Un adolescente pide a Elon Musk 50.000 dólares para borrar un bot de Twitter que rastrea su avión privado

Un estudiante universitario de 19 años pidió a Elon Musk USD $50.000 para dejar de rastrear los movimientos del jet privado del CEO de Tesla en una cuenta de Twitter. @ElonJet es una de las 15 cuentas de seguimiento de vuelos que creó Jack Sweeney, y están manejadas por bots que programó para analizar los datos y tuitear cada vez que un avión elegido despega o aterriza.

Cada una de sus cuentas sigue a una persona famosa, la mayoría del sector tecnológico, e incluye a Bill Gates, de Microsoft, y a Jeff Bezos, de Amazon. El “rastreador” de Musk, sin embargo, es el más popular, con casi 83.000 seguidores. Sweeney ya ha tenido conversaciones anteriores por privado con Musk, quien incluso le ofreció USD $5.000 para que eliminara la cuenta.

Landed near Harlingen, Texas, US. Apx. flt. time 2 Hours : 16 Mins. pic.twitter.com/VKmkxfWyh7 — Elon Musk's Jet (@ElonJet) January 31, 2022

“¿Puedes quitar esto?” le preguntó Musk. “Es un riesgo para la seguridad”. “Sí, puedo, pero te costará un Model 3, a menos que sea una broma”. Sweeney respondió. “Entiendo que sus preocupaciones son totalmente razonables. Empecé el proyecto en secundaria ya que soy un gran admirador. Nunca pretendí que fuera un problema de seguridad”. Sin embargo, Musk le dijo que “no me gusta la idea de que me dispare un loco”. En el transcurso de su comunicación, Sweeney, residente en Florida, dijo a Musk que no gana más de USD $20 al mes en las cuentas de Twitter.

“Ok, ¿qué tal 5k para esta cuenta y en general ayudar a que sea un poco más difícil para la gente rastrearme?” preguntó Musk. “¿Hay alguna posibilidad de subirlo a 50.000 dólares?”, respondió Sweeney. “Sería un gran apoyo en la universidad y posiblemente me permitiría conseguir un coche quizá incluso un Model 3”. El último mensaje de Musk dice: “No se siente bien pagar para cerrar esto”.

Sweeney dijo en una breve entrevista con Protocol que se ha beneficiado de @ElonJet y otras cuentas: ha ganado seguidores en las redes sociales, ha aprendido a codificar y también consiguió un trabajo a tiempo parcial en UberJets como desarrollador de aplicaciones. Musk tuiteó recientemente que las cuentas que rastrean sus movimientos “se están convirtiendo en un problema de seguridad”. El clavo en el ataúd tuvo lugar ayer, cuando Musk bloqueó la cuenta de Twitter, acabando prácticamente con las esperanzas de Sweeney de recibir una paga, y un posible trabajo en Tesla o SpaceX. Musk también bloqueó la cuenta personal de Sweeney en Twitter.

