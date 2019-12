Pareciera que separar la vida personal del rapero XXXTentacion de su música es una tarea imposible, aún cuando el mismo artista hizo todo lo posible para dejar un legado positivo de su trabajo y que sus seguidores lo recordaran después de su muerte por su música y no por la violencia en la que se vio involucrado.

De hecho, en su primer disco, 17, el músico declaró que cualquiera que escuchara la producción estaría “literalmente entrando en mi mente”. En su segunda producción, titulada ?, emitió una advertencia, insistiendo en que los oyentes deben “abrir sus mentes” para captar su visión: “Este álbum es muy diferente, mucho más versátil, mucho más inspirador que el anterior”. Ambas declaraciones fueron exageradas ofertas de empatía y reconocimiento de un artista, cuya notoriedad le precedió. Estaba tratando de proyectar que era más que su dolor, más que sus peores acciones, y experimentar la expansión estética de su música lo demostraría, permitiendo a los oyentes ver a Jahseh Onfroy como se veía a sí mismo.

XXXTentacion hace una petición similar en su segundo álbum póstumo, anunciado como su lanzamiento final. “Estoy tratando de decirle al mundo que se relaje, hermano … Déjame ser un príncipe, déjame ser un rey, negro”, dice en un fragmento laberíntico reutilizado como la introducción del álbum. La herencia de XXXTentacion eligió claramente este clip para honrar y preservar la autoimagen que el rapero estaba cultivando cuando fue asesinado a tiros en 2018 mientras esperaba juicio por cargos de abuso doméstico. Sin embargo, Bad Vibes Forever, no logra que su percepción personal y sus ideas estéticas se integren en algo más que una creación un tanto genérica. Este álbum endeble y fortuito intenta conmemorar al rapero como un mártir y un hombre del renacimiento cuando no lo es.

En su mejor momento, XXXTentacion era un reduccionista. Al favorecer canciones contundentes y poco mezcladas con estructuras caóticas y performances de alto octanaje, su música convirtió la crudeza en una especie de honestidad. En su mundo, estar roto y distorsionado era ser real. Este enfoque podría aproximarse a la intimidad, pero la otra cara era que priorizaba solo su verdad, recortando el mundo más allá de su rabia y dolor y convirtiéndose en una tontería cada vez que intentaba contar historias más allá de decir “estoy herido”. A medida que comenzó a extenderse más allá de una estética emo crooning y mosh rap en baladas de rock y thrash ragers, su solipsismo siguió siendo su herramienta principal, lo que resultó en un género que nunca llegó a ser más que cosplay.

“Quería ser el artista que, literalmente, vence todos los géneros”, aseguró su manager, Salomón Sobonde, al momento de la publicación de este segundo proyecto. Pero es más turístico que conquistador, una actuación de karaoke de un solo hombre. Desde el salón de baile de la selección de Hot Gyal y Royalty, hasta la inspiración Chief Keef de Eat It Up hasta los murmullos de Cudi de before i realize, a pesar de su versatilidad, XXXTentacion parece en gran parte perdido y sin timón. Su juego de rayuela constante no revela nuevas dimensiones para su composición, ni una visión artística más amplia. Su legado, presentado por Bad Vibes Forever, es el que usó SoundCloud entre 2011 y 2018 y el que escuchó todo el mundo.

La lista de features expansivos aumenta esta falta de cohesión, lo que resulta en canciones mezcladas que tratan a XXXTentacion como un acento en lugar de la marquesina. En School Shooters, grabado como respuesta al tiroteo de la secundaria Parkland de Florida, XXXTentacion amenaza con beber la sangre de los tiradores de la escuela mientras Lil Wayne los identifica, terminando con gritos. Suenan como estudiantes de secundaria castigados durante el recreo. El bullicioso y presumido Voss, se siente como una canción de Sauce Walka, un problema común cuando XXXTentacion se combina con artistas cuya versatilidad se basa en la técnica y la perspectiva en lugar de la pantomima. El verso oscuro y conmovedor de Kemba en Daemons supera tan vagamente a los ocultismos de XXXTentacion que su apariencia se siente como una ofrenda de lástima.

Nunca está claro qué representa XXXTentacion para los artistas que se presentan para apoyarlo. A pesar de sus orígenes compartidos en Miami, Rick Ross menciona XXXTentacion junto a Nipsey Hussle como si leyera de una lista de teleprompter de raperos recientemente fallecidos. La colaboración de Blink-182 que cierra el álbum está claramente pensada como un guiño al amor de XXXTentacion por el pop-punk.

