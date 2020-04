Hay dos cosas que siempre se pueden esperar de alguien como Yves Tumor: ruido y caos. Desde sus inicios, Tumor se ha enfocado en sonidos experimentales relacionados con la electrónica, en la tensión vocal, en glitches y en efectos de sintetizador distorsionados, pero nunca dejando atrás la belleza en ese caos sonoro, pues de alguna manera, siempre se las arregla para encontrarla. Sin embargo, como es de esperar de la persona que creó los retorcidos collages ambientales de Serpent Music, el LP que lo dio a conocer, su nuevo álbum Heaven to a Tortured Mind, es cualquier cosa menos ordinario.

Heaven to a Tortured Mind es vertiginosamente inventivo, pero también es su álbum más realizado, completo, y dirigido por el timón de cada uno de sus 12 tracks. Afortunadamente, este logro no ha sido a expensas de sus sensibilidades experimentales y vanguardistas. A lo largo del álbum, las canciones pasan de ser grandes himnos art-rock y juegos con sonidos funk a ataques melodiosos con ganchos pop. El título de la producción se siente apropiado para estos tiempos tan apocalípticos, y Tumor no se guarda ni una sola emoción, ya que el álbum parece un abanico tanto sonoro como de sentimientos que van desde la paranoia a la melancolía.

Si la música de Tumor anteriormente evocaba un poco la evasión y el ostracismo como medio de supervivencia, ahora suena como un anhelo de conexión humana. Ese fantasma sonoro que sonaba a ruptura física, emocional y mental que ha estado presente en su trabajo parece haberse transformado en un deseo explícito de amor, de sensualidad, de sexo. Si antes pateaba y arañaba en el encierro, ahora abraza la apertura emocional con melodías hechas para quedarse a vivir en muestra mente y nuestra memoria. Lo mejor de todo es que este disco nos hace recordar los mejores momentos del rock y del glam old school, desde Jimi Hendrix hasta David Bowie, pasados por un filtro funk, R&B y electrónico.

En muchos sentidos, Safe in the Hands of Love del 2018 fue el momento oficial de Tumor como rockstar, y ahora escuchar Heaven To A Tortured Mind se siente como que Tumor se graduó de un simple demonio al mismísimo Satanás, de la mejor manera posible. Como en el anterior álbum de Yves, el amor es la fuerza vital de estas canciones, pero estas son carnales; nos hablan de relaciones intensas y hasta destructivas que nos devoran desde adentro… y aún así, nos dejan arrastrándonos, pidiendo más. Los bajos son sensuales, las guitarras vaporosas, y todo se siente sexy y deliciosamente sucio al punto de la perversión.

Todo esto se logra gracias a canciones como Gospel For A New Century, una manera perfecta para abrir el disco, que canaliza a iconoclastas como Prince y Marilyn Manson con un beat profundo y roto basado en el corno francés mientras su atractiva voz se eleva suavemente por encima de la neblina sonora. Medicine Burn se revela con zumbidos que se contorsionan a un ritmo constante, y Dream Palette aterriza en los oídos cargada de fuegos artificiales con la ayuda de Julia Cumming, de Sunflower Bean.

La poco convencional Identity Trade es tan dura como el funk más suave; mientras que la entrecortada Kerosene! se desliza seductoramente bajo una guitarra casi acuática mientras Tumor y Diana Gordon nos dicen que pueden ser lo que necesites, baby, como una dupla peligrosa de súcubo e íncubo que no podemos resistir en el fuego de la pasión. Por otro lado, Romanticist se trae a Kelsey Lu en una sencilla pero cautivadora pista; Folie Imposée capta la dualidad musical de Tumor; Strawberry Privilege, con una línea de bajo intensa y su pandereta, casi se dejan llevar en una pista dance; y Tumor remata su idea de paraíso y cielo con A Greater Love, una canción sensual que, a pesar de evocar cortinas de cuentas, terciopelo y habitaciones llenas de humo, no tiene nada que ocultar.

Sin duda alguna, Heaven To A Tortured Mind es un intento mucho más descarado de Tumor ser el centro de atención: a lo largo del disco, su voz es clara y central, las estructuras de las canciones están más definidas, y hay una uniformidad más clara. Aún así, es difícil encasillar a Tumor en un género musical. Y es así como le gustaría, estamos seguros. Este disco, con todas sus particularidades, marca un antes y un después en la carrera de Tumor, quien busca convertirse en una estrella musical tan transgresora como las leyendas de los 70 y los 80.

