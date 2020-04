Abel Makkonen Tesfaye es el hombre que nació en Ontario, Canadá un 16 de febrero de 1990, y que estaba destinado a convertirse en una gran estrella de la música. Sus orígenes fueron en el mundo underground, pero con las claras influencias de algunos de los nombres más icónicos que la industria ha conocido, como Stevie Wonder, Marvin Gaye, Prince o Michael Jackson, que forjaron la personalidad y el carácter artístico de la figura que hoy conocemos bajo el nombre de The Weeknd.

Desde que comenzó su camino dentro de la industria, ya era claro que estábamos ante la presencia de una de las mejores voces de las nuevas generaciones del R&B, el soul y el hip-hop. Sus primeros éxitos con la crítica fueron la compilación de sus discos House of Balloons, Thursday y Echoes of Silence en un solo disco de tres partes titulado Trilogy. Sin embargo, Kiss Land es considerado su álbum debut publicado en 2013, con el que siguió dando paso firme en su ascenso al estrellato.

Pero no sería hasta el 2014 cuando lograría entrar en el radar mainstream de la mano de Ariana Grande con la poderosa Love Me Harder, una de las mejores colaboraciones de ese año. Ese mismo año, se estrena Fifty Shades of Grey y entre todas las críticas negativas que tuvo la película, uno de los aspectos más celebrados por los críticos fue la banda sonora de la cinta, dentro de la cual se encontraba Earned It, probablemente el tema más icónico de toda la saga luego de Love Me Like You Do de Ellie Goulding.

Abel logró finalmente el reconocimiento en solitario por su trabajo y fue nominado al Oscar en 2015 a Mejor Canción Original. Este tema marcaría un precedente en la carrera de The Weeknd, ya que desde entonces el hedonismo ha sido una constante en todos sus proyectos musicales.

Tras este éxito, su segundo álbum de estudio oficial se convertiría en uno de los más esperados por la industria en 2015 luego de el éxito que conseguirían los sencillos The Hills y Can’t Feel My Face. Como era de esperarse, Beauty Behind the Madness fue un éxito tanto en ventas como con los críticos y estuvo nominado a Álbum del Año en la edición 58 de los Premios Grammy.

Luego de una era exitosa en 2015, el 2016 marcó el inicio de otra con Starboy, disco con el que The Weeknd se acercó mucho más a los sonidos de los 80s, mezclados con R&B, hip-hop y pop modernos en temas como Starboy, I Feel It Coming de la mano de Daft Punk. En contraste con estos ritmos, llegó My Dear Melancholy en 2018, un EP oscuro de R&B alternativo enfocado en las relaciones que el cantante mantuvo con la modelo Bella Hadid y la cantante Selena Gomez.

Era necesario revisar la discografía de Abel para poder hablar de lleno de After Hours, su más reciente disco publicado el 20 de marzo en el que el canadiense combinó lo mejor de sus dos últimos discos, todo en una propuesta artística y visual única para este trabajo.

En una reciente entrevista CR Men, Abel comentó un poco sobre la visión que tuvo para este disco, que inicialmente se llamaría Chapter VI, cuyo título guarda una conexión directa con la cinta de 1985 dirigida por Martin Scorsese.

“Me siento confiado hacia donde estoy llevando este disco. Hay una visión clara en el personaje que estoy interpretando con el que exploro lado diferente que mis fans nunca antes han visto”.

Con After Hours, The Weeknd creó este personaje de un hombre despechado que no tiene ninguna fe en el amor, pero que internamente desea amar y ser amado con mucha intensidad. Este es un hombre que se abre para dejar ver en los 14 tracks que componen el disco los demonios con los que lucha: la soledad, la necesidad del amor, la adicción a las drogas, la fama, el hedonismo, la lujuria, el sexo, los desórdenes de personalidad, la muerte y más.

En esa misma entrevista para CR Men, el cantante comentó sobre su carácter solitario en su vida cotidiana y su adicción al trabajo.

“No me gusta salir mucho de mi casa. Es un regalo y una maldición, pero me ayuda a concentrarme mucho en mi trabajo. Disfruto ser un workaholic, creo, o sencillamente soy un adicto a ello. Incluso cuando no estoy trabajando, lo sigo haciendo, me distrae de la soledad, supongo”.

Precisamente ese carácter solitario es el que vemos reflejado tanto en los temas como en los videos del disco, un hombre solo que trae consigo una maleta de demonios, tristezas, alegrías, satisfacciones y frustraciones que lo acompañan a donde sea que va, que precisamente lo vuelven interesante y fascinante al mismo tiempo.

La grandeza de este trabajo radica justamente en la combinación de la excelente producción que escuchamos en temas como Blinding Lights, In Your Eyes o Save Your Tears, que nos llevan inmediatamente a Starboy y el uso de ritmos y sonidos propios de los años 80 en el pop, el soul y el blues; sumado a la profundidad en las letras que exploran sus relaciones pasadas, sus adicciones y el subconsciente en temas como Alone Again, Snowchild, After Hours o Escape From LA, similar a lo que nos ofreció a nivel lírico en su anterior trabajo.

Hacia el final del disco, podemos notar un desangramiento tanto físico como emocional. Abel (o su personaje) dio cada parte de su ser para llevarnos en un viaje a través de sus demonios y sus relaciones pasadas, cerrando con el anhelo de una vida tranquila y tener con quien compartirla.

Si bien para algunos pudiera resultar repetitiva la temática del disco, teniendo en cuenta toda la discografía del cantante, After Hours logra destacarse por encima de sus otros trabajos por la cohesión a nivel sonoro y de producción de la mano de figuras como Max Martin, Illangelo o DaHeala (por mencionar algunos nombres), junto con la narrativa que The Weeknd desarrolla a la perfección gracias la composición de los temas. Sin duda que este es el trabajo más completo en la carrera del canadiense.

A continuación nuestro Track by Track de After Hours.

1. Alone Again

Escrita por: Abel “The Weeknd” Tesfaye, Adam Feeney, Carlo “Illangelo” Montagnese, Jason “DaHeala” Quenneville | Producida por: Illangelo, The Weeknd, DaHeala, Frank Dukes

Abel abre por todo lo alto su nuevo disco con Alone Again, un tema que abre el universo en el que nos vamos a sumergir. Abel hace referencia directa a problemas abuso de sustancias y el miedo latente que existe entre los adictos a una sobredosis, pero el miedo más fuerte es el de quedarse solos en el mundo, por lo que pide ayuda a su amor para que le recuerde quién es y lo saque de ese problema. Los sintetizadores junto con la transición a un bajo fuerte junto con una batería agresiva son el punto focal en la producción del tema.

Letra destacada: Check my pulse for a second time (A second time),I took too much, I don’t wanna die, I don’t know if I can be alone again (Alone again).

2. Too Late

Escrita por: Abel Tesfaye, Carlo Montagnese, Eric Burton Frederic, Jason Quenneville | Producida por: Illangelo, The Weeknd, Ricky Reed, DaHeala, Nate Mercereau

Una de las constantes de este disco es la constante que plantea de The Weeknd de asumir total responsabilidad de sus errores y culpas, pero que a su vez se reconoce como una persona corrompida por el estilo de vida que le ha marcado su carrera, reflejado en sus frustraciones y miedos a nivel personal, admitiendo que para él resulta muy tarde salvar su alma debido a que de alguna forma ya se la vendió al diablo.

Letra destacada: Sources say (sources say) that we’re done (that we’re done), how would they know? (they know, ’cause they know, ’cause they know). We’re in Hell, it’s disguised as a paradise with flashing lights, I just wanna believe there’s so much more / It’s way too late to save our souls, babe, yeah.

3. Hardest to Love

Escrita por: Abel Tesfaye, Karl Martin Sandberg, Oscar Holter | Producida por: Max Martin, Oscar Holter, The Weeknd

En línea con lo que comentamos con respecto a Too Late, en Hardest to Love, Abel reconoce que no ha sido una persona fácil de amar, dándole crédito a su pareja (Bella Hadid) por todos los esfuerzos que ha hecho para mantener a flote la relación. Pero esto no es un guiño solo para Bella, es también un guiño a todas sus relaciones pasadas (Selena Gomez incluida) en las que asume toda la responsabilidad por el hecho de que hayan terminado. El instrumental de la pista pertenece al género de drum & bass líquido, un subgénero popular de la electrónica que raramente aparece en el mainstream del pop.

