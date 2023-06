Tráiler de “Talk To Me”: Unos adolescentes hablan con los muertos con una mano embalsamada en la nueva película de terror de A24

Cuando una adulto se encuentra con una mano embalsamada que de alguna manera está encantada y puede contactar con espíritus, lo más probable es que se deshaga de ella en un santiamén. Pero cuando se trata de adolescentes — y en epecial los que existen en la ficción de una película de terror — es muy probable que terminen usándola para alguna idiotez, que es justamente lo que sucede en la nueva cinta de terror de A24, Talk To Me.

Como se ve en el trailer de la película, un grupo de adolescentes deciden hacer un juego de hablar con los muertos usando una mano maldita embalsamada que encontraron. Si lees eso y piensas, “a quién se le ocurre algo así?”, pues coincidimos contigo, pero lo cierto es que la mitad de las películas de terror no existirían si no hubiese adolescentes con ideas terribles. Como se imaginan, lo que acaba sucediendo es que el proceso de hablar con los espíritus a través del uso de una mano muerta en realidad conduce a todo tipo de situaciones horribles.

Esta es la sinopsis: “Cuando un grupo de amigos descubre cómo conjurar espíritus utilizando una mano embalsamada, se enganchan a la nueva emoción, hasta que uno de ellos va demasiado lejos y desata terroríficas fuerzas sobrenaturales”. Por favor, no uses una mano embalsamada para hablar con los muertos. Talk to Me está protagonizada por Sophie Wilde, Miranda Otto, Alexandra Jensen, Joe Bird, Otis Dhanji, Zoe Terakes y Chris Alosi, mientras que la dirección estuvo a cargo de Danny Philippou y Michael Philippou. La cinta llega a los cines el 28 de julio, y puedes ver el nuevo tráiler a continuación.