Esta creación de mitos vacíos llama la atención sobre las dudosas solicitudes de XXXTentacion para que los oyentes lo absuelvan de las elecciones y acciones que ni siquiera expresa. Busca el perdón sin contrición, contexto o conciencia de sí mismo. Su deseo de ser purgado a través de su arte es insostenible, no solo porque es egoísta y evasivo, incluso en ausencia, sino porque su postura no es remotamente consistente. Su música nunca ha intentado abordar la forma en que sus cargos de estrangular a una mujer embarazada, la agresión doméstica y la manipulación de testigos alimentaron su personalidad furiosa. Por supuesto, un álbum póstumo tratará de halagar a su sujeto, pero este álbum es una farsa de principio a fin.

Esta idea de que XXXTentacion era una especie de sabio precoz con un talento natural para la hibridación ignora la cohorte de SoundCloud de la que estaba separado, la ruidosa escena del sur de la Florida que lo formó, y la permeabilidad más amplia de la música contemporánea. En última instancia, las canciones que XXXTentacion nos dejó son insustanciales, y Bad Vibes Forever demuestra que su legado se define tanto por sus acciones atroces en vida como por su música: y en la muerte, como en la vida, no intenta suturar esa esa herida, así que, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros?

1. introduction

Escrita por: XXXTENTACION | Producida por: XXXTENTACION & John Cunningham

Al igual que sus álbumes de estudio anteriores, Bad Vibes Forever comienza con XXXTENTACION divulgando lo que está en su mente a los oyentes. Sin embargo, como no puede hablar sobre este lanzamiento póstumo, el equipo de X parece haber elegido el monólogo más apropiado como introducción. X exige a las personas que dejen de juzgarlo y sigan adelante con sus errores pasados ​​como él lo hizo, ya que sufrió lo suficiente en su corta vida y realmente creía que se estaba convirtiendo en una mejor persona antes de su muerte.

Letra destacada: And it was just like, like as a kid of confusion / Confusion, thrown into disarray / It’s like I really wanna amount to something great / I ain’t tryna, like, I ain’t tryna-, but I’m, in the same sense / I’m tryna go there off energy / I’m tryna go there off effort / I’m not tryna go there off-off hardships and all that bullshit, bruh / Yeah. I felt hardships, I’m tired of that shit, I’m good, bro / Yo. I’m tryna, I’m tryna tell the world to fucking relax, bro / Relax, let me be me, let me be my- let me be a prince / Let me be a king, nigga / Off the sense of my mind, ’cause nigga / My mind is different, you feel me? / I’m not with that torturin’ shit, bro, I’m not with that, bro / To be appreciated and to be loved, bro / Let a nigga assert himself, bruh / Let a nigga be who he wanna be / If I make my mistakes, if I make my mistakes along the road / Then that’s my fault, you feel me? Mhm / But I know, I know I be feelin’, there’s somethin’ watchin’ / There’s something watchin’, I know

2. Ex Bitch

Escrita por: John Cunningham & XXXTENTACION | Producida por: John Cunningham

En Ex Bitch, XXXTENTACION reflexiona sobre el amor perdido y una relación anterior que no se centró en el amor. En particular, hace referencia a su novia, Geneva Ayala, a quien supuestamente agredió.

Letra destacada: I just fucked my ex bitch / Pull up on the next bitch / Like, “What’s up? Give neck, bitch” / Please open your legs, bitch / No, I’m not your daddy, bitch / But I could be your daddy, bitch / Got big legs like a caddy, bitch / Really wanna fuck, send the addy, bitch / Know your daddy proud of you / Real bad bitch with a attitude / Know the whole school was fuckin’ you / Really mad a nigga was cuffin’ you / Really make a nigga uncomfortable, hey

3. UGLY

Escrita por: XXXTENTACION | Producida por: XXXTENTACION

En este tema, se puede ver a X tocando con audacia mientras hace un preview de la pista, mostrando una vez más su versatilidad cantando sobre una guitarra lenta con una fuerte reverberación. Esta canción tiene un gran mood de Nirvana, lo cual no es sorprendente, ya que X mostró constantemente lo fuertemente influenciado que estaba por la banda, incluso tocando su música en sus conciertos. La canción también samplea Invisible de Grouper; un artista que X publicó una vez en su blog de Tumblr.

Letra destacada: I seem out of it / The dream I had about her in my head / It seems I won’t forget / Am I insecure? I’m not really sure / It seems I fought less / Crying a river, miss me or deliver / It seems I fought less / Crying a river, miss me or deliver

4. bad vibes forever (Ft. PnB Rock & Trippie Redd)

Escrita por: John Cunningham, Robert Soukiasyan, Trippie Redd, PnB Rock & XXXTENTACION | Producida por: PnB Rock & Trippie Redd

XXXTENTACION cuenta con la ayuda de PnB Rock y Trippie Redd para la canción homónima Bad Vibes Forever. Este es el tercer sencillo para el segundo álbum póstumo de X y fue lanzado dos semanas antes de la fecha de estreno del LP. En la pista, los tres artistas suplican que sus mujeres estén allí para ellos cuando más las necesitan.

Letra destacada: Ooh-ooh-ooh, got you grindin’ all on that / Ridin’ on that thang, make a young nigga eyes roll in my brain / What we gon’ do-ooh-ooh? I can barely keep control / Catch the vibe with me, get the feel with me, vibe with me / Ooh-ooh-ooh, got you grindin’ all on that / Ridin’ on that thang, make a young nigga eyes roll in my brain / What we gon’ do-ooh-ooh? I can barely keep control / Catch the vibe with me, get the feel with me, vibe with me

5. School Shooters (Ft. Lil Wayne)

Escrita por: Jasper Sheff, John Cunningham, XXXTENTACION & Lil Wayne | Producida por: Jasper Sheff & John Cunningham

School Shooters pinta la imagen de un potencial agresor escolar que lucha contra el bullying, el estrés y los problemas mentales. Wayne interpreta al estudiante con dificultades en la canción, mientras que X interpreta a la persona que está en contra del tirador de la escuela.

Letra destacada: I drink blood of school shooters / Slit throat, loose screws get fucked up / Hang his ass from flagpoles with sad souls / The innocent, who the fuck’s protecting us? / Boy, you better buckle up ’cause I got questions for you fucks, I’ve had enough

6. I Changed Her Life (Ft. Rick Ross)

Escrita por: John Cunningham, XXXTENTACION & Rick Ross | Producida por: John Cunningham

XXXTENTACION se asocia con Rick Ross en I Changed Her Life, un banger de trap hardcore. Esta pista marca la primera colaboración entre los dos nativos de Florida, quienes se jactan de sus posesiones materiales y discuten sus relaciones con las mujeres.

Letra destacada: She said, “Oh my God,” I changed her fuckin’ life, yeah / She said, “Oh my God,” I changed her fuckin’ life, yeah / She said, “Oh my God,” I changed her fuckin’ life, yeah / She said, “Oh my God,” I changed her fuckin’ life, yeah

7. Triumph

Escrita por: John Cunningham & XXXTENTACION | Producida por: John Cunningham

Triumph podría ser sobre Jenesis Sanchez, el interés amoroso de X. Ambos se conocieron a través de un amigo mutuo en una fiesta. Comenzaron a salir en enero de 2018, aunque la pareja se conoció unos años antes. En febrero de 2018, Sánchez se mudó de su casa en Tampa a Parkland, para estar más cerca de su novio. Su bebé, Gekyume, nació en enero de 2019, 7 meses después de la muerte de X. En la canción, X habla de cómo estaba triste antes de conocer a la mujer de la que se enamoró.

Letra destacada: And I can’t seem to figure out why I’m so in love / And I can’t seem to figure out why I’m so in love

8. LIMBO (Ft. Killstation)

Escrita por: JUDGE, Killstation & XXXTENTACION | Producida por: JUDGE

XXXTENTACION se reúne con el colectivo Killstation en LIMBO, un tema en donde ambos artistas cantan sobre sus arrepentimientos y cómo están atrapados solos en sus mentes, o en sus propios limbos, donde parecen estar encerrados entre dos etapas y no está claro qué sucederá después.

Letra destacada: The wind blows through the window / At the house of a dead man / All alone, in limbo holdin’ onto a cold hand

9. before i realize

Escrita por: Robert Soukiasyan, John Cunningham & XXXTENTACION | Producida por: Robert Soukiasyan & John Cunningham

Es uno de los pocos temas del proyecto donde se puede apreciar la vulnerabilidad de X, pues en la canción, habla sobre sufrir un posible engaño y sobre el dolor que causa al engañar a sus seres queridos.

