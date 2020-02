The Slow Rush es el cuarto disco de estudio de Tame Impala, el collective que lidera el australiano Kevin Parker, quien, para este nuevo proyecto, escribió y produjo todos los temas. El LP que cuenta con 12 pistas, sin embargo, le costó tiempo y trabajo, e inclusive, para varias de las canciones del disco (como Is It True), se encerró por horas en el estudio y se rehusaba a salir de él hasta terminar; una experiencia que, en varias entrevistas, catalogó como dolorosa.

Sin embargo, si encontramos familiaridad en este, su más reciente proyecto, es porque, de cierta forma, se siente como una continuación de su disco del 2015, Currents; no obstante, cuando Currents se centra en la transformación, The Slow Rush se enfoca en el tiempo.

El proyecto es un theme album que se centra en el tiempo y en la materialidad de lo que llamamos nuestras vidas: el disco explora la relación de Parker relación con su esposa, y medita sobre las banalidades de la cotidianidad y cómo usamos nuestro limitado tiempo en esta tierra, de forma que se aleja de lo trivial y cotidiano y se convierte en profundo: inspirado en parte por los hongos mágicos y la cocaína que consumió durante un viaje por Los Ángeles, se dio cuenta de cuán magníficos sonaban los Bee Gees, emocional y técnicamente, e intentó replicar ese efecto, pero enfocándose mucho más en el ritmo — y sobre todo, en la percusión, el punto central (al menos sonoramente hablando) del disco. De hecho, en una entrevista para la revista Wburg, Kevin declaró lo siguiente:

“Vi que el tema del álbum estaba tomando ese tipo de forma. Pero no estaba como, ‘OK, voy a tener una canción con la palabra ayer y una canción con la palabra mañana. Titulé las canciones de la manera que quería titularlas”.

Uno de los temas más impactantes del disco es Borderline, que canaliza el sabor agridulce del disco de finales de la década de los 1970 a través de la costosa tecnología de estudio. Breathe Deeper es un sencillo funk acompañado de piezas de piano con joyas que atraviesan los ritmos. Glimmer es básicamente una pista de house, mientras que Is It True parece hecho para atacar una pista de baile.

La mayoría de las canciones son excepcionalmente hermosas. Lost in Yesterday, por ejemplo, cuenta con una línea de bajo de los años 1980 que sonaría presumida si no tuviera también glitches analógicos y una lírica excelente sobre la falsa nostalgia.

A medida que se desarrolla The Slow Rush, debemos aferrarnos a la idea de que, a pesar de los sonidos que Kevin solía usar para camuflar sus letras, en realidad es uno de nuestros cantautores confesionales más intrigantes. A pesar de su calidez nebulosa, Currents tiraba de las cuerdas del corazón mientras Kevin luchaba por decidir qué honrar y qué descartar, un estado de inquietud que contrastaba con la majestuosidad de su música.

La canción de apertura, One More Year, contempla la distancia emocional que puede habitar en 12 meses. Muchas canciones de Tame Impala suenan como si se estuvieran desplegando en tiempo real: On Track, por ejemplo, es una expresión tranquilizadora acerca de cuánto tarda su álbum en durar.

En parte, la transformación de Kevin también se debe al entendimiento de la música como arte modernp. De hecho, en una entrevista para Triple J, aparte de asegurar de que no escuchó música de otros artistas durante el proceso de producción de The Slow Rush — ni siquiera música de ascensor — también reveló que la música dejará de ser un arte fijo “como una pintura” que no se puede modificar y empezará a ser más como la moda, que se basa en un lanzamiento que puede ser modificado una y otra vez. En parte, su motivación para hacer estas declaraciones es que el tema Borderline que escuchamos en el disco no es el mismo que él compartió la primera vez.

La compleja relación de Kevin con su padre formó el ritmo de varias de sus canciones. Posthumous Forgiveness es uno de los temas más destacados del álbum, que canaliza los embriagadores sonidos de la década de los 1960, también queridos por “el viejo Parker”. En esta ambivalente canción de amor de un hijo adulto al padre defectuoso que perdió por el cáncer en 2009, los tambores (el instrumento principal de Kevin) golpean las palabras más duras.

