“Westworld”: La rebelión de las máquinas se avecina en la tercera temporada con Aaron Paul y Evan Rachel Wood

Después de algunos teasers, hoy HBO liberó finalmente el trailer de la tercera temporada de Westworld, mostrándonos lo que le espera a Dolores y a sus compañeros en un nuevo lugar: nuestro mundo. Han pasado dos largos años desde que la segunda temporada de Westworld se estrenó, pero ya no tendremos que esperar mucho para que Dolores, Maeve, Bernard y Charlotte regresen a la pantalla.

El show está basado en la película escrita por Michael Crichton (Jurassic Park) y creada para la televisión por Jonathan Nolan (Memento) y Lisa Joy (Pushing Daisies, Burn Notice). Si aún no estás familiarizado con la serie, es una oscura odisea sobre el amanecer de la conciencia artificial y el nacimiento de una nueva forma de vida en la Tierra.

Las dos primeras temporadas del espectáculo tienen lugar en Westworld, un parque de atracciones tecnológicamente avanzado con temática del Salvaje Oeste, que atiende a clientes muy bien pagados que pueden permitirse todas sus fantasías más salvajes en el parque sin preocuparse por las consecuencias, ya que los “anfitriones” androides están programados para no dañar nunca a los humanos.

Sin embargo, en el final de la segunda temporada de Westworld vimos a estos “anfitriones” liberarse del parque, con la tercera temporada siguiendo a los personajes mientras se abren camino en el mundo real. La nueva entrega incluirá al elenco estelar conformado por Evan Rachel Wood, la ganadora del Emmy, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth y Simon Quarterman.

El trailer presagia el encuentro del nuevo personaje de Aaron Paul, Caleb, y Dolores (Evan Rachel Wood); el comienzo de su campaña para destruir a Delos, Inc. por cualquier medio necesario; y la oposición a la que se enfrentarán en el camino… Thandie Newton como Maeve.

Pero también traerá a bordo una impresionante lista de nuevos miembros del elenco como Aaron Paul (Breaking Bad, Bojack Horseman), Vincent Cassel (Black Swan), Lena Waithe (A Black Lady Sketch Show, Master of None), Scott Mescudi (We Are Who We Are), Marshawn Lynch (Brooklyn Nine-Nine), John Gallagher Jr. (The Newsroom), Michael Ealy (Stumptown) y Tommy Flanagan (Sons of Anarchy), eso sin hablar de un cameo de Kid Cudi, así que ya no podemos esperar.

Lo bueno es que la tercera temporada de Westworld se estrena el domingo 15 de marzo a las 9 pm en HBO, así que no tendremos que esperar mucho. Los dejamos con el trailer oficial a continuación:

