Desde sus inicios, Travis Scott ha sido un artista que podríamos catalogar como auténtico. Su reverberado tinte psicodélico en el trap y el hip hop es el equivalente a su comportamiento general, aunque más expresivo. Mientras que la mayoría de los artistas de hoy en día saturan sus redes sociales y el ciclo de noticias de 24 horas, Travis Scott es más discreto, tranquilo, e incluso misterioso.

Desde que su disco debut, Rodeo, que fue lanzado en 2015 con críticas generalmente positivas, se ha hecho un hueco como uno de los artistas más experimentales y aventureros del género: con ASTROWORLD de 2018, su disco más exitoso desde el punto de vista crítico y comercial, terminó impulsándose a un relativo estrellato, y ahora dos años después está de vuelta (más o menos) con un disco recopilatorio de artistas firmado por su sello discográfico Cactus Jack.

En una entrevista con Zane Lowe el año pasado, Travis comentó que por los momentos no tenía apuros de lanzar otro disco, pues no tenía ningún tipo de presión al respecto, pero la atmósfera musical de hoy en día le permitía dejar caer singles y centrarse en proyectos más sencillos como JACKBOYS.

“No tengo ningún tipo de prisa, y francamente me voy a tomar mi tiempo para el próximo disco. Pero siempre estoy dispuesto a lanzar música nueva, y entregarles algo a los fans, así que con esta producción, llegó la hora de que los fans coman”.

Travis Scott tiene un pequeño pero talentoso equipo detrás de él en Cactus Jack Records, algo que quiso mostrar en esta compilación denominada JACKBOYS en la que Scott, junto con Sheck Wes y Don Toliver, parece haber curado un EP de siete pistas muy vibrante, cargado de features con los frecuentes colaboradores de Scott, pero apenas nos da una idea de los miembros del colectivo y sus habilidades.

Eso no quiere decir que cada artista no tenga la capacidad de mostrarlas: Sheck Wes, que demostró ser un performer energético en su álbum debut en solitario Mudboy el año pasado, se desliza por temas como GANG GANG lleno de improvisaciones y carisma. Scott, junto a Wes y Don Toliver, irrumpe en un gancho que suena como Babushka Boy de A$AP Rocky, pero mezclado con una plétora de zumbidos al estilo Kid Cudi y un sampleo de Jay Rock.

Don Toliver destaca en el soñador track producido por TM88 y WondaGurl llamado HAD ENOUGH, en donde canta sobre sampleos y órganos conmovedores que ocasionalmente se pierden en una neblina de percusión y trap. Offset y Quavo hacen versos e improvisaciones intercambiables, con los tres artistas relatando hábilmente los problemas de sus relaciones pasadas. Young Thug continúa el impulso del EP con OUT WEST, dando algunos chillidos vocales extravagantes antes de dejar caer un gancho adictivo. Travis Scott suena en casa junto a Thug, rapeando sobre un loop.

Tan fantástico como sea el sonido de Thug, Quavo y Offset en JACKBOYS, la ironía es que los verdaderos artistas firmados del sello de Travis Scott no tienen sus respectivas oportunidades de presentarse adecuadamente en la producción: Sheck Wes solo aparece en GANG GANG, mientras que Don Toliver se escucha solamente en WHAT TO DO con melodías planas llenas de auto-tune. Tal vez por ello moleste un poco escuchar una nueva versión de HIGHEST IN THE ROOM con Rosalía y Lil Baby, pero ninguno de los JACKBOYS en sí.

GATTI, la confusa elección del EP para cerrar, presenta al rapero de Brooklyn Pop Smoke sobre un ritmo apresurado, pero insípido. La voz áspera de Smoke se eleva sobre un ritmo que suena adecuado para sus letras explosivas, pero no va más allá.

Aunque ASTROWORLD mostró un paisaje fluido y siempre cambiante de Travis Scott, parece que la compañía con JACKBOYS se siente más débil, genérica y hasta insípida en comparación. A pesar de los impresionantes features y los impactantes singles, JACKBOYS parece ser un proyecto demasiado sencillo como para sentirse como una notable introducción a la etiqueta y al colectivo de Scott. Sin embargo, aunque algunos fans puedan sentirse decepcionados con este EP, Scott prometió dos entregas más para este año, que esperamos sean más representativas del talento de los artistas de su sello.

Si bien JACKBOYS es más un esfuerzo de grupo que un disco sencillo de Travis Scott, la progresión general del sonido y el estilo del rapero continúa en este EP, y lleva a Cactus Jack a un estatus estable para el 2020. A pesar de estar involucrado en el aquelarre de la familia Kardashian/Jenner, Travis Scott está lleno de vibras relajadas aquí, mezcladas con algunos momentos de alta energía. La producción es gratificante, e incluso si su valor de repetición no es excesivamente alto, vale la pena escucharlo un par de veces.

A continuación, nuestro Track by Track de JACKBOYS.

1. HIGHEST IN THE ROOM (REMIX) (Feat. Lil Baby & ROSALÍA)

Escrita por: Mike Dean, Nik D, OZ, ROSALÍA, Lil Baby & Travis Scott | Producida por: Mike Dean, OZ & Nik D

El tema de apertura HIGHEST IN THE ROOM, fue lanzado como single hace unos meses e inmediatamente obtuvo unos números increíbles en la plataforma de streaming. Esta versión es una remezcla, con un verso de Rosalía en español y uno menos estelar de Lil Baby, así como un beat inspirado en sampleos de guitarra y reverberación sintetizada. Pese a ser un remix, es uno de los puntos más altos del EP.

