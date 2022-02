Una mujer denuncia que fue “prácticamente violada en grupo” en el Metaverso de Facebook

Una mujer compartió recientemente una experiencia horrible sufrida en el Metaverso, afirmando que su avatar femenino fue virtualmente agredido sexualmente y violado en grupo por otros usuarios. La mujer, llamada Nina Jane Patel, relató todo el incidente en una entrada de blog en Medium el pasado mes de diciembre, afirmando que todo ocurrió a los pocos segundos de haberse unido al mundo virtual, pero ahora está alzando su voz para advertir sobre los peligros del nuevo mundo virtual de Meta/Facebook.

“A los 60 segundos de unirme fui acosada verbal y sexualmente. 3-4 avatares masculinos, con voces masculinas, esencialmente, pero virtualmente violaron en grupo a mi avatar y tomaron fotos”, dijo. La mujer de 43 años añadió cómo vio como su avatar era agredido sexualmente por un puñado de avatares masculinos, que le hicieron fotos y le enviaron comentarios como “no finjas que no te gustó” y “ve a masturbarte con las fotos”. Agregó que cualquiera que se haya conectado a la versión del Metaverso de Facebook — un mundo online en el que los avatares de los usuarios se conocen e interactúan y exploran una red de lugares virtuales de rápido crecimiento, como ciudades, paisajes campestres o cafés — pudo ver esta tortura a plena vista.

“Fue una experiencia horrible que sucedió tan rápido y antes de que pudiera pensar en poner la barrera de seguridad. Me quedé helada”, añadió. “Fue surrealista. Fue una pesadilla”. Según contó a The Daily Mail, se arrancó rápidamente el headset para poner fin a la experiencia y desde entonces sufre de ansiedad. Meta puso al ambiente virtual Horizon Worlds a disposición de todos los mayores de 18 años en Estados Unidos y Canadá el 9 de diciembre, tras una prueba beta por invitación realizada hace un año. Después de que Nina publicara la experiencia, mucha gente le dijo que no eligiera un avatar femenino la próxima vez o que algo como esto no podía afectarle porque no era real. En su post, Patel afirma que “la realidad virtual ha sido diseñada esencialmente para que la mente y el cuerpo no puedan diferenciar las experiencias virtuales/digitales de las reales. En cierta medida, mi respuesta fisiológica y psicológica fue como si ocurriera en la realidad”.

La mujer, afincada en Londres, es vicepresidenta de Investigación del Metaverso en Kabuni Ventures, una empresa de tecnología inmersiva. “El acoso en el Metaverso es un problema grave en el que la industria debe unirse para establecer los controles de seguridad correctos y las medidas de protección”, dijo Patel al New York Post. “El objetivo más perjudicial, por supuesto, será el de nuestros hijos, que empezarán a utilizar el Metaverso cada vez más en los próximos años”, escribió. “El inevitable paso al Metaverso causa ahora más preocupaciones si no se regula y controla adecuadamente para este grupo de edad impresionable sobre la base de investigaciones sólidas, ciencia, datos y metodologías basadas en la evidencia”, añadió Patel. “Esta es la base sobre la que se ha establecido Kabuni, que actualmente trabaja con educadores de todo el mundo para dar forma a un Metaverso más seguro”.

Meta respondió a la experiencia de Patel y dijo que hay barreras técnicas que se pueden poner para evitar que esto suceda. “Lamentamos que esto haya sucedido. Queremos que todo el mundo en Horizon Venues tenga una experiencia positiva, y encontrar fácilmente las herramientas de seguridad que pueden ayudar en una situación como esta — y ayudarnos a investigar y tomar medidas”, dijo un portavoz de Meta a Insider. “Horizon Venues debe ser seguro, y estamos comprometidos a construirlo de esa manera. Seguiremos haciendo mejoras a medida que aprendamos más sobre cómo interactúa la gente en estos espacios, especialmente cuando se trata de ayudar a la gente a reportar cosas de manera fácil y confiable”. Existe un sistema de seguridad que puede impedir que otros avatares entren en el espacio de tu avatar, sin embargo, en el caso de Nina, este incidente ocurrió tan rápido que no pudo utilizar el sistema de seguridad.