Letra destacada: Spend time waitin’ for you / You know I’d die before you / Realized, long before you / You know I tried with you, know it / Real love, know I saw you / Said you can’t hide beneath your / Pain, I seen it with my eyes

10. Ecstasy (Ft. Noah Cyrus)

Escrita por: Anneka, XXYYXX & XXXTENTACION | Producida por: XXXTENTACION & XXYYXX

En Ecstasy, XXXTENTACION se reúne con Noah Cyrus para hablar sobre sus anhelos por sus amantes y el dolor que han sufrido en sus respectivas vidas.

Letra destacada: I thought you got all you came for / Lover, lover / Kicking up doubt when it’s sore / It’s going to be covered in dark / You came all this way for a door, watching others break it down / Now I see what you came for, lover / All or nothing aren’t the same score

11. Kill My Vibe (Ft. Tom G)

Escrita por: John Rodriguez, Jasper Sheff, Cool, Ted Kay, Dre, XXXTENTACION & Tom G | Producida por: Cool N Dre, Jasper Sheff & John Cunningham

Es una de las canciones más violentas de este nuevo disco de X, en donde se puede apreciar el estilo old school del cantante, quien deja salir toda su ira y odio para esta producción.

Letra destacada: Okay, kill my vibe, yeah, yeah / You gon’ die, yeah, yeah / Wrist on ice, ain’t it nice? / Fuck the price, yeah, yeah / Kill my vibe, yeah, yeah / You gon’ die, yeah, yeah / Wrist on ice, ain’t it nice? / Fuck the price, yeah, yeah

12. Hot Gyal (Ft. Mavado & Tory Lanez)

Escrita por: Mally Mall, Jon Fx, Tory Lanez, Mavado & XXXTENTACION | Producida por: Mally Mall & Jon Fx

En Hot Gyal, XXXTENTACION se une a Tory Lanez y Mavado para hablar sobre sus relaciones y las mujeres. El verso de X originalmente estaba programado para estar en Forever con Vybz Kartel, pero debido a problemas de copyright, nunca fue lanzado.

Letra destacada: Hot gyal / Girl, you wan’ breed fi me / When I’m in your body, feel like ecstasy, uh / Why you wan’ vex with me? / And, next, do you wanna have sex with me?

13. THE ONLY TIME I FEEL ALIVE

Escrita por: Jasper Sheff, John Cunningham, XXXTENTACION & Craig Xen | Producida por: Jasper Sheff & John Cunningham

Para este tema, XXXTENTACION habla sobre cómo él piensa que todos siempre mienten y nunca son sinceros con él, así como lo mucho que una mujer quiere tener sexo con él. Mientras tanto, Craig Xen también habla de su riqueza, su habilidades sexuales y cómo gana entusiasmo al asesinar personas, metafóricamente, con suerte.

Letra destacada: Why the only time I feel alive is when I wanna die? / Yeah, tellin’ me, “You can be the one,” yeah / And, honestly, I don’t really buy it, yeah / Ho, shut up, be quiet, yeah / Ho, shut up, be quiet, yeah

14. ​the interlude that never ends

Escrita por: XXXTENTACION | Producida por: XXXTENTACION

Esta es una canción grabada en 2017 que fue estrenada por primera vez por X en su Revenge Tour. Originalmente, X nunca quiso lanzar esta canción y cuando tuvo la oportunidad, habló negativamente sobre ella.

Letra destacada: She’s been waiting in the dark for a long time / She’s been waiting in the dark for a long time / She’s been waiting in the dark for a long time / She’s been waiting in the dark for a long time

15. Daemons (Ft. Kemba & Joey Bada$$)

Escrita por: ChansliN, Kemba, XXXTENTACION & Joey Bada$$ | Producida por: ChansliN

XXXTENTACION y su amigo Joey Bada$$ se reúnen para Daemons, su tercera colaboración oficial. En la pista, los artistas se enfrentan a sus propios demonios internos y reflexionan sobre su conexión con Dios. El verso de X está tomado de un viejo tema, Who The Fuck is God?, una canción escrita sobre su tío que se suicidó. Aunque WTFIG? Se filtró en 2016, la canción se grabó en 2014. A principios de 2019, otro demo del tema como Angels 2 Demons, se filtró con un verso de J-Soul, cuyo verso no hizo hasta el lanzamiento final. El beatt de la canción proviene de un instrumental gratuito de YouTube de 2013, titulado Kanye West type beat.