Este es un álbum con poder de permanencia, un mix de rock n’ roll rebelde y R&B con rupturas experimentales que siguen haciendo de Tumor un enigma; pero uno que estamos seguros que seguirá demostrando su poderes de seducción sonora durante mucho tiempo.

A continuación, nuestra Track by Track de Heaven To a Tortured Mind.

1. Gospel for a New Century

Escrita por: Yves Tumor | Producida por: Yves Tumor & Justin Raisen

Tumor abre el álbum con la fenomenal Gospel For a New Century, que rápidamente sobrecarga nuestros sentidos con un retumbante bajo de hip-hop, loops de metales, y un enfoque vocal de Yves que está más cerca del soul, especialmente porque canta sobre sexo de forma más explícita que nunca. Inmediatamente, tenemos una imagen mucho más clara de este disco en el que Tumor quiere ser percibido como un icono sexual subversivo. El coro es tan intenso que nos deja una impresión duradera, como si se tratara de un moretón sonoro.

Letra destacada: Take it softer / I looked you in your eyes, it was over / ‘Cause when I really needed you the most, yeah / You were gone then on that Summer / But I can’t be there and this ain’t by design / I adore you, I really wanna be there, oh

2. Medicine Burn

Escrita por: Yves Tumor | Producida por: Yves Tumor & Justin Raisen

Medicine Burn comienza con una ráfaga de guitarras que nos deja drogados por un momento, pero inmediatamente nos calma con una hipnótica y retorcida línea de bajo funk. Es impredecible, ya que se siente como un cable eléctrico saltando en el aire, con descargas sonoras inesperadas. Pero nos demuestra que a lo largo del álbum, es la sección rítmica la que fundamenta las canciones: Medicine Burn es un himno de rock psicodélico que te recoge y te deja en un lugar irreconocible.

Letra destacada: Carry me away into your spirit / I can’t live my own troubles / I’ve got nothing left to fear but the wilderness

3. Identity Trade

Escrita por: Yves Tumor | Producida por: Yves Tumor & Justin Raisen

En Identity Trade, la línea de bajo va a la yugular funk mientras que los bucles de los beats se encargan de abrirte las venas. En la pista, escuchamos Tumor luchar por la atención entre su voz, un saxofón de jazz libre y fragmentos de riffs de guitarra en una seducción efectiva.

Letra destacada: We walked along for seven days in a row / I saw my first lover clutching a dagger sunk beneath the water / A tranquil heart, the last of human desire / Millions of people living under isles, sunk beneath the water

4. Kerosene! (Feat. Diana Gordon)

Escrita por: Yves Tumor & Jeremiah Raisen | Producida por: Yves Tumor & Justin Raisen

Este es uno de los mejores momentos del álbum: con un nombre que invita a la combustión y al fuego, Kerosene! encuentra a Tumor tomando el papel de seductor en una canción tan cargada de erotismo que debería venir con un baño de agua helada. Con la participación de Diana Gordon, suena como dos amantes atrapados en la atracción destructiva de un romance condenado al fracaso mientras las guitarras al estilo Prince hacen del deseo carnal algo irresistible.

Letra destacada: I ain’t like them other girls / Look me in the eye, tell me I’m the one / And I’ll be your only boy / Oh, I can be your only girl, little baby / I can be everything you need / I need kerosene

5. Hasdallen Lights

Escrita por: Yves Tumor | Producida por: Yves Tumor & Justin Raisen

Desde Hasdallen Lights en adelante, el álbum alcanza un punto satisfactorio: el groove permanece intacto, las sensibilidades pop brillan, pero con la llama puesta a fuego lento. Construida a partir de bucles invertidos e instrumentación deforme, Hasdallen Lights se siente como una canción hecha al revés, pero una en donde el deseo sigue siendo el tema central mientras Yves nos pregunta la naturaleza de nuestra hambre, de nuestros instintos.

Letra destacada: What are you running from? / What do you miss? / Tell me, what do you crave? / How do you feel?

