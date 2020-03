“Upload”: La nueva serie sci-fi de Amazon nos lleva al afterlife digital con un poco de humor negro

Mientras todos estemos en cuarentena preventiva, no podremos ir al cine, pero no se preocupen: Amazon Prime estrena hoy el trailer de su nueva serie, Upload, que combina la comedia y la ciencia ficción para traernos una visión de lo que pasaría si terminamos “subiendo” nuestra conciencia a un “más allá” digital después de la muerte. Spoiler alert: por lo que vemos no es nada como el episodio San Junipero de Black Mirror.

Protagonizada por Robbie Amell, Upload sigue a un joven desarrollador de aplicaciones, Nathan Brown, que termina en el hospital tras un accidente automovilístico, y quien debe decidir rápidamente su destino.

Después de una apresurada deliberación con su superficial novia Ingrid (Allegra Edwards), Nathan elige ser “subido” al lujoso “más allá” virtual de su familia: Lakeview, un lugar creado por la compañía Horizen. Una vez subido a Lakeview, Nathan conoce a su “ángel” de servicio de atención al cliente, Nora Anthony (Andy Allo), quien al principio es su carismática conserje y guía, pero rápidamente se convierte en su amiga y confidente, ayudándole a navegar por esta nueva extensión digital de la vida.

Upload fue creada por Greg Daniels (Parks and Recreation, The Office) y Howard Klein (Jessica Jones, The Mindy Project), y llegará a Amazon prime el próximo 1° de mayo. A continuación el entretenido trailer:

