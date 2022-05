“Weird: The Al Yankovic Story”: Daniel Radcliffe es el rey del acordeón y la parodia en el demente tráiler de esta biopic

Si no has tenido el placer de escucharlo, te contamos que el músico norteamericano “Weird Al” Yankovic es posiblemente el mejor escritor e intérprete de parodias de la música popular desde al menos la década de los años 80, y no muchos han podido acercarse a su increíble legado. El legendario cómico, que ha dominado varias décadas con su alegre música, por fin tendrá su propia película biográfica, ya que la cinta original de Roku, WEIRD: The Al Yankovic Story, protagonizada por el actor británico Daniel Radcliffe ya parece estar en camino, y luego de ver su primer tráiler, estamos seguros de que será absolutamente demente.

La biopic producida por Funny Or Die y Tango afirma que no se guardará nada, explorando todas las facetas de la vida de Yankovic, desde su meteórico ascenso a la fama con éxitos tempranos como Eat It (la parodia de Beat it de Michael Jackson) y Like A Surgeon (su peculiar cover de Like a Virgin de Madonna) hasta sus tórridas relaciones amorosas con celebridades y su famoso estilo de vida depravado. También llevará al público a un viaje realmente increíble a través de la vida y la carrera de Yankovic, desde niño prodigio superdotado hasta una de las mayores leyendas que ha tocado el acordeón. “Llevar la camisa hawaiana es una gran responsabilidad que no me tomo a la ligera, y me siento honrado de poder compartir por fin con el mundo la historia absolutamente 100% inatacable de la depravada y escandalosa vida de Weird Al”, dijo Radcliffe sobre el hecho de interpretar al icónico parodista.

WEIRD: The Al Yankovic Story está escrita por Al Yankovic y Eric Appel, quien también dirige y es productor ejecutivo. “Cuando Weird Al me sentó por primera vez contra mi voluntad y me contó la historia de su vida, no me creí nada, pero supe que teníamos que hacer una película sobre ello”, dijo. Todavía no hay fecha de estreno para la cinta, pero estamos deseando verla apenas se estrene. Mientras tanto, disfruta del bizarro tráiler a continuación.

