dir. Alfonso Cuarón

Una de nuestras películas favoritas del mexicano Alfonso Cuarón es Children of Men del 2006, que propone un escenario distópico centrado en la imposibilidad humana de reproducirse. Como la situación amenaza a la humanidad con la extinción y el último niño nacido acaba de fallecer, un burócrata desilusionado (Clive Owen) se convierte en el improbable campeón en la lucha por la supervivencia de la población de la Tierra: protegiendo del peligro la última esperanza que le queda al planeta.

9. Westworld (2016 –)| Showrunners: Jonathan Nolan & Lisa Joy

Ya en su tercera temporada, una de las series más enigmáticas de HBO es Westworld, inspirada en el filme de 1973 del mismo nombre, escrito y dirigido por Michael Chrichton. El Westworld titular es un parque temático exclusivo donde los que pueden pagar una entrada pueden vivir sin límites en fantasías live-action con androides llamados anfitriones, que pueden ser “reseteados” si algún invitado termina asesinándolos. Los robots parecen vivos y a primera vista pasan por humanos, pero las cosas se salen de control cuando esas fantasías violentas tienen finales violentos, y más de un androide termina con una conciencia propia.

10. Dark (2017 –) | Showrunners: Baran bo Odar & Jantje Friese

Si las líneas temporales paralelas y los viajes en el tiempo no te intimidan, pues llegó la hora de aventurarte con Dark, una de las mejores producciones alemanas en Netflix. La premisa del show comienza con la desaparición de un niño en la pequeña y muy lluviosa ciudad alemana de Winden, y termina con un total y absoluto vuelco mental de líneas de tiempo entrelazadas cada 33 años… en el presente y en el futuro. Vale la pena que te pongas al día antes del estreno de su tercera y última temporada en algún momento de este año.

11. Altered Carbon (2018 –) | Showrunners: Alison Schapker & Laeta Kalogridis

Netflix se sumergió más en sus series sci-fi con la llegada de Altered Carbon, una serie inpirada en la novela del mismo nombre de Richard K. Morgan. Está establecida en el siglo 23, un momento en que la mente humana ya ha podido ser digitalizada, y nuestra alma puede pasar de un cuerpo a otro sin problema… siempre y cuando tengas el dinero para vivir para siempre. El protagonista de la historia es Takeshi Kovacs, un ex guerrero élite interestelar conocido como un Enviado, y quien ha estado preso por 250 años. Aún así, es descargado en un nuevo cuerpo y en un futuro que trató de detener, todo para una misión: descubrir quién fue el asesino de Laurens Bancroft. ¿Su contratante? El mismo Bancroft, en otro cuerpo.

12. Æon Flux (1991 – 1995) | Showrunner: Peter Chung

Una de las mejores series animadas de sci-fi de todos los tiempos tuvo su premiere en el espacio Liquid Television de MTV desde 1990 hasta 1995, y se mantiene como estándar en la animación para adultos. La serie está ambientada en el año 7698 tras un colapso ambiental que mató a casi toda la población mundial, excepto dos ciudades fronterizas situadas en lo que solía ser Europa del Este. El personaje titular es una agente secreta originaria de la nación de Mónica, experta en asesinatos y acrobacias. Su misión es infiltrarse en las fortalezas del país vecino de Bregna, que es dirigido por su némesis (y a veces amante), Trevor Goodchild. Es uno de esos shows en los que pensarás por mucho tiempo después de verlo.

13. The Hunger Games (2012) | Dir. Gary Ross

Esta trilogía de filmes basados en las novelas de Suzanne Collins se lleva a cabo en lo que eran los Estados Unidos, que ahora es un país dividido en 12 distritos, y en donde toda la riqueza se concentra en el Capitolio de Panem, que mantiene el control sobre estos distritos en un evento anual llamado Los Juegos del Hambre, en los que cada distrito selecciona a un chico y una chica llamados tributos, quienes compiten en una evento televisado. El concurso es básicamente una lucha a muerte hasta que solo uno de estos jóvenes queda al final, garantizándole la comida a todo su distrito. La tributo del Distrito 12, Katniss Everdeen, busca ganar la competencia con sus habilidades de caza con el arco y flecha, y provocar un terremoto político que cambie el status quo.

14. Ergo Proxy (2006) | Dir. Shūkō Murase

En esta utopía futurista animada creada por Dai Sato (quien también trabajó en series como Cowboy Bebop y Ghost In the Shell), los humanos y androides conocidos como AutoReivs coexisten pacíficamente bajo un sistema de gestión total. Pero una serie de asesinatos cometidos por robots y AutoReivs infectados con el virus Cogito (que les hace tomar conciencia de sí mismos) comienza a amenazar el delicado equilibrio del orden social de Romdeau. Para descubrir qué qo quién está detrás de todo esto, la inspectora Re-L Mayer es asignada a investigar, descubriendo que hay una trama más complicada que involucra a una especie humanoide conocida como Proxy, que son objeto de experimentos secretos del gobierno.

