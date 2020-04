Yo Me Quedo En Casa: Top 20 Cannes

Con la llegada del nuevo coronavirus, una de las mejores maneras de prevenir la propagación de la enfermedad es el aislamiento, distanciamiento social, o la cuarentena. Así que si estás tratando de limitar el contacto social para ayudar a disminuir los casos del COVID-19, primero que nada, te felicitamos por quedarte en casa, y en segundo lugar, sabemos que es probable que te encuentres con que tienes mucho más tiempo libre… y mucha menos gente con la que pasarlo.

Por ello, ahora es el momento de ponerte al día con toda la música, libros, series de televisión, películas y documentales que tenías en tu lista de pendientes, así que hoy queremos ayudarte, pues a veces, necesitas inyectar algo completamente nuevo en tu dieta visual, permitir que tu imaginación sea transportada a otro lugar, especialmente cuando estás físicamente confinado a tu espacio vital durante un largo período de tiempo.

Así que esta semana compartiremos una serie de recomendaciones para que la cuarentena se te haga más amena. Luego de sugerirte series, películas, documentales, animé, filmes para volados, distopías, una selección de cintas dirigidas por mujeres, algunos vampiros, y sci-fi, la lista de hoy está dedicada a algunas de las cintas más celebradas del Festival de Cine de Cannes, así que ponte cómodo y toma nota, pues estamos seguros de que querrás sumergirte en muchas de estas historias.

1. Mommy (2014) | Dir. Xavier Dolan

Mommy de Dolan, ganadora del Premio del Jurado de Cannes en 2014, explora la relación madre-hijo desde una perspectiva refrescante, innovadora y madura. En contraste con su debut semibiográfico, Mommy sigue a la madre soltera homónima, una mujer fuerte e independiente, y su mejor de los intentos de contener y criar a su excéntrico, inestable y tiránico hijo. La cinematografía de André Turpin — el amarillo vivo contra el azul frío, el verde, la paleta de colores otoñales, los movimientos de cámara cargados de kinestesia, y lo más importante, la relación de aspecto “cuadrado” 1:1 — concentra y descarga elegantemente el alto voltaje de Steve en intensas ráfagas mientras transmite las frustraciones casi claustrofóbicas que se mantienen dentro del hogar de los Després.

2. Raw (2016) | Dir. Julia Ducournau

En Raw, la vegetariana Justine (Garance Marillier) sigue a su hermana mayor Alexia (Ella Rumpf) al inscribirse en una escuela veterinaria, sin saber que un ritual de novatadas implica comer un trozo de carne cruda. Obligada a hacerlo, Justine comienza a desarrollar un insaciable gusto por la carne… y no precisamente la que se encuentra en el pasillo del supermercado. Fue un intrépido debut cinematográfico tanto de la directora Julia Ducournau en una desafiante historia de madurez femenina que obtuvo el premio FIPRESCI en el festival.

3. Carol (2015) | Dir. Todd Haynes

El mundo de Carol de Todd Haynes es uno de secretos susurrados y miradas furtivas, en el que el más pequeño de los gestos puede ser enorme. Es un mundo que podría derrumbarse en un melodrama si no estuviera perfectamente calibrado, pero en las manos de Haynes y de las actrices Cate Blanchett y Rooney Mara, la exquisita moderación de la realización y la actuación hicieron que el público viviera una experiencia poderosa en su primera proyección en el Festival de Cannes. Es una hermosa miniatura y un majestuoso romance; está ambientada 60 años en el pasado, pero se siente actual.

4. Inside Llewyn Davis (2013) | Dir. Joel Coen & Ethan Coen

Inside Llewyn Davis no se trata en absoluto de éxito. Se trata de fracaso, fracaso artístico, fracaso personal, y de cómo los más pequeños errores pueden alterar para siempre el curso de tu vida: un gato sale accidentalmente, olvidas usar un condón, intentas convertirte en un gran cantante de folk justo antes de que Bob Dylan llegue a la ciudad. ¿Pero qué pasa si la gran oportunidad que esperas nunca llega? Entonces te quedas para examinar los restos de ese sueño. La película estrenada en Cannes es un trabajo logrado e impresionante de los Cohen.

5. Dolor y Gloria (2019) | Dir. Pedro Almodóvar

No sorprende que el año pasado Antonio Banderas haya logrado el premio al Mejor Actor en Cannes por el filme más reciente de Pedro Almodóvar: Dolor y Gloria cuenta una serie de reencuentros experimentados por Salvador Mallo (Banderas), un director de cine en su declive físico. Algunos en carne propia, otros recordados: su infancia en los años 60, cuando emigró con sus padres a un pueblo de Valencia en busca de prosperidad, el primer deseo, su primer amor adulto en el Madrid de los 80, el dolor de la ruptura de ese amor cuando aún estaba vivo e intenso, la escritura como única terapia para olvidar lo inolvidable, el descubrimiento temprano del cine, y el vacío, el vacío infinito que crea la incapacidad de seguir haciendo cine. la película más personal del director español habla de la creación, de la dificultad de separarla de la propia vida y de las pasiones que le dan sentido y esperanza.

