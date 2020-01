“What Did Jack Do?”: David Lynch lanza un surrealista e inédito corto en Netflix

El día de hoy, uno de los más grandes cineastas de todos los tiempos, David Lynch, cumple 74 años. Para celebrar la ocasión, Netflix tiene un regalo especial con el estreno de un nuevo cortometraje del director, titulado What Did Jack Do?. Con una duración de 17 minutos, la increíblemente atractiva sinopsis dice lo siguiente: “Un detective investiga a un mono sospechoso de asesinato”.

Filmada en 2016, la película se ha proyectado anteriormente en el Festival of Disruption de Lynch en la ciudad de Nueva York en 2018 y en algunos otros lugares, pero ahora finalmente está disponible en Internet por primera vez. Lynch interpreta al detective fumador empedernido, por supuesto, y es simplemente encantador verlo en este corto filmado en blanco y negro.

Así que si alguna vez has querido ver a Lynch preguntarle a un mono si ha sido o es miembro del Partido Comunista, o a un mono hablar de encontrar el verdadero amor con una gallina, entonces no esperes más y dale un vistazo al cortometraje en este enlace.