6. Romanticist (Feat. Kelsey Lu)

Escrita por: Yves Tumor | Producida por: Yves Tumor & Justin Raisen

Aunque Romanticist se apoya en un paisaje sonoro de R&B, sigue teniendo repentinos golpes de guitarra que suenan como espinas. En la pista, Yves es un amante dedicado que deja a su pareja atada al deseo y lista para competir por la atención de los demás, mientras canta que quiere ofrecer “cada pedazo de mí” y “bailar en tu huracán”.

Letra destacada: I wanna keep you close, right by my side / I swear you got me hypnotized / I wanna give you every piece of me / You know you are my everything / I wanna dance into your hurricane / Blinded by your glare again

7. Dream Palette

Escrita por: Yves Tumor | Producida por: Yves Tumor & Justin Raisen

La pista anterior se apaga como una vela con la llegada del art-rock resquebrajado de Dream Palette, que añade un poco de espíritu punk a la producción. La pista nos lanza en medio de un despliegue de fuegos artificiales de ritmos desorientadores y cohetes literales, mientras Yves grita con adoración sobre el peligro que corre su corazón gracias a la pasión desesperada.

Letra destacada: Tell me, is this fundamental love? / A feeling you deserve / I swear you, you’ve seen before / Our hearts are in danger

8. Super Stars

Escrita por: Hirakish & Yves Tumor | Producida por: Yves Tumor & Justin Raisen

Super Stars es otro de los tracks esenciales del disco, un corte R&B que parece estar en pleno tratamiento de electroshock, con Tumor creando profundas grietas sónicas. El núcleo de la pista es una combinación de bajo y guitarra sacado directamente de un jam ochentoso, pero con capas que nos llevan al espacio con la fuerza de la gravedad, como si Prince se hubiese convertido en Ziggy Stardust por un momento luego de una dosis de alucinógenos.

Letra destacada: Hate me like no other lover, baby / Tell me, lately, do I drive you crazy?

9. Folie Imposée

Escrita por: Yves Tumor | Producida por: Yves Tumor & Justin Raisen

Considerando que el título se refiere a la frase francesa que indica imponer a otra persona una creencia delirante, Folie Imposée es inquietante, llena de paranoia y temor existencial. Unida por fragmentos de noise y electrónica fusionados con sintetizadores que susurran, Yves alcanza en la pista su estado de deseo más primitivo, y se delacra un adicto al sentimiento de flotar fuera del cuerpo a partir del placer sexual.

Letra destacada: Addicted to the torment / Our mouths wide open / You’re my world / I’m your heart / Mouth wide open

10. Strawberry Privilege (Feat. Julia Cumming)

Escrita por: Yves Tumor | Producida por: Yves Tumor & Justin Raisen

Strawberry Privilege sería como Tame Impala sonaría bajo el mando de Yves Tumor: psych pop sacado de las carteleras musicales de los años 80 con un ritmo tenso y collages electrónicos experimentales. De nuevo, es el bajo el que proporciona el ancla sonora, permitiendo a Tumor navegar hacia donde la brisa lo lleve.

Letra destacada: Came down, you came down inside / And made sure that I was alright / And you love to run out of sight / Like you were, like you were supposed to do

11. Asteroid Blues

Escrita por: Yves Tumor | Producida por: Yves Tumor & Justin Raisen

Antes de cerrar el álbum, Tumor nos regala un instrumental espacial y movido, Asteroid Blues, con bucles vocales distorsionados y un poco de electrónica al máximo volumen que orbitan alrededor de una línea de bajo funk.

12. A Greater Love

Escrita por: Clara La San, Hirakish & Yves Tumor | Producida por: Yves Tumor & Justin Raisen

El cierre A Greater Love termina el álbum con una nota suave como la seda. Después de lo que ha venido antes, es como terminar una ecléctica orgía sonora con un delicado vino. Con espesos sintetizadores analógicos, armonías vocales femeninas, y más guitarras al estilo de Prince, es un final magnífico y atractivo para uno de los mejores LPs de Yves Tumor.

Letra destacada: I feel so heavy, I slumber / You deserve some different kind of lover / I feel heavy, I begin to slumber

Disfruta del álbum Heaven To a Tortured Mind en su totalidad a continuación:

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?