6. Mulholland Drive (2001) | Dir. David Lynch

Este thriller de David Lynch es simplemente exquisito: su historia de asesinato y misterio gira en torno a la esperanzada Betty que planea hacer realidad sus sueños hollywoodense convirtiéndose en una actriz seria. Añade mafiosos sospechosos, un sicario, performances musicales en español y una lista de extraños y convincentes personajes para crear una de las obras maestras de Lynch, quien ganó el premio a Mejor Director en Cannes por esta joya.

7. 120 Battements Par Minute (2017) | Dir. Robert Campillo

Una de las favoritas de Cannes del 2017 fue esta película de Robert Campillo, que muchos esperaban que se ganara la Palma de Oro que terminó recibiendo The Square (también en esta lista); sin embargo, debió conformarse con el Gran Premio del Jurado. BPM, como también es conocida, está ambientada en París a principios de los años noventa, cuando un grupo de activistas lucha por los afectados por el VIH/SIDA, enfrentándose a los organismos gubernamentales y a las principales empresas farmacéuticas en performances audaces e invasivos. La organización es ACT UP, y sus miembros, muchos de ellos homosexuales y seropositivos, abrazan su misión con una urgencia literal de vida o muerte. Pero en medio del caos surge un romance que se enciende contra la sombra de la mortalidad.

8. Elephant (2003) | Dir. Gus Van Sant

En Elephant, Gus Van Sant ofrece una narración sobre la violencia en las escuelas secundarias (inspirada directamente por la masacre de Columbine en 1999). La acción se desarrolla en un día escolar ordinario, dentro de una escuela secundaria americana, llena de trabajo escolar, fútbol, chismes y socialización. Para cada uno de los estudiantes que conocemos, la escuela secundaria es una experiencia diferente: estimulante, amigable, traumática, solitaria, dura. Pero todo parece normal… hasta que llegan los disparos. Pese a ser un filme bastante polémico ese año, ganó la Palma de Oro en el 2003.

9. Portrait of a Lady on Fire (2019) | Dir. Céline Sciamma

El romance de época de Céline Sciamma sobre una joven artista que llega a una isla desierta para pintar en secreto el retrato de una mujer testaruda comienza como una deconstrucción austera, y algo esquemática, de la idea de la mirada y la representación. Pero entonces, el amor se interpone y la película comienza a desenvolverse ante nuestros ojos de la mejor manera posible. El impresionante plano final de la película contiene algunas de las mejores actuaciones que verán en este o cualquier otro año, y fue por ello una de las favoritas de Cannes en el 2019.

10. Juste La Fin Du Monde (2016) | Dir. Xavier Dolan

Juste La Fin du Monde no solo es la película más polarizante de Dolan hasta la fecha, sino también la más madura. Para esta película, Dolan se aparta de los asuntos de los impulsivos, confusos y emocionalmente inestables jóvenes que marcaron sus películas anteriores para centrarse en la dinámica de una reunión familiar desequilibrada y excesivamente volátil. Adaptada de una obra de teatro del mismo nombre del difunto dramaturgo Jean-Luc Lagarce, Dolan logra transferir la intensa verborrea, la pasión ardiente y la toxicidad claustrofóbica de su material de origen y con un reparto compuesto por Natalie Baye, Vincent Cassell, Marion Cotillard, Léa Seydoux y Gaspard Ulliel, lo logra. La ópera familiar disfuncional de Dolan ganó el Gran Premio de Cannes, y merecidamente.

11. The Piano (1993) | Dir. Jane Campion

Holly Hunter protagoniza este clásico haciendo el papel de Ada, una mujer muda que viaja de Escocia a Nueva Zelanda con su joven hija (Anna Paquin) después de ser vendida por su padre en matrimonio. Cuando su pretendiente desecha su piano — la única posesión que Ada realmente ama — la pareja se enfría inmediatamente. El matrimonio se complica aún más cuando Ada comienza una aventura con otro hombre de la frontera, Baines (Harvey Keitel), haciendo de este drama erótico de Jane Campion el primer ganador de la Palma de Oro dirigido por una mujer.

12. The Square (2017) | Dir. Ruben Östlund

El filme ganador del festival en 2017 es una sátira a menudo absurda y desconcertante sobre el mundo del arte contemporáneo. En la cinta, el conservador de un museo de Estocolmo debe luchar con los aburridos detalles de su trabajo (tareas administrativas, solicitudes de entrevistas) mientras su vida personal se descontrola al intentar una misión de vigilancia para recuperar su billetera robada. La película del director Ruben Östlund, que también ganó una nominación al Oscar a la mejor película en lengua extranjera, muestra cómo el arte y la actuación pueden empujar los límites de la audiencia de manera inquietante.