No cabe duda de que la música ha llevado a Kevin a muchos sitios. De hecho, la vida de Kevin está llena de lo que la mayoría de los músicos considerarían hitos masivos: vender Madison Square Garden en Nueva York, encabezar Coachella y actuar como invitado musical en Saturday Night Live, son solo algunos de sus más grandes logros. No obstante, dice que esos eventos no son lo más destacado. “Para ser honesto, nada de eso se compara con solo hacer música y escuchar a la gente”.

A continuación, nuestro Track by Track de The Slow Rush:

1. One More Year

Escrita por: Kevin Parker| Producida por: Kevin Parker

One More Year da inicio al LP The Slow Rush con un ritmo vibrante y un fragmento de voz que Kevin define como un “Coro Gregoriano de Robots”. El instrumental de la canción está compuesto por Kevin recitando el título de la canción mientras habla sobre el concepto del tiempo y no se preocupa por sus factores limitantes, sino por vivir la vida al máximo a pesar de ellos.

Letra destacada: Do you remember we were standing here a year ago? / Our minds were racing and time went slow / If there was trouble in the world, we didn’t know / If we had a care, it didn’t show / But now I worry our horizon’s been nothing new / ‘Cause I get this feeling and maybe you get it too / We’re on a rollercoaster stuck on its loop-de-loop / ‘Cause what we did one day on a whim / Has slowly become all we do

2. Instant Destiny

Escrita por: Kevin Parker| Producida por: Kevin Parker

En Instant Destiny vemos a Kevin contemplando su propuesta matrimonial a su esposa Sophie y su eventual unión. El título de la canción habla de la permanencia del matrimonio y de cómo parece lograr consolidar una relación.

Letra destacada: This traffic doesn’t seem quite as annoying / Quite alright, quite alright, sittin’ here / Yes, reminiscent, I think this is different / I know this is different (I’m about to) / Let’s cause something permanent / Just so we know we can

3. Borderline

Escrita por: Kevin Parker| Producida por: Kevin Parker

La versión de Borderline que apreciamos en este álbum no es la misma que estrenó Kevin en abril del 2019: esta cuenta con riffs de guitarra más pesados y un sonido de percusión mucho más atrevido. Ciertamente es una versión mejorada de la primera.

Letra destacada: We’re on the borderline / Dangerously fine and unforgiven / Possibly a sign / I’m gonna have the strangest night on Sunday

4. Posthumous Forgiveness

Escrita por: Kevin Parker| Producida por: Kevin Parker

La canción muestra a Parker cantando sobre su fallecido padre, con quien Kevin tuvo una relación extraña debido al divorcio de sus padres. La primera mitad de la pista presenta una línea de bajo funk que se asemeja mucho a Innerspeaker, mientras que la segunda mitad presenta una pared de sintetizadores similares a los de Currents.

Letra destacada: And you could store an ocean in the holes / In any of the explanations that you gave / And while you still had time, you had a chance / But you decided to take all your sorrys to the grave

5. Breathe Deeper

Escrita por: Kevin Parker| Producida por: Kevin Parker

En Breathe Deeper, Kevin considera situaciones estresantes y negativas, y cómo la respiración profunda puede ayudar a mantener la calma y superar la situación.

Letra destacada: If you think I couldn’t hold my own, believe me, I can / Believe me, I can, believe me, I can / If it ain’t so awful and we’re all together, I can / Believe me, I can, believe me, I can / If you think I couldn’t roll with you, believe me, I can / Believe me, I can, believe me, I can / If ideally we should feel like this forever, I can / Believe me, I can, believe me, I can

6. Tomorrow’s Dust

Escrita por: Kevin Parker| Producida por: Kevin Parker

En Tomorrow’s Dust, Kevin vuelve a escribir sobre el tema del tiempo, el tema más destacado de The Slow Rush. Kevin expresa la naturaleza temporal de yesterday y cómo los días que pasan se convierten inmediatamente en el pasado, instando al oyente a que no se concentre en el ayer y lo olvide como el título de la canción, Tomorrow’s Dust.

Letra destacada: There’s no use trying to relate to that older soul / And no use trying to debate that they’ve got it wrong / There’s no use pining for love when you’re on your own / And no use crying outside if nobody’s home / There’s no use flying to the moon if they won’t believe / So why do I go wrong on repeat?