Letra destacada: Two shots for me and fuckin’ Jesus himself / Who the fuck signed the petition giving Jesus the belt? / Tie it around his neck and get to fucking bucklin’ up / For every moment I counted on him, I’m fuckin’ him up / Torture victims are due to scriptures, it’s written and such / So every moment my uncle suffered was planned in the cut & Cut his tongue out and hammered fuckin’ nails in his skull / Couldn’t see what Jesus planned, my vision is dull, and so / If there’s a fucking ***, I wanna slit his fucking throat / And feed his organs to the children / And shower solutions to the black and the white / And endless indulgence to the youth in the night / Cult scripture, we’re all used to be causin’ a ruck / Drownin’ women and many children and pillaging trust / Just the minimum, murdered many in sake of himself / He just replaced you, you are just a book on his shelf

16. ATTENTION!

Escrita por: John Cunningham & XXXTENTACION | Producida por: John Cunningham

Esta es una canción jactanciosa que muestra que XXXTENTACION exige que todos le presten atención, como sugiere el coro. En la canción, X se vanagloria de su dinero y te advierte que no te metas con él.

Letra destacada: ‘Tention (Hey), ‘tention (Hey) / When you see me, please stand at attention (Hey) / Real lie (Hey), realize (Hey) / Try me, I’ma send you back to real life (Uh) / ‘Tention (Hey), ‘tention (Hey) / When you see me, please stand at attention (Ayy) / Real lie (Hey), realize (Yeah) / Try me, I’ma send you back to real life

17. Eat It Up

Escrita por: Ronny J & XXXTENTACION | Producida por: Ronny J

En Eat It Up, una de sus últimas colaboraciones con Ronny J, X critica a una chica que “se lo come” durante las actividades sexuales.

Letra destacada: Hold my dick (Woah, woah, woah), flood my wrist (Woah, woah, woah) / She gon’ fuck (Woah, woah, woah), I’m so deep (Woah, woah, woah) / In her pussy, she gon’ scream, like the slasher movie, huh / You should have / Charlie Sheen, you fuck dirty groupies, huh / And, bruh, I want your shawty, please, she got big ol’ boobies, huh? / Hey, boo, hold my Draco, huh, she don’t got no cable, huh? / You wan’ fuck for clouty, shawty, bitch, why you ain’t say so, huh? / Take flight, red tomato, huh, you boys soft like Play-Doh, uh

18. Voss (Ft. Carnage & Sauce Walka)

Escrita por: Carnage, XXXTENTACION & Sauce Walka | Producida por: Carnage

En Voss, XXXTENTACION y Sauce Walka se jactan de la autenticidad de sus diamantes comparando su claridad con la de la compañía noruega de agua embotellada, Voss. X maneja el coro de la pista mientras que Walka ofrece un largo verso.

Letra destacada: I’m dripping sauce, hey, huh / Water like Voss, hey / My diamonds water like Voss, hey, huh / Water like Voss / Ayy / Uh, I’m dripping sauce, hey, huh / Water like Voss, huh / My diamonds water like Voss, huh / Look, X cannot take a loss / Ayy / I’m dripping sauce, hey, huh / Water like Voss, hey / My diamonds water like Voss, hey, huh / Water like Voss / Ayy / Uh, I’m dripping sauce, hey, huh / Water like Voss, huh / My diamonds water like Voss, huh / Look, X cannot take a loss / Ayy

19. Royalty (Ft. Ky-Mani Marley, Stefflon Don & Vybz Kartel)

Escrita por: Stefflon Don, Vybz Kartel, Ky-Mani Marley & XXXTENTACION | Producida por: Jon Fx

Este lanzamiento póstumo de XXXTENTACION con Vybz Kartel, Stefflon Don y Ky-Mani Marley, que además es el single principal de Bad Vibes Forever, habla sobre la lealtad de sus amigos y sobre las raíces jamaiquinas de X. Tomando en cuenta que todos los que participaron en este tema también tienen raíces jamaiquinas, era de esperarse que esta canción haya sido usada en la mayoría de las ceremonias de despedida de X.

Letra destacada: Royalty (Royalty), inna mi bloodline / Dem soldiers yell (Dem soldiers yell), on these front lines / Don’t know why, know why / But demons come to test us sometimes / In my scheme from longtime (Longtime) / Defeat where you’re confined / Royalty (Royalty), inna mi bloodline / Dem soldiers yell (Dem soldiers yell), on these front lines / Don’t know why, know why / But demons come to test us sometimes / In my scheme from longtime (Longtime) / Defeat where you’re confined

20. ​wanna grow old (i won’t let go)​​ (Ft. Jimmy Levy)

Escrita por: Robert Soukiasyan, John Cunningham, XXXTENTACION & Jimmy Levy | Producida por: John Cunningham

El tema sirve como la primera colaboración entre XXXTENTACION y Jimmy Levy. La canción solo incluye un coro de X, que podría ser un tributo a otra de sus canciones póstumas que terminó en SKINS, I Don’t Let Go. De lo contrario, su parte no incluye nada más que la repetición de la canción.

