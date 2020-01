Por mucho que se sienta que lo sabemos todo de Selena Gomez, la verdad es que no conocemos mucho de ella. Si bien al igual que Miley Cyrus y Demi Lovato la ex estrella de Disney Channel ha tenido una serie de éxitos desde el final de la serie Wizards of Waverly Place, donde interpretó el papel principal de Alex, nunca estuvimos cerca de aprender sobre la mujer, más allá de lo que nos decían los titulares de prensa y los portales de farándula. Pero ahora quiere cambiar su narrativa personal.

Selena tiene bajo la manga un par de EPs, álbumes y compilaciones en su carrera, que la ha visto tener éxitos con bops como Love You Like A Love Song (que aún resiste la prueba del tiempo). Después de hacer la difícil transición a la madurez con un papel estelar en la película Spring Breakers (2013) de Harmony Korine,llena de sexo y las drogas, la ex darling de Disney se convirtió en una auténtica estrella del pop en solitario con Revival, un álbum repleto de joyas del R&B y del dance-pop.

Luego, a mediados de la década pasada, Gómez canceló sus giras, citando problemas de salud: más tarde reveló un diagnóstico de lupus, para el cual se sometió a un transplante de riñón, y en 2018, se sometió a un tratamiento para la ansiedad y la depresión. Durante este tiempo, compartió sus experiencias con sus fans a través de redes sociales, ganando constantemente seguidores de Instagram — unos 165 millones — en el proceso.

Ahora, en 2020, parece estar lista para una nueva transformación, hablando de otros temas de gran significado personal: su salud mental (“Tenía baja autoestima… pero me siento tan fortalecida porque he ganado mucho conocimiento acerca de lo que estaba sucediendo mentalmente,” dijo recientemente a The Wall Street Journal), y saliendo airosa luego de rupturas romántica de alto perfil con las superestrellas musicales Justin Bieber y The Weeknd. Y, finalmente, hasta cierto grado, esa vulnerabilidad también juega un papel en su música con el lanzamiento de su nuevo disco, Rare.

En su largamente esperado álbum, Gómez intenta otro cambio de rumbo, dejando de lado los himnos de empoderamiento y los bangers infusionados por el EDM de Revival, apuntando a una versión más alternativa de pop y, supuestamente, a un nuevo sentido de franqueza consigo misma y con sus fans. En una entrevista reciente con Spotify, Selena cuenta que la producción fue en un principio una pesadilla (de la mejor manera posible) porque había estado haciéndolo por largo tiempo: luego de lo que describe como “hermosas” sesiones, se disponía a hacer el disco, solo para descubrir que estaba en otro lugar emocional, hasta que al fin llegó al punto perfecto.

“Entonces de repente encontré esta sanación, y vi algo más grande de lo que pensaba que era, y creo que eso también añadió mucho al álbum. Así que realmente puedes escuchar de forma espartana todas las nociones musicales del LP, y la lista de canciones está basada en eso. Siento que puedes escuchar donde estoy emocionalmente cada canción. No creo que las haya interpretado todas de la misma manera, todas significaron algo para mí. ¡Fue un proceso largo pero tengo que decir que valió la pena! Porque realmente creo que este es mi mejor álbum”.

Aunque Rare es lo más cercano que Selena nos ha invitado a su cabeza y su corazón, luego de escuchar el disco todavía se siente como si nos estuviera manteniendo a distancia. Sin duda hay destellos de autenticidad, pero es difícil discernir quién es Gómez, musicalmente o de otra manera. Quizás sea el hecho de que trabajó con tantos productores diferentes (desde FINNEAS hasta Justin Tranter), pero a diferencia de otros cantantes pop que parecen arrancar sus letras de