7. On Track

Escrita por: Kevin Parker| Producida por: Kevin Parker

On Track es una canción optimista con la que Kevin expresa la perseverancia y avanza a través del tiempo para alcanzar sus objetivos, que es uno de los temas generales de The Slow Rush. La pista es lenta y comienza con un piano, construyéndose lentamente sobre sí mismo con sintetizadores y tambores.

Letra destacada: But strictly speaking, I’m still on track / Strictly speaking, I’m holding on / More than a minor setback / But strictly speaking, I’m still on track / And all of my dreams are still in sight / Strictly speaking, I’ve got my whole life / I lost a wheel a while back / But strictly speaking, I’m still on track / Trouble keeps falling in my lap / Strung out again, but still on track

8. Lost In Yesterday

Escrita por: Kevin Parker| Producida por: Kevin Parker

En este tema, Kevin canta sobre la nostalgia y la acción de dejar ir cosas del pasado que pueden ser inquietantes para las personas. Él quiere que los oyentes tomen esos malos recuerdos y “los pierdan en el ayer” (lose them in yesterday), dejándolos atrás y cerrando un ciclo.

Letra destacada: When we were livin’ in squalor, wasn’t it Heaven? / Back when we used to get on it four out of seven / Now even though that was a time I hated from day one / Eventually, terrible memories turn into great ones

9. Is It True

Escrita por: Kevin Parker| Producida por: Kevin Parker

De acuerdo con el mismo artista, esta fue una de las canciones más difíciles de crear. Incluso, Kevin asegura que pasó ocho horas encerrado en su estudio, sin intenciones de salir hasta poder concluirla. En una entrevista con Spotify, Kevin aseguró que “la canción es desde la perspectiva de alguien que excluye el amor porque tienen miedo del futuro”.

Letra destacada: We were hangin’ in the morning / Feelin’ all different kinds of things / We were talkin’ about everything / From the past to the happenin’ / We started talkin’ ’bout devotion / The kind that goes on eternally / And I tell her I’m in love with her / But how can I know that I’ll always be?

10. It Might Be Time

Escrita por: Kevin Parker| Producida por: Kevin Parker

De acuerdo con Kevin, al momento de crear la canción, intentó explorar los siguientes aspectos del tiempo y la mortalidad: cómo pasa el tiempo, cómo puede cambiar el tiempo a una persona, y cómo esto puede afectar una relación.

Letra destacada: It might be time to face it / Nobody knows what you’ve come here for, no / You’re goin’ under / They roll their eyes when you’re at the door

11. Glimmer

Escrita por: Kevin Parker| Producida por: Kevin Parker

Con dos minutos de duración, Glimmer es la pista más corta del álbum y funciona como una especie de interludio. La canción surgió cuando Kevin comenzó a “jugar” con algunos equipos y cintas. A pesar de ser la canción más corta, Kevin la considera uno de sus temas favoritos.

Letra destacada: It’s like, “Oh, bass,” cool / You know how you make the bass better? / Crank the bass up (Yeah) / You know how to make the kick drums better? / Just crank the bass up / And then it’s like, “No, not really”

12. One More Hour

Escrita por: Kevin Parker| Producida por: Kevin Parker

One More Hour nos muestra a Kevin pensando en todo lo que lo ha llevado a donde está, y lo que tiene que esperar en la vida. Toca el tema principal de los registros del paso del tiempo y lo que significa encontrar amor para su futuro. Comienza con un piano mínimo, y lentamente se construye sobre sí mismo con riffs de guitarra, tambores fuertes, voces relajadas y una mezcla mareada. Sin duda, la mejor conclusión para el disco.

Letra destacada: Just a moment / Right before all the singing ends / Wasn’t brave enough to tell you / That there ain’t gonna be another chance / It’s not gone until (All that I have) / And everything’s still (One more hour) / Minutes erasing, whatever I’ve done / I did it for love (All that I have) / I did it for fun (One more hour) / Couldn’t get enough (All that I have) / I did it for fame (One more hour) / But never for money / Not for houses, not for her / Not for my future children / Until now

Escuchemos The Slow Rush en su totalidad a continuación:

