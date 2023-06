Tráiler de “The Stroll”: El nuevo documental de HBO muestra la vida de las trabajadoras sexuales trans a través de sus propios ojos

La visibilidad en la cultura pop, especialmente para las trabajadoras sexuales trans negras y morenas, ha venido a menudo de la mano de cineastas que no comparten su experiencia. Por ejemplo, el icónico documental Paris Is Burning, que marcó un hito en 1990, ofrecía una visión sin precedentes de la escena ballroom de Nueva York, pero los temas trans y queer se enmarcaban en la perspectiva antropológica de la directora Jennie Livingston. Ahora, un nuevo documental llamado The Stroll, dirigido por Kristen Lovell y Zackary Drucker buscan contar la historia de las personas trans a través de sus trabajadoras sexuales.

“Es una historia que hay que contar”, afirma Lovell. “Es hora de que empecemos a compartir nuestras historias sobre la lucha, porque a medida que avanza ya no tenemos estas conversaciones”. Lovell se puso en contacto con su familia elegida para que aportara sus recuerdos y puntos de vista a la película, un proceso que comprendió de primera mano que implicó una profunda vulnerabilidad. “No se pueden contar historias trans auténticas sin incluir los relatos de las trabajadoras del sexo trans”, afirma Lovell. Eso incluye a quienes estuvieron en primera línea del movimiento moderno por los derechos LGBTQI+, como la activista Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, cuyo trabajo de lucha por el respeto y el bienestar de las mujeres trans y las trabajadoras del sexo es un poderoso argumento en The Stroll.

La cinta, estrenada a principios de este año en Sundance, muestra imágenes de archivoque retratan a estas activistas denunciando la hipocresía de excluir a las personas trans del movimiento de liberación queer, y actuando como madres de acogida de personas necesitadas de refugio en campamentos improvisados en los muelles del río Hudson, en Nueva York. Cuando la directora Kristen Lovell se trasladó a la ciudad en la década de 1990 y empezó a hacer su transición, la despidieron de su trabajo. Con tan pocas opciones de ganar dinero para sobrevivir, Kristen, como muchas mujeres transgénero de color durante esta época, empezó a trabajar en el sexo en una zona conocida como The Stroll en el Meatpacking District del bajo Manhattan, donde las mujeres trans se congregaban y forjaban una profunda camaradería para protegerse unas a otras del acoso y la violencia.

Reuniendo a sus hermanas para contar esta historia esencial de Nueva York a partir de sus experiencias de primera mano, la narración íntima y las entrevistas de Kristen dan vida a una asombrosa variedad de material de archivo del Nueva York de antaño, desde la década de 1970 hasta principios de la década de 2000. En esta nueva era de visibilidad y activismo, The Sroll nos recuerda que las mujeres trans de color y las trabajadoras del sexo siguen forjando un camino hacia adelante, prosperando gracias a su resiliencia, su organización comunitaria y su hermandad. The Stroll se estrena en HBO y HBO Max el próximo 21 de junio. A continuación, el tráiler.

