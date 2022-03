“Vine y no di lo suficiente”: Doja Cat se disculpa con sus seguidores paraguayos

La semana pasada fue bastante agitada para Doja Cat: si bien recordamos, hace unos días se vio envuelta en una discusión en Twitter con sus fans paraguayos, que comenzó después de que se viera cancelara una actuación en ese país debido a una fuerte tormenta que habría hecho peligrosa su actuación, así como la presencia de sus seguidores. Además, a algunos les molestó que Doja no compartiera ninguna foto o vídeo de su estancia en ese país, entre rumores de una fiesta privada en un local donde habría pedido que nadie del personal la mirara a los ojos. Poco después, Doja escribió en Twitter: “todo está muerto para mí, la música está muerta, y soy una jodida tonta por haber pensado que estaba hecha para esto, esto es una jodida pesadilla, dejen de seguirme”.

Sin embargo, tras un tiempo para pensar y reflexionar sobre la situación, Doja parece haberse tranquilizado y cambiado de opinión, por lo que volvió a Twitter para pedir disculpas a sus fans. “Puedo viajar, puedo comer bien, puedo ver gente nueva, puedo sonreír”, escribió mientras reflexionaba sobre su carrera y sus logros hasta ahora. “Puedo hacer recuerdos que soñé tener, puedo reír, puedo apoyar a mi familia y a mis amigos, puedo aprender sobre el mundo y puedo devolver a todos gracias a ustedes”. En contra de sus declaraciones anteriores, dijo: “Sí le debo a la gente mierda. Les debo mucho”.

I can travel, I can eat good food, I can see new people, I can smile, I can make memories that I dreamed of having, I can laugh, I can support my family and my friends, I can learn about the world, and I can give back to everyone because of you. I do owe people shit. I owe a lot. — mike penis (@DojaCat) March 27, 2022

I owe myself a lot too. I owe myself the chance to open up and be good to people. I owe myself the death of my fears that don’t allow me to expand my heart. I didn’t come to another country to do something i can do everywhere else. that would be pointless in a way. — mike penis (@DojaCat) March 27, 2022

Continuó: “También me debo mucho a mí misma. Me debo la oportunidad de abrirme y ser buena con la gente”, dijo en otro mensaje. “Me debo la muerte de mis miedos que no me permiten expandir mi corazón. No he venido a otro país para hacer algo que puedo hacer en cualquier otro sitio, eso no tendría sentido en cierto modo. Vine aquí porque sabía que había algo nuevo. Gente nueva. Nuevas cosas. Nuevas historias que aprender. Vine y no di lo suficiente. Necesito dar más porque me he dado cuenta de que he estado tomando mucho. Tomando de casi todos los que están leyendo esto”.

I came here because I knew there was something new. New people. New things. New stories to learn. I came and I gave not enough. I need to give more because I noticed I’ve been taking a lot. Taking from almost everybody who’s reading this. Publicidad — mike penis (@DojaCat) March 27, 2022

This is an example of me not reciprocating all the shit that’s been given to me. This was 2 hours ago. Don’t forget it but don’t take it to heart because it doesn’t benefit you or anybody else. Please don’t hesitate to ask me for shit because I love you. https://t.co/qMQsaAx89O — mike penis (@DojaCat) March 27, 2022

En tuits posteriores, Doja retomó sus publicaciones anteriores de sus reacciones iniciales con sus fans en Paraguay hasta donde sintió que se equivocó. “Este es un ejemplo de que no estoy correspondiendo a toda la mierda que me han dado (…) Pídanme mierda porque los amo”, escribió en respuesta a un post anterior que compartió donde tuiteó: “No me pidan mierda”. Doja también respondió a otro tuit antiguo donde escribió: “No lo siento”, y se corrigió diciendo: “Lo siento”.

I’m not discrediting myself. I work my ass off. I know that. It’s tiring but i’m not suffering because of people like you. My suffering comes from myself. Not everybody else. It’s my problem but you guys always help me solve it when you support me the way you’ve been. https://t.co/Nzihf3YoSQ — mike penis (@DojaCat) March 27, 2022

Algunos fans respondieron a los tuits de Doja, uno de ellos diciendo que lamentaba el trato recibido por Doja, mientras otros le recordaban su capacidad para montar espectáculos increíbles. En respuesta al primero, Doja escribió: “Yo no fui mejor”, y en cuanto al segundo, Doja escribió en parte: “No me estoy desacreditando. Me parto el culo. Lo sé. Es agotador, pero no sufro por gente como tú. Mi sufrimiento viene de mí misma. No de los demás”. Después de este mea culpa, esperamos que Doja y sus fans de Paraguay puedan hacer las paces.