Letra destacada: I can’t, can’t believe you want me, after all the heart breaks, after all I’ve done, oh-oh-oh (Oh, oh, oh) / No, I can’t, can’t believe you trust me (Trust me), after all the rough days, you still call me up (Me up, oh-oh-oh).

4. Scared to Live

Escrita por: Abel Tesfaye, Ahmad Balshe, Bernard J.P Taupin, Daniel Lopatin, Elton John, Karl Martin Sandberg, Oscar Holter | Producida por: Max Martin, Oscar Holter, The Weeknd

Una balada en la que Abel reconoce el daño que pudo haberle causado a esa otra persona, a tal punto que la hizo tener miedo de volver a sentir, de volver a vivir luego de haber tenido una relación con él. En esta canción Weeknd toma uno de los versos de un clásico de Elton John, Your Song. Ambas canciones comparten la misma premisa: una canción dedicada para ese amor no correspondido.

Letra destacada: I know things will never be the same, time we lost will never be replaced. I’m the reason you forgot to love.

5. Snowchild

Escrita por: Abel Tesfaye, Ahmad Balshe, Carlo Montagnese, Jason Quenneville | Producida por: The Weeknd, Illangelo, DaHeala

Uno de los temas más personales del disco debido a que es una mirada de Abel hacia su pasado y el camino que ha recorrido en su rápido ascenso a la fama, del cual han formado parte las drogas, mujeres y todos los excesos que la fama trae consigo. El título de la canción es una referencia clara a la cocaína, cementando aún más los comentarios que hace Abel en el tema sobre su pasado con las drogas. Un dato curioso es la aparición en la letra de figuras como Jay-Z y Swae Lee.

Letra destacada: I was blowing smoke, had me dizzy like Gillespie, niggas had no homes, we were living in the dead streets.

6. Escape from LA

Escrita por: Abel Tesfaye, Carlo Montagnese, Leland Tyler Wayne, Mike McTaggart | Producida por: Metro Boomin, Illangelo, The Weeknd

Uno de los temas más oscuros y letárgicos de After Hours, en el que vemos a Abel refiriéndose de manera despectiva a su pareja debido a una infidelidad que ocurrió en la relación. Él finalmente atribuye las luchas de su tormentosa relación al ambiente acelerado de Los Ángeles y concluye que los dos deben salir de la ciudad para vivir una buena vida juntos.

Letra destacada: You pillow talk to me about the men who try to get in between us, they buy you bags and jewelry, yeah, they think your kindness is so weak. Know you don’t give it up so easy baby, but you just wanted my attention, you just wanted my affection.

7. Heartless

Escrita por: Abel Tesfaye, Andre Eric Proctor, Carlo Montagnese, Leland Tyler Wayne| Producida por: Metro Boomin, Illangelo, The Weeknd, Dre Moon

El primer sencillo del disco lo escuchamos el 25 de noviembre de 2019 y fue el regreso de The Weeknd tras un tiempo alejado de la música. En este tema el cantante resalta todo lo que lo hace una “persona desalmada” o “sin corazón” ante los demás, todo el dinero, las mujeres, el estilo de vida que le ha dado la fama. Sin embargo, debajo de todo esto siempre hay alguien que logra ver lo que él realmente es.

Letra destacada: Never need a bitch, I’m what a bitch need (bitch need), tryna find the one that can fix me / And I’m back to my ways ’cause I’m heartless, all this money and this pain got me heartless, low life for life ’cause I’m heartless.

8. Faith

Escrita por: Abel Tesfaye, Ahmad Balshe, Carlo Montagnese, Leland Tyler Wayne| Producida por: Metro Boomin, Illangelo, The Weeknd

Podemos describir a Faith como un banger sombrío tanto en letra como en producción, en el que cantante sigue explorando el hedonismo, la adicción a las drogas (a la que compara con la pérdida de la religión), debido a que es un mundo en el que las personas se sumergen al no encontrar respuestas para su vida. Lo llamativo es que es un tema enérgico y de celebración, que al final se desvanece entre sintetizadores ambientales y sirenas.

Letra destacada: I take half a Xan’ and I still stay awake, all my demons wanna pull me to my grave. I choose Vegas if they offer Heaven’s gate, I tried to love, but you know I’d never stay.

