Willow Smith se encerrará por 24 horas en un performance artístico que crea conciencia sobre la ansiedad

Para quienes siguen la serie web de Facebook Watch Red table Talk, conducido por Jada Pinkett-Smith, no les extrañará saber que la cantante Willow Smith ha hablado en varias oportunidades acerca de su trastorno de ansiedad; pero ahora, se encargará de crear conciencia sobre el tema con una nueva pieza de arte de performance en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles.

Smith, de 19 años, y su pareja, el músico Tyler Cole, se unirán para una exhibición de 24 horas de duración que comenzará esta noche a las 21:00 horas (hora local de Los Ángeles) titulada The Anxiety, en donde ambos se encerrarán dentro de una caja en donde los visitantes podrán observarlos. En un post de Instagram, Cole describe el performance como “una personificación del espectro emocional dentro de la mente humana a través del arte del performance”.

El diario Los Angeles Times destaca que ambos esperan recorrer emociones como “la paranoia, la rabia, la tristeza, la euforia, la compasión y la aceptación”. Ambos estarán separados de los espectadores por una pared de cristal, mientras que los tres lados restantes de la caja estarán hechos de un lienzo que el par estará pintando y decorando con frases y afirmaciones. ¿El twist? No hablarán en ningún momento, pero Smith revela que podrían comunicarse de otras maneras:

“Podríamos gruñir o gritar… va a ser muy primitivo”.

Los visitantes podrán observar a los artistas durante 15 minutos, saliendo a un espacio auxiliar lleno de libros de autoayuda, estaciones para donar a organizaciones de salud mental y videos en vivo de la actuación para su posterior visualización. Como complemento, Smith y Cohen también lanzarán un álbum de acompañamiento para la experiencia, también titulado The Anxiety, que saldrá este viernes.

“Este performance no es para que la gente diga, ‘Oooh!'”, dijo Willow. “Lo primero que vamos a escribir en la pared del lienzo es algo parecido a: ‘La aceptación de los propios miedos es el primer paso hacia la comprensión’. Esto es por una causa real”.

“Cada momento es precioso. Y creo que todo el mundo tiene miedo de no saber lo que va a pasar en el futuro, no saber si estás en el camino correcto, no saber si estás tomando las decisiones correctas”.

La exhibición se llevará a cabo esta noche en la galería Geffen Contemporary, que forma parte del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles.

