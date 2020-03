Vuelve a casa”: C. Tangana narra en Instagram su experiencia de volver a España en plena crisis por el coronavirus

Desde que el COVID-19 llegó para quedarse al menos por un buen rato como una pandemia, lo cierto es que hemos tenidos que adaptarnos muy rápidamente a una nueva realidad: a quedarnos en casa, a suspender nuestras actividades académicas o laborales, o realizarlas desde nuestro hogar, pensar cómo y cuándo tendremos un momento para salir y buscar comida y artículos de primera necesidad, y sobre todo, defendernos como podamos de una amenaza invisible sin que eso afecte nuestra salud mental.

No ha sido fácil para nadie, y con este panorama muchos se han tratado de adaptar a vivir en un mundo personal más pequeño en cuarentena pero conectados a Internet, mientras médicos, enfermeras, profesionales de la salud y autoridades tratan de ayudar a los que más los necesitan en este momento. Hace unos días, Charli XCX compartió algunas reflexiones en un diario de su cuarentena; otros buscan hacernos el encierro más llevadero con raves virtuales, y otros artistas, como el español C. Tangana, se van a YouTube para compartir sus vivencias.

Esta semana, el madrileño subió a su cuentas oficiales de YouTube e Instagram un clip llamado Vuelve a casa, pero no se trató de nueva música, sino de una especie de diario documental en donde nos cuenta que la crisis del coronavirus “lo pilló en bragas” en la Ciudad de México. Comienza que siempre hay dos tipos de historias de la pandemia: la primera en donde la gente cuenta cómo se enteró, en dónde estaba, cómo ha pasado por el difícil momento, y la segunda, donde dicen qué piensa del coronavirus, con respuestas tan sentidas y sinceras, como las de aquellos que creen en conspiraciones.

En el video de unos tres minutos y medio, C. Tangana cuenta lo que para él ha sido una aventura. Quería tomar un vuelo hasta Madrid para volver a casa, pero el viaje tuvo que ser postergado: “Podría parecer que como en México hay menos infectados y menos muertos eso lo hace seguro para estar, pero a estas alturas del viaje y con todo el pánico que hay en Madrid ahora mismo, pues que tengamos que pasar dos veces por un aeropuerto que no ha restringido ninguno de sus vuelos y que tengamos que pasar una noche en DF donde todavía no sabemos cómo están las cosas… tranquilitos no nos tiene, la verdad”.

Al final, promete contar con más detalle la historia de si el vuelo salió o no, así que estaremos atentos a nuevos capítulos de este diario. Mientras tanto veamos las dos primeras partes acá:

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?