13. Toni Erdmann (2016) | Dir. Maren Ade

Una de las sorpresas más encantadoras del festival en el 2016 fue la generosa, histéricamente divertida pero profundamente conmovedora historia de padre-hija de la directora alemana Maren Ade, que aunque dura dos horas y 42 minutos, no pierde ni un momento y no se siente ni de cerca el paso del tiempo. En un festival lleno de películas audaces y desordenadas que hacen que quieras darles el beneficio de la duda, esta es un golpe de gracia que no necesita de ninguna concesión.

14. The Tree of Life (2011) | Dir. Terrence Malick

Esta película de Terrence Malick es la más atrevida y poco convencional que un estudio haya lanzado en un buen tiempo, y en especial en el 2001. No porque comience con un ensueño de media hora con una pareja de padres enterándose de la muerte de un niño y que habla de la creación del universo, sino porque una vez que sale de esa magnífica secuencia, continúa usando esos ritmos y estados de ánimo para contar la historia. The Tree of Life es un paisaje de ensueño construido sobre las palabras del místico monje medieval Thomas à Kempis y la música de Berlioz, Brahms, Bach y Ligeti.

15. Blue Is the Warmest Color (2013) | Dir. Abdellatif Kechiche

Basada en la novela gráfica de Julie Maroh, este drama coming of age sigue a una adolescente francesa que se enamora de una artista de pelo azul. El resultado es un romance cargado de emociones que sigue a las jóvenes mientras se enamoran y desenamoran. La polémica película, de carácter muy sexual, no solo obtuvo la Palma de Oro, sino que el director Abdellatif Kechiche compartió el premio con sus estrellas, Adèle Exarchopoulos y Léa Seydoux.

16. Melancholia (2011) | Dir. Lars von Trier

Buscar respuestas, esperar milagros… estos parecen ser los temas de muchas de las mejores películas del Festival de Cannes. Y Melancholia de Lars von Trier es ciertamente una de las mejores. No encontrarás ninguna respuesta a las preguntas más importantes de la vida aquí aunque esta es una película sobre el fin del mundo, sobre el fin de una familia, un matrimonio, la estabilidad y la cordura. Lo mejor es que podemos interpretarla como querramos.

17. Amour (2012)| Dir. Michael Haneke

Con Amour, Haneke parece mostrar su lado más humano con la historia de una pareja francesa que vive hasta que la muerte los separa, y todos los conflictos, sacrificios y problemas que esto conlleva. Todo en nombre del amor. Emocionalmente, sí, es difícil de ver. Pero nunca es tediosa, ni serpenteante, ni manipuladora. Pulsa con vitalidad, incluso cuando sus protagonistas se enfrentan a la vida que pasa, y es por ello que logró la Palma de Oro en el 2012.

18. Les Misérables (2019) | Dir. Ladj Ly

La cinta debut de Ladj Ly ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes el año pasado, y pese a su nombre, no está basada en la famosa novela de Victor Hugo. Sin embargo, es de allí de toma sus pautas, concluyendo con una cita del libro: “Recuerden esto, amigos míos, no existen las plantas malas o los hombres malos. Sólo malos cultivadores.” Ly, de ascendencia maliense, sitúa su historia en Bosquets, un suburbio étnicamente diverso de París. Es una película ambiciosa sobre el desafío (tanto para los residentes como para las autoridades) de mantener un vecindario pacífico cuando las tensiones son altas. Pero termina con una declaración clara: Cuando la policía, a través de la brutalidad, ha perdido la confianza del vecindario, no importa quién está realmente a cargo; la violencia es inevitable.

19. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (2010) | Dir. Apichatpong Weerasethakul

Mágica, extraña, divertida, desconcertante y sí, ocasionalmente aburrida, Uncle Boonmee es un ensueño que abarca la vida y la muerte, el mundo de los espíritus y extraños personajes en trajes de mono. Es correcto decir que es la película más bizarra de la competición de Cannes 2010, pero ese es un adjetivo peligrosamente despectivo para referirse a una película cuyas imágenes resonarán y reverberarán en tu mente por mucho tiempo después de verla.

20. Shoplifters (2018) Dir. Hirokazu Kore-eda

La ganadora de la Palma de Oro de hace un par de años es el drama de Hirokazu Kore-eda sobre una “familia” encontrada de ladrones que viven en los márgenes de la sociedad, y fue filmado con la generosidad y la atención al comportamiento que caracterizan al director. El montaje parece una fábula, pero está basado en una noticia real, y Kore-eda se inclina hacia las paradojas de la historia: esta gente roba y engaña, pero algunos también tienen trabajo; no están realmente unidos por la sangre, pero a menudo comparten la intimidad y la lealtad de una familia real. En este filme, el amor se manifiesta de manera sorprendente.

