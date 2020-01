“Vivarium”: Jesse Eisenberg e Imogen Poots están atrapados en una casa infernal en este perturbador trailer

Cualquier pareja millennial sabe que el mercado inmobiliario es uno de los círculos del infierno, y que encontrar una casa o apartamento a precio razonable es una tarea casi imposible; y hoy, en el trailer del filme Vivarium, Jesse Eisenberg e Imogen Poots interpretan a una joven pareja que está justamente en el trámite de encontrar su nuevo hogar.

El único problema es que mientras están en la búsqueda, le dan un vistazo a un lugar que parece estar ubicado en un vecindario perturbadoramente similar, y repentinamente se encuentran atrapados allí. Hasta los momentos, eso es todo lo que necesitas saber, tal como nos revela la sinopsis oficial:

“Durante su búsqueda del hogar perfecto, Gemma (Poots) y Tom (Eisenberg) se encuentran atrapados en un misterioso barrio suburbano tipo laberinto llamado Yonder. Todos los intentos de escapar terminan en fracaso, culminando en el descubrimiento de un bebé en la acera fuera de la casa número 9 con las instrucciones ‘críen al niño y serán liberados'”.

Por fortuna, el trailer nos da mucho más que eso, pero no mucho: como pueden ver, después de quedar atrapados en este bucle interminable de casas suburbanas, a la pareja se le presenta una tarea un tanto creepy de criar a un bebé. Sin embargo, como revela el clip, no se trata de un niño normal. Lo que sucede a partir de ahí, afortunadamente, no está en el adelanto, pero basta con decir que aparentemente las cosas se vuelven muy extrañas y perturbadoras… y también un poco aterradoras.

Vivarium fue dirigida por Lorcan Finnegan, y se estrena oficialmente en cines el próximo 27 de marzo. Démosle un vistazo al extraño trailer a continuación:

