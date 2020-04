“We Are Little Zombies”: Este filme japonés favorito de Sundance es un viaje surrealista de duelo adolescente

Cualquier película donde los padres de sus cuatro protagonistas trágicamente mueren podría sonar deprimente para cualquier amante del cine. Sin embargo, de cierta forma, el japones Makoto Nagahisa hace que su más reciente filme, We Are Little Zombies, sea divertido, colorido, irreverente y sumamente animado.

El proyecto que se estrenó en Sundance este año y que incluso cuenta con música en vivo, pese a no ser de corte musical, se enfoca en cuatro adolescentes que pasan a formar parte de un bizarro programa de televisión que de forma entretenida relata sus historias como huérfanos. La sinopsis explica el largometraje de la siguiente manera:

“Cuando cuatro jóvenes huérfanos — Hikari, Ikuko, Ishi y Takemura — se encuentran por primera vez, los cuerpos de sus padres se están convirtiendo en polvo, como el excelente queso parmesano encima de un plato de espagueti boloñés, y ninguno de ellos ellos pueden derramar una lágrima. Son como zombies; desprovistos de toda emoción. Sin familia, sin futuro, sin sueños y sin forma de avanzar, los jóvenes adolescentes deciden que el primer nivel de esta nueva existencia implica rescatar una consola de juegos, un viejo bajo eléctrico y un wok carbonizado de sus antiguos hogares, solo lo suficiente para comenzar una banda, y luego conquistar el mundo. La tragedia, la comedia, la música, la crítica social y la angustia de los adolescentes se incluyen en este excéntrico tsunami cinematográfico”.

La película es el primer largometraje del director japonés quien previamente había estrenado el cortometraje And So We Put Goldfish in the Pool, el cual ganó el Premio del Gran Jurado de Cortometrajes en Sundance en 2017. We Are Little Zombies, por otra parte, ganó el Premio Especial del Jurado del World Cinema Dramatic Speciality.

We Are Little Zombies estará disponible a partir de enero del próximo año. Acá les dejamos el trailer para que lo disfruten:

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?