Letra destacada: I won’t let go, oh / I wanna grow old, old / I won’t let go, oh / I won’t let, I won’t let / I won’t let go, oh / I wanna grow old, old / I won’t let go, oh / I won’t let, I won’t let

21. ​HEARTEATER

Escrita por: John Cunningham, Robert Soukiasyan & XXXTENTACION | Producida por: XXXTENTACION, Robert Soukiasyan & John Cunningham

La canción trata sobre la relación de X con Geneva Ayala, quien lo acusó de abuso físico y verbal en 2016. Sus acusaciones llevaron a la mayoría de la controversia que rodeó el nombre de X a lo largo de su carrera.

Letra destacada: Heart eater, why’d you eat my heart alive? / Still breathing, why you looking so surprised? / Heart eater, try but you will not suffice / Heart eater, why’d you eat my heart alive? / Still breathing, why you looking so surprised? / Heart eater, try but you will not suffice

22. NorthStar (Remix) (Ft. Joyner Lucas)

Escrita por: Mally Mall, XXXTENTACION, Joyner Lucas & Ronny J | Producida por: Mally Mall & Ronny J

Joyner Lucas une fuerzas con X para Northstar, una oda a sus estilos de vida privilegiados y posesiones materiales. Joyner se agregó a la pista después de la muerte de X en junio de 2018, aunque es probable que lo hayan discutido antes. Originalmente se suponía que la canción presentaría a Tyga y no está claro por qué fue cortado de la versión final.

Letra destacada: Audemar, huh, on God, huh / Take it off, huh, get in car, huh / Shorty ride dick like a porn star, huh / I’m a soul eater like Black Star, huh / And she let me beat, feel it in her feet / Diamonds in my teeth, talk ain’t cheap / Waka-waka, ayy, ayy, ayy, hypebeast / What a nigga say? Hey, wanna fight, B? / Audemar, huh, on God, huh / Take it off, huh, get in car, huh / Shorty ride dick like a porn star, huh / I’m a soul eater like Black Star, huh / And she let me beat, feel it in her feet / Diamonds in my teeth, talk ain’t cheap / Waka-waka, ayy, ayy, ayy, hypebeast / What a nigga say? Hey, wanna fight, B?

23. CHASE / glass shards

Escrita por: XXXTENTACION & ikabodVEINS | Producida por: XXXTENTACION

En este tema, XXXTENTACION se reúne con ikabodVEINS para una colaboración amenazante y violenta sobre la muerte, tanto desde una perspectiva espiritual como natural.

Letra destacada: What are you doing out in the middle of this field leaving your car? / I’m just not sure what he’s thinking / He’s getting back into his car, he’s grabbed his bag / And from our vantage there’s no one around him / You know, you wait for these things to end, but then you figure how it might wind up / He’s completely alone / This is really starting to worry me, I gotta tell ya / I gotta tell ya

24. ​numb the pain

Escrita por: John Cunningham y XXXTENTACION | Producida por:

John Cunningham y XXXTENTACION

Este es un tema acústico experimental que produjo X junto a John Cunningham con el propósito de sumergirse en otros géneros. Fue una de las últimas canciones que produjo.

Letra destacada: It just keeps me wonderin’, this goddamn silence / It just keeps me goin’ insane / Numb the pain like I was Novocaine / Numb the pain, pain / It just keeps me wonderin’, this goddamn silence / It just keeps me goin’ insane / Numb the pain like I was Novocaine / Numb the pain, pain / It just keeps me wonderin’, this goddamn silence / It just keeps me goin’ insane / Numb the pain like I was Novocaine / Numb the pain, pain / It just keeps me wonderin’, this goddamn silence / It just keeps me goin’ insane / Numb the pain like I was Novocaine / Numb the pain, pain

25. IT’S ALL FADING TO BLACK (Ft. blink-182)

Escrita por: Matt Skiba, John Cunningham, XXXTENTACION, Travis Barker & Mark Hoppus | Producida por: John Cunningham

Si bien esta es la primera colaboración de X con blink-182 , anteriormente había trabajado con Travis Barker, el baterista de la banda, en tres ocasiones.

Letra destacada: And memories from the past / It’s all fading to black / She started turnin’ around / I won’t let it control me / I won’t let it control me