Letra destacada: When I’m with you, I feel alive / You say you love me, don’t you lie (Yeah) / Won’t cross my heart, don’t wanna die / Keep the pistol on my side (Yeah)

2. JACKBOYS

Escrita por: WondaGurl, Mike Dean & Travis Scott | Producida por: WondaGurl & Mike Dean

JACKBOYS sirve como única pista en el proyecto completamente instrumental, y sirve como intro al material nuevo: cuenta con la producción de Mike Dean y WondaGurl, quienes establecieron el tono del álbum con sintetizadores y una poderosa atmósfera distorsionada.

3. GANG GANG

Escrita por: Luxury Tax, WondaGurl, Noah Sammak, Travis Scott, Sheck Wes & Don Toliver | Producida por: VOU & WondaGurl

En GANG GANG, Travis Scott se une al rapero neoyorquino Sheck Wes, y aunque no es necesariamente una mezcla de lo mejor de Sicko Mode y Mo Bamba, el tema se trae un beat pesado y espeso que nos guía hasta el final. Si bien no es excepcional o realmente memorable, no hay nada ofensivamente malo en el track. De hecho recuerda a los primeros tiempos de Scott, como su era Birds In The Sky Sing McKnight.

Letra destacada: I’m with the gang, gang, gang, gang, BOYS hoppin’ out of coupes (Gang) / I’m switching’ lanes tryna maintain, duckin’ boys in the blue (Zoo) / I see you holdin’ out on my change, I’m needin’ all of the loot (Ching-ching) / When I’m ridin’ off on my side, best believe I got the scoop (Scoop)

4. HAD ENOUGH (Feat. Offset & Quavo)

Escrita por: WondaGurl, Don Toliver, Offset & Quavo | Producida por: TM88 & WondaGurl

Uno de los highlights del proyecto es esta collab entre Travis y dos de los integrantes de Migos, quienes con un beat trap de TM88 mezclado con sintetizadores que suenan como un órgano de iglesia, hacen que la canción termine sonando por días en tu cabeza. Lo mejor del tema es que destaca las diferencias entre los tres intérpretes, demostrando el talento de cada uno mientras nos hablan de cómo una mujer los dejó por portarse mal.

Letra destacada: Know you had enough (What?) / Lookin’ like what the fuck (Who?) / You can’t trust, you think I’m in love with lust (Ooh) / She look possessed, go and get it off your chest (Hey) / She asked to read my texts (Texts) / Lookin’ in her eyes, she stressed (Stressed) / Shawty get wet like baguettes (Baguettes)

5. OUT WEST (Feat. Young Thug)

Escrita por: Jabz (Producer), Buddah Bless, Young Thug & Travis Scott | Producida por: Jabz (Producer) & Buddah Bless

Con un sampleo de Take Over Your Trap de Bankroll Fresh, este es quizás uno de los temas más energéticos de JACKBOYS: suena muy bien, con Thugger deslizándose sobre el beat como si fuese Lil Wayne, complementándose perfectamente con Scott, y no nos extraña, ya que ambos han colaborado al menos una docena de veces desde el 2014. Lo único malo son las letras extremadamente soeces que le quitan un poco de elegancia al sonido del track.

Letra destacada: Thought you can cross the gang, what was you thinkin’ of? (Gang) / Red coupe, rollercoaster sound just like it does / These days, I balance all the hate out with the love / These days, I pour all of my pain out in a cup (Drank) / Dreamy, that’s just a side effect when you with us (Game)

6. WHAT TO DO? (Feat. Don Toliver)

Escrita por: Jenius, Niví, London Cyr, Travis Scott & Don Toliver | Producida por: Jenius & London Cyr

Con WHAT TO DO? nos llega una pista psicodélica teñida de los sintetizadores oscuros típicos de Scott, en donde la producción recupera el impulso: suena increíble, pues es una pista tensa y característica del rapero, llena de reverberaciones, ecos, y un solo de guitarra sorprendentemente bueno. Además, escuchar a Don Toliver es la guinda del pastel de este corte que habla mucho de sexo y adicciones.

Letra destacada: I woke up on the seventeenth / Drunk as hell, you tellin’ me / I was in the club, full of jealousy / Damn near caught a felony / One thing I know, two just wanna ride (Uh-uh) / I did it outside (Uh-uh) / I, you better go hide (Uh-uh)

7. GATTI

Escrita por: AXL Beats, 808Melo, Mike Dean, Pop Smoke & Travis Scott | Producida por: AXL Beats & 808Melo

Cerrando el disco se encuentra GATTI: el beat rápido y la amenazante línea de sintetizador y bajo oscuros crean un fondo realmente fantástico para algunos excelentes versos. El instrumental aquí es bastante diferente al estilo actual de Travis Scott, especialmente porque suena más como un banger para la pista de baile o para el momento chill luego de salir del club. Como tema de cierre es muy bueno, y casi nos imaginamos respirando el aire dentro del Bugatti de Scott.

Letra destacada: Look, you cannot say Pop and forget the Smoke (Yeah) / I’m from the Floss where niggas tote (Woah) / They couldn’t be Crips, so they turned olks (Bah) / Drivin’ through the ‘Ville, droppin’ the cho (Brr) / I gotta laugh, ’cause these niggas jokes (Haha) / Dread like, “Who these niggas?” (Who these niggas?)

