Votante anónimo de la Academia no considera correcto que “Parasite” compita a “Mejor Película” en los Oscars

La carrera por el Oscar este año ha sido una de las más interesantes que se recuerde debido a que los favoritismos han cambiado de manera drástica desde que comenzó la temporada de premios. Inicialmente The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood y Marriage Story parecían ser las películas que protagonizarían las ceremonias de premiación, pero no contaban con el dominio secuencial de 1917, la pasión que ha desarrollado Parasite y el silente ascenso que ha tenido Jojo Rabbit en las últimas semanas.

Pero no será hasta este domingo cuando finalmente se anuncie cuál será la película que se alce con la estatuilla dorada, veremos si 1917 confirma su favoritismo o si Parasite logra hacer historia convirtiéndose en la primera película de habla no inglesa en ganar el Oscar a la Mejor Película.

En una conversación bajo el anonimato con The Hollywood Reporter, una miembro votante de la Academia, parte del gremio de los actores dio sus opiniones con respecto a sus votaciones para este domingo, y cómo en su opinión, hay tres películas por encima de Parasite para ganar Mejor Película.

“Parasite está hecha de manera hermosa, pero la segunda vez que la vi no la resistí, y no creo que las películas extranjeras deban estar con las películas regulares”.

La votante reveló cuáles fueron sus elecciones para los ganadores de este domingo:

Mejor Película: Once Upon a Time in Hollywood

Mejor Director: Quentin Tarantino

Mejor Actor: Joaquin Phoenix – Joker

– Mejor Actriz: Renée Zellweger – Judy

– Mejor Actor de Reparto: Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood

– Mejor Actriz de Reparto: Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

– Mejor Guión Original: Once Upon a Time in Hollywood

Mejor Guión Adaptado: The Two Popes

En esa conversación uno de los puntos que más llamó la atención fueron sus opiniones al momento de votar por Quentin Tarantino como Mejor Director:

“No puedo votar por Marty (Scorsese) – nadie quiere decirlo, pero su película no es buena. Todd Phillips hizo un increíble trabajo con Joker al igual que Bong Joon Ho en Parasite, pero no fue el mejor. Me gustó 1917 y el trabajo de Sam Mendes en la dirección, pero creo que Quentin hizo un trabajo fenomenal y quiero que gane un director americano”.

La Academia ha expandido el número de sus miembros, convirtiéndola en una organización mucho más plural, con mayor presencia de mujeres, personas de color. De acuerdo con The Hollywood Reporter, el 39% de los nuevos miembros de la Academia no son de Estados Unidos. Sin embargo, la gran mayoría de sus miembros siguen siendo americanos blancos, lo que indica que Bong Joon Ho (director de Parasite) tendría que conformarse con el premio a la Mejor Película Internacional.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?