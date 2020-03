Un estudiante fue golpeado por atacante racista: “No quiero tu coronavirus en mi país”

Uno de los efectos secundarios más terribles de la propagación del coronavirus ha sido el racismo generado por ciertos sectores de la sociedad, quienes ven a cualquier persona de descendencia asiática como una amenaza, sin saber si esta ha estado en contacto o no con el virus. Este fue el caso de Jonathan Mok, un estudiante de Singapur quien fue atacado brutalmente esta semana en las calles de Londres.

Mok escribió en un post de Facebook que fue atacado por un grupo de cuatro o cinco hombres y una mujer mientras caminaba por Oxford Street en Londres el lunes 24 de febrero.

Corona virus and racism (xenophobia) From Jonathan Mok’s FB. pic.twitter.com/qhkENM5IE3

La violencia estalló después de que el grupo pasara al lado del Mok, un estudiante de 23 años que ha estado viviendo en la capital durante dos años, y uno le hizo un comentario sobre el coronavirus: “no quiero tu coronavirus en mi país”, le dijo.

Cuando Mok dio la vuelta para saber quién le había dicho eso, el hombre dijo: “No te atrevas a mirarme”, antes de comenzar a golpearlo. Así lo describió Mok:

“De repente, el primer puñetazo me dio en la cara y me tomó por sorpresa. Cuando todavía estaba sorprendido por el primer golpe, el tipo me dio el segundo puñetazo. Para entonces, unos cuantos transeúntes se habían detenido y uno de ellos trató de razonar con ellos que cuatro contra uno no era justo. Un amigo del atacante intentó darme una patada mientras yo le explicaba al transeúnte que no había hecho nada en absoluto”.