Un nuevo estudio dice que la Gen-Z y los Millennials prefieren renunciar a su trabajo si se sienten infelices

Un nuevo estudio de Randstad, publicado esta semana por Business Insider, afirma que las generaciones más jóvenes prefieren dejar un trabajo y buscar en otro sitio antes que permanecer en un puesto que les hace infelices, así que la era de la lealtad a la empresa ha terminado oficialmente.

El estudio de la consultora de recursos humanos reveló que la mayoría de los empleados de la Generación Z renunciaría a su trabajo actual antes de ser infeliz. Se trata de una diferencia de actitud significativa en comparación con las generaciones de trabajadores más antiguas, especialmente los Baby Boomers. En la encuesta participaron 35.000 personas de entre 18 y 24 años de 34 mercados diferentes.

Publicidad

El 56% de los empleados de entre 18 y 24 años respondió que preferiría dejar un trabajo antes que trabajar para una empresa que les impidiera disfrutar de su vida. La generación Z (de 18 a 24 años) y los millennials (de 25 a 34 años) consideraron que el estilo de vida y la felicidad eran la principal prioridad, seguidos de los valores de la empresa. El 43% de los encuestados respondió que no elegiría un empleador con valores sociales y medioambientales diferentes, mientras que el 41% respondió que no elegiría un lugar de trabajo en el que no se promoviera la diversidad y la inclusión.

Otras prioridades para la generación Z y los millennials son los incentivos y los beneficios, la flexibilidad en el lugar y el horario de trabajo, y si la empresa ofrece espacio para el desarrollo profesional y personal. El 88% de los participantes en la encuesta respondieron que participarían en programas de aprendizaje o desarrollo si estuvieran disponibles para los empleados.

La conclusión clara de esta investigación es que los trabajadores de la generación Z y millennials no se alimentan de los ideales capitalistas como sus colegas de más edad. La superación personal y el bienestar y son más importantes que la lealtad a una empresa.

En un comunicado, el director general de Randstad dijo que estos resultados deberían “servir como una llamada de atención para los empleadores”. Añadió que “se está produciendo un claro cambio de poder a medida que la gente se replantea sus prioridades”.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?