Para los seguidores de The Strokes que habían considerado que la banda estaba acabada luego del fiasco de sus dos últimos discos — Comedown Machine (2013) y Angles (2011) — piénsenlo de nuevo, porque el quinteto de Nueva York llega con The New Abnormal — que si bien solamente cuenta con nueve canciones — es más de lo que esperábamos de la banda.

La agrupación que lidera Julian Casablancas junto a los guitarristas Nick Valensi y Albert Hammond Jr., al bajista Nikolai Fraiture, y el percusionista Fabrizio Moretti, que se originó a finales de la década de los 1990 y que alcanzó el éxito con su primer disco Is This It (2001) — el cual muchos consideran es el mejor de la banda — nos entrega un homenaje al indie rock y al garage rock de la vieja escuela. Y pese a que varias de las canciones, tales como Selfless y Why Are Sundays So Depressing pudieran ser muy rápidas para ser consideradas baladas pero muy lentas para ser consideradas bangers — algo que a muchos críticos musicales les ha causado disgusto — el disco tiene un objetivo en mente: volver al viejo sonido de la agrupación y a los pasos que marcaron su éxito.

El objetivo de regresar al pasado o mejor dicho, a las raíces musicales de la agrupación, fue un deseo de Casablancas que solamente pudo lograr gracias a la colaboración del productor Rick Rubin, quien instó a la banda a inspirarse en el rock de la década de los 1980 para la construcción del proyecto.

Adicionalmente, el disco está repleto de pequeñas referencias musicales que cualquier amante del rock entenderá y sabrá apreciar, entre las cuales, destaca una muy particular que le hicieron a los Artic Monkeys en el tema Star Treatment, del nuevo álbum de los británicos Tranquillity Base Hotel & Casino — regresándoles el favor con la canción Not the Same Anymore: básicamente el vocalista de los Monkeys había dicho que solamente pretendía “ser como los Strokes” — o ser uno de los Strokes para una traducción más literal.

El por qué del nombre del sexto disco de la agrupación es aún incierto, pero entendemos que la agrupación buscó reinventar el genero que los ha hecho tan famosos volviendo a sus inicios, especialmente luego de que colaboraran con Billy Idol y Tony James en el tema Bad Decisions y con Richard Lofthouse Butler y Timothy Butler en Eternal Summer.

Eternal Summer es también uno de los temas más resaltantes del disco, pues resuelve las inclinaciones R&B y nbew wave de la banda con una pista llamativa que podría haberse hecho en la década de los 1980. Entretanto, The Adults Are Talking, el primer tema del disco, persigue el ritmo de Steppin’ Out de Joe Jackson en una brillante estructura de garabatos enrevesados, mientras Casablancas asciende a las alturas más vertiginosas de su incomparable voz.

The New Abnormal se las arregla para encontrar una forma fresca, aunque más discreta, de la grandeza que siempre han sido tan hábiles para evocar.

A continuación, nuestra Track by Track de The New Abnormal.

1. The Adults Are Talking

Escrita por: Nick Valensi, Fabrizio Moretti, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture & Julian Casablancas | Producida por: Rick Rubin

Casablancas y su banda dejan en claro cuáles son las intenciones del disco con este tema que, más que un cuento musical, se escucha como si fuese una reunión de amigos de fin de semana en un campo de golf, con la diferencia que se trata de un grupo de amigos universitarios que se han mudado y ya tienen otras vidas más allá de los conciertos, las fiestas y las groupis que los hicieron famosos.

Letra destacada: They’ve been sayin’ you’re sophisticated / They’re complainin’, overeducated / You are saying all the words I’m dreaming / Say it after me / Say it after me / They will blame us, crucify and shame us / We can’t help it if we are a problem / We are tryin’ hard to get your attention / I’m climbin’ up your wall / Climbin’ up your wall

2. Selfless

Escrita por: Nikolai Fraiture, Fabrizio Moretti, Nick Valensi, Albert Hammond Jr. & Julian Casablancas | Producida por: Rick Rubin

Aunque pareciera ser una transición inusual debido a la poderosa expresión de sonidos que nos proporcionó el primer tema, las fuerzas de los instrumentos de guitarra con las letras que acompaña Casablancas le dan a este tema un aire de rudo y perpetuo dolor. En particular, el tema se ve reflejado como un clásico de los Strokes, especialmente si consideramos que el vocalista le canta a una chica y le demuestra todo su amor y le pide vivir con ella.

Letra destacada: Please don’t be long, ’cause I want your arm / I don’t have fun without your love / Life is too short, but I will live for you / You’re mucking off, but I will live for you, my selfless love

3. Brooklyn Bridge to Chorus

Escrita por: Nick Valensi, Fabrizio Moretti, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture & Julian Casablancas | Producida por: Rick Rubin

Con fuertes sonidos de guitarra, este tema no solamente resalta el lugar de donde proviene la agrupación (Brooklyn, Nueva York), sino que también revive los sonidos de los años ochenta: un tema recurrente en este proyecto. La misma canción habla sobre el pasado y cómo se relaciona con el presente, así que los elementos musicales del rock de la década de los 1980 se encuentra presente acá no por casualidad, sino por decisión propia.

Letra destacada: One shot is never enough / I just wait for us to go in circles / A lifetime of giving my all for you / (Hostile, give me a break / Don’t say it’s in the bottle of air)

4. Bad Decisions (Ft. Billy Idol y Tony James)

Escrita por: Nick Valensi, Fabrizio Moretti, Tony James, Billy Idol, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture & Julian Casablancas | Producida por: Rick Rubin

Otra canción que se adentra en los sonidos típicos del rock de la década de los 1980 es este para el cual contaron con la colaboración de Billy Idol y Tony James, que cuenta con fuertes riffs de guitarra y percusiones. Además de estar inspirada en el tema Dancing With Myself (1981), Bad Decisions refleja la decisión de la agrupación de consumarse en el sonido que los caracteriza y dedicarle, no solamente esta canción, sino el disco entero al rock de los eighties.

Letra destacada: Oh, makin’ bad decisions / Oh, makin’ bad decisions / Making bad decisions with you / Oh, makin’ bad decisions / Uh-oh, makin’ bad decisions / I’m makin’ bad decisions with you

5. Eternal Summer

Escrita por: Richard Butler, Nick Valensi, Fabrizio Moretti, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture, Julian Casablancas & Tim Butler | Producida por: Rick Rubin

Aunque contenga la palabra “verano” en su titulo, no quiere decir que se trate solamente de ese. Siendo la canción número cinco del proyecto, es el símbolo que marca el antes y el después de la agrupación, y otro de los pilares del regreso de la banda al rock que los convirtió en estrellas.

Letra destacada: Now that you heard the truth / All I need a friendly face / I hate that feeling too / But no one’s unafraid (Hey, yeah, oh) / Don’t expect the truth / This is a fantasy / I fight that feeling too / But nobody’s gonna stop us now (Hey, yeah, oh)

6. At the Door

Escrita por: Paul Vincent Vassallo, Fabrizio Moretti, Nick Valensi, Nikolai Fraiture, Albert Hammond Jr. & Julian Casablancas | Producida por: Rick Rubin

At The Door es una de las canciones más peculiares y únicas del disco pues muestra la vulnerabilidad de Julian al recitar las letras. Sin embargo, no se puede dejar pasar la famosa estrofa “no estoy tratando de construir ninguna dinastía” y los sonidos con sintetizador que hacen contraste con la batería y las cuerdas.

Letra destacada: I can’t escape it / I’m never gonna make it out of this in time / I guess that’s just fine / I’m not there quite yet / My thoughts, such a mess / Like a little boy / What you runnin’ for?

7. Why Are Sundays So Depressing?

Escrita por: Julian Casablancas, Fabrizio Moretti, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture & Nick Valensi | Producida por: Rick Rubin

Aunque está compuesta por sintetizadores y vocales fuertes de Casablancas, el tema está también marcado por un solitario y único sonido de guitarra por la mayoría de la canción que le da un toque nostálgico al tema, que a su vez es reflexivo y en el que podemos escuchar al vocalista cantar sobre su pasado.

Letra destacada: I sing a song, I paint a picture / My baby’s gone, but I don’t miss her / Like a swan, I don’t miss swimming / All my friends left, and they don’t miss me

8. Not the Same Anymore

Escrita por: Nick Valensi, Fabrizio Moretti, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture & Julian Casablancas | Producida por: Rick Rubin

Si bien algunos podrían considerar este un tema extraño, basados en los expedientes de la banda, Not The Same Anymore es un pequeño tributo a los Artic Monkeys, quienes aseguraron “querer ser como los Strokes” en su más recientes disco. Y además, la canción nos muestra a Casablancas, en medio de una lírica apasionada, olvidar lo que está cantando y comenzar a murmurar.

Letra destacada: You’re not the same anymore / Don’t wanna play that game anymore / You’d make a better window than a door / Oh, the strangers, they implore / It gets so easy to ignore / Just like the girl next door

9. Ode to the Mets

Escrita por: Nick Valensi, Fabrizio Moretti, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture & Julian Casablancas | Producida por: Rick Rubin

Ode to the Mets pudiera ser considerada un complemento del tema previo, pues, al igual que Not the Same Anymore, cuenta con sintetizadores y vocales fuertes que son acompañadas de solitarios riffs de guitarra a los que luego se le une una instrumentación más fuerte. Es también el tema perfecto para cerrar el disco, ya que actúa como una carta de amor y reflexión al pasado de la banda, haciendo referencia incluso al equipo de béisbol, los New York Mets.

Letra destacada: Back from his trip, he’s at the door / When he gets back, he’s on the phone / Innocent eye, innocent heart / No, it’s not wrong, but it’s not right / Innocent time, out on his own / Not gonna do that, fuck, I’m out of control / I was just bored, playin’ the guitar / Learned all your tricks, wasn’t too hard

Disfruta del álbum The New Abnormal en su totalidad a continuación:

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?