15. Gattaca (1997) | Dir. Andrew Niccol

Este clásico de ciencia ficción del director Andrew Niccol que cuenta con el protagonismo de Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law, Loren Dean, Ernest Borgnine, Alan Arkin, y el propio Gore Vidal, se centra en un futuro cercano gobernado por las sociedad elitistas y las teorías de eugenesia y se enfoca en el sueño de un chico que no cuenta con las herramientas necesarias para alcanzar su sueño: ser astronauta y conquistar el espacio. Con mucha constancia, engaños y mentiras, nuestro protagonista Vincent Freeman (Hawke) adopta la identidad de Jerome Eugene Morrow (Law) y engaña a su amante (Thurman) para alcanzar las estrellas. Es sin duda alguna una historia conmovedora sobre la importancia de superar los obstáculos impuestos por la sociedad.

16. The Bad Batch (2016) | Dir. Ana Lily Amirpour

Ana Lily Amirpour dirige una bizarra historia de amor donde la presa (Suki Waterhouse) y el cazador (Jason Momoa) terminan siendo amantes. La historia se enfoca en los Estados Unidos en un futuro cercado donde los delincuentes peligrosos no son condenados a muerte, sino que son liberados en el desierto (una zona donde antes existía México) donde no hay ley. Existen varios grupos, los deambuladores, los caníbales y un pueblo un poco más civilizado gobernado por un excéntrico Keanu Reeves que se da a sus súbditos fiestas y muchas drogas, mientras él se queda con las mejores mujeres y la mansión más lujosa. Ah, ¿y les mencionamos de que Jim Carrey tiene un papel casi irreconocible en este largometraje?

17. The Purge (2013) | Dir. James DeMonaco

La idea de esta película comenzó cuando su director y guionista James DeMonaco estaba conduciendo con su esposa en Los Ángeles y alguien se le metió en el carril, casi provocando un accidente: en ese momento, DeMonaco le dijo a su pareja “¿no te gustaría tener un día para hacer lo que quisieras?” Así se formó la idea de este filme, donde, por 12 horas, un día al año, los nuevos fundadores de los Estados Unidos permiten que sus ciudadanos salgan y maten a quienes quieran, con el propósito de “liberar a la bestia”, promover la economía y controlar la sobre población. La teoría central del filme ha sido desmentida por sociólogos y expertos en todo el mundo, y aunque esta era una practica que implementaba el Imperio Romano (duraba una semana) el filme lo hace ver como una revolucionaria fuente de adrenalina que dejará a los televidentes con los pelos de punta.

18. 3% (2016 –) | Showrunner: Pedro Aguilera

Esta serie brasilera de Netflix que llegó a la plataforma de streaming de la mano de Pedro Aguilera no creó tanto auge como debió de haber recaudado, sin embargo, es un proyecto fabricado con hermosura y mucha certeza. Se trata de una sociedad de elitistas que vive alejados del mundo que han contaminado y destruido, pero, una vez al año, escogen a unos cuantos afortunados para que vivan con ellos, y formen parte del 3% de la población que es mucho más privilegiada que los demás. La serie es conmovedora, cautivadora y electrizante.

19. See (2019) | Showrunner: Steven Knight

Esta mini serie de acción y ciencia ficción de Apple TV+ escrita por Steven Knight y dirigida por Francis Lawrence cuenta con una primera temporada de ocho capítulos que son pura adrenalina. Se estrenó a finales del año pasado y cuenta con el protagonismo de Jason Momoa, quien hace el papel de un guerrero que vive en un mundo donde todos han perdido la vida. Baba Voss, el personaje de Momoa, quien es estéril, se casa con una mujer quien ya había tenido un encuentro sexual con Jermarel y quien da a luz los gemelos Kofun y Haniwa. Para sorpresa de todos, los niños pueden ver y pronto, una tribu vecina quiere apoderarse de ellos, pero Voss hará lo que sea para protegerlos.

20. Psycho Pass (2012 – 2013) | Dir. Naoyoshi Shiotani & Katsuyuki Motohiro

Dirigida por Naoyoshi Shiotani y Katsuyuki Motohiro y escrita por Gen Urobuchi, se centra en un Japón futurista donde la sociedad es vigilada por los Psycho-Pass, unos chips que le insertan en el cerebro a todos los ciudadanos para detener y prevenir crímenes. Los protagonistas de esta historia son Akane Tsunemori y Shinya Kogami, quienes están encargados por el gobierno de rastrear y detener a los delincuentes que rompen la ley e incurren de delitos.