9. Blinding Lights

Escrita por: Abel Tesfaye, Ahmad Balshe, Jason Quenneville, Max Martin, Oscar Holter | Producida por: Max Martin, Oscar Holter, The Weeknd

Un segundo sencillo que nos recuerda mucho al sonido que Abel nos dio en su aclamado disco Starboy de 2016, con ritmos electro pop de rápida velocidad acompañados por batería de música electrónica, una oda a los ritmos y estilos pop y disco de los 80. Abel confiesa en este tema su constante estado de distracción en el que sólo encuentra alivio cuando está en presencia de su amada. Las luces son una metáfora para referirse al poder cegador que tiene la fama.

Letra destacada: I’ve been on my own for long enough, maybe you can show me how to love, maybe. I’m going through withdrawals, you don’t even have to do too much, you can turn me on with just a touch.

10. In Your Eyes

Escrita por: Abel Tesfaye, Ahmad Balshe, Karl Martin Sandberg, Oscar Holter | Producida por: Max Martin, Oscar Holter, The Weeknd

A pesar de que este puede ser uno de los temas más upbeat del álbum, pero que mantiene la uniformidad sonora en la producción, Abel se muestra vulnerable y deja un lado los temas hedonistas, para mostrar su lado más sensible y demostrar los sentimientos que en él genera esa persona especial en su vida. Necesario destacar el uso de los sintetizadores, junto con el solo de saxofón al final del tema, lo convierten en uno de los mejores temas del disco.

Letra destacada: You always try to hide the pain, you always know just what to say. I always look the other way, I’m blind, I’m blind. In your eyes, you lie, but I don’t let it define you.

11. Save Your Tears

Escrita por: Abel Tesfaye, Ahmad Balshe, Jason Quenneville, Karl Martin Sandberg, Oscar Holter | Producida por: Max Martin, Oscar Holter, The Weeknd

Nuevamente The Weeknd nos habla sobre las terribles experiencias que ha tenido a lo largo de su vida amorosa, principalmente por el hecho de que han estado expuestas al ojo público, en las que nuevamente se deja ver como el malo de la película. Con este tema el disco toma una dirección mucho más luminosa en cuanto a ritmo y sonidos.

Letra destacada: You could’ve asked me why I broke your heart, you could’ve told me that you fell apart. But you walked past me like I wasn’t there and just pretended like you didn’t care.

12. Repeat After Me (Interlude)

Escrita por: Abel Tesfaye, Daniel Lopatin, Kevin Parker | Producida por: Kevin Parker, OPN

Una pequeña transición entre temas resulta este interludio, en el que Abel en un ejercicio hasta cierto punto hipnótico trata de meterse en la mente de su amada para convencerla de que aún estando en una nueva relación, ella no deja de pensar en él ni en todas las experiencias que compartieron como pareja. El aspecto hipnótico lo decimos por la producción del tema, que la pudiéramos definir como psicodélica gracias a sus elementos, efectos y recursos.

Letra destacada: You don’t love him, you don’t love him / You don’t love him if you’re thinking of me / You don’t love him, you’re just fucking / You’re just fucking, it means nothing to me

13. After Hours

Escrita por: Abel Tesfaye, Ahmad Balshe, Carlo Montagnese, Jason Quenneville, Mario Winans | Producida por: Illangelo, The Weeknd, Mario Winans, DaHeala

El tema que da nombre al disco hace honor a su nombre, una confesión entrada la noche que Abel hace respecto a los errores que ha cometido a lo largo de su vida sentimental, marcada por las rupturas y las decepciones, muchas de las que él ha sido el responsable. Es un tema que funciona como una carta para pedirle perdón a esa persona a la que le rompió el corazón.

Letra destacada: Wastin’ all of my time out living my fantasies, spendin’ money to compensate, compensate

14. Until I Bleed Out

Escrita por: Abel Tesfaye, Daniel Lopatin, Leland Tyler Wayne, Mejdi Rhars, Notinbed | Producida por: Metro Boomin, OPN, The Weeknd, Notinbed

Abel cierra este disco completamente desangrado, expresando su deseo de de estar sobrio tanto de las drogas como de las mujeres, a las que considera una droga dado el éxtasis y el placer que le producen. Abel desea tocar tierra y experimentar una vida “normal, dejando saber la necesidad que tiene de descansar del amor y las relaciones, al menos por un tiempo.

Letra destacada: And I don’t even wanna get high no more, I just want it out of my life. Out of my life, out

A continuación te dejamos para que disfrutes After Hours completo.

