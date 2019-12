Víctimas de Tekashi 6ix9ine piden al juez del caso mantenerlo tras las rejas en emotiva carta

Ha pasado más de un año desde el arresto de Tekashi 6ix9ine y los Nine Trey Gangsta Bloods. Durante todo el 2019, muchos han tenido curiosidad sobre el resultado del caso, especialmente después de que el rapero subió al estrado: han habido especulaciones sobre si 6ix9ine saldrá libre o no, y muchos anticipan su liberación hoy mismo. Aunque eso no es seguro, su cooperación con los federales probablemente jugará un papel importante en su sentencia.

Según TMZ, dos víctimas han enviado declaraciones de impacto al juez con la esperanza de mantener a Tekashi 6ix9ine entre rejas por los crímenes que cometió. Los dos individuos describieron un robo en la ciudad de Nueva York que ocurrió en abril de 2018 y que estaba destinado a atacar a Rap-A-Lot Records y J. Prince. Sin embargo, ninguna de las dos personas estaba conectada con la disquera Rap-A-Lot: aparentemente, sólo eran publicistas que fueron identificados erróneamente como socios del sello.

“Tekashi 6ix9ine me atacó, pero todo fue un triste caso de identidad equivocada”, escribió el hombre. “Como resultado de toda esto, he sufrido de angustia mental y emocional. He tenido dificultades para superar el incidente sufriendo de lo que creemos es un trastorno de estrés postraumático”.

Otra víctima, la asistente del publicista, de 33 años de edad, se hizo eco de la misiva, agregando: “Por favor, piense en mí y piense en mi vida cuando sentencien a esta persona. ¿Por qué esta persona, que casi acaba con mi vida, debería ser libre cuando yo no lo soy?”

Se espera que el caso de 6ix9ine se cierre en las próximas horas con la sentencia.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?