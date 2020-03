Wes Anderson recomienda estos 6 clásicos de The Criterion Collection para la cuarentena

Durante este período de auto-aislamiento y cuarentena, abundan las recomendaciones sobre qué hacer con el tiempo que se pasa dentro de la casa: incluso, durante los últimos días, hemos hecho una serie de recomendaciones de películas y series, así como algunos consejos sobre cómo enfrentar la ansiedad y ser amable contigo mismo.

Pero quizás estés buscando recomendaciones más especializadas. Así que no te preocupes, que el director Wes Anderson está aquí para ofrecerte algunas ideas. El cineasta, que estrena su nuevo filme The French Dispatch este año, estuvo conversando con The Criterion Collection recientemente, quienes están dedicados a restaurar películas clásicas y contemporáneas y hacerlas disponibles en DVD o BluRay o para verlas en el Canal Criterion. Como se imaginan, cuentan con una extraordinaria biblioteca de películas para ver y comprar en Internet.

Anderson es un fan del catálogo Criterion, así que, ¿qué ha estado viendo en estos días? “He estado viendo filmes en streaming y rayando mis Blu-rays de Criterion todos los días y sólo quería mencionar a ¡Raymond Bernard! ¿Anne-Marie escrita por Antoine de Saint-Exupéry? Nunca había oído hablar de ella… y Les Misérables es una obra maestra. Me encanta Harry Bauer. También: Wooden Crosses“.

Como Anderson escribe: “¡Qué afortunados somos de tener este Louvre de películas al alcance de la mano!”. A continuación, las recomendaciones del director sacadas de The Criteion Collection.

Anne-Marie (1936) | Dir. Raymond Bernard

En este filme cuyo guión fue escrito por Antoine de Saint-Exupéry, una joven atrevida se enamora de un extraño inventor; ya que es una gran aventurera, cinco apuestos jóvenes pilotos la enseñan a volar, mientras desprecian al tímido inventor. Un día, la impetuosa chica despega sola en un avión para establecer un récord y termina perdida en una terrible tormenta: para salvarla, todos los rivales se unen y comienzan una búsqueda desesperada.

Les Misérables (1934) | Dir. Raymond Bernard

En esta producción francesa basada en la inmortal novela de Victor Hugo, Jean Valjean (interpretado por Harry Baur) intenta escapar de su pasado luego de ser encarcelado por el simple hecho de robar pan. El despiadado inspector de policía Javert (Charles Vanel) lo persigue, manteniendo a Valjean en fuga. Después de adoptar a la niña abandonada Cosette (Josseline Gael), Valjean encuentra algo de redención, pero las cosas se complican cuando conocen al joven revolucionario Marius (Jean Servais).

Wooden Crosses (1932) | Dir. Raymond Bernard

Esta película inspirada en la Primera Guerra Mundial es calificada por The Criterion Collection como una de las “grandes películas de la historia del cine”, y cuenta los conflictos de un regimiento francés durante el enfrentamiento bélico. “Utilizando un magistral arsenal de técnicas cinematográficas, desde las inquietantes pinturas en mate hasta el impactante trabajo de cámara documental en las secuencias de batalla de la película, Bernard creó una obra pacifista de enorme empatía y escalofriante desesperación. Nadie que haya visto esta potencia técnica y emocional ha sido capaz de olvidarla”, explican.

The Out-of-Towners (1970) | Dir. Arthur Hiller

En esta comedia situacional de principios de los 70, vemos cómo al personaje de George (Jack Lemmon) se le ofrece un ascenso que lo trasladaría a Nueva York; así que vuela con su esposa, Gwen (Sandy Dennis), a la ciudad para la entrevista de trabajo. Después de que su vuelo es redirigido a Boston debido a una espesa niebla, la pareja se encuentra con el desastre: su equipaje desaparece, se quedan sin dinero, y la ciudad entera parece estar en huelga. George y Gwen luchan por sobrevivir la noche anterior a la entrevista de George, cuestionando si quieren mudarse de su pequeña ciudad.

…And the Pursuit of Happiness (1986) | Dir. Louis Malle

En 1986, el famoso director francés Louis Malle se propuso investigar la cada vez más amplia gama de experiencias de los inmigrantes en Norteamérica. Entrevistando a una variedad de recién llegados (desde maestros a astronautas y médicos) en comunidades de clase media y trabajadora de costa a costa, Malle pinta un retrato humano de sus luchas individuales en una nación cada vez más políglota. Sin duda, un documental que sigue siendo increíblemente vigente.

An Angel at My Table (1990) | Dir. Jane Campion

Basada en el libro autobiográfico de la escritora neozelandesa Janet Frame, esta cinta muestra a la autora en varias etapas de su vida. Afectada por problemas mentales y emocionales, Frame crece en una familia empobrecida y experimenta numerosas tragedias mientras aún es joven, incluyendo la muerte de dos de sus hermanos. Retratada como adulta por Kerry Fox, Frame es aclamada por sus escritos cuando todavía está en una institución mental, y su éxito le ayuda a seguir adelante con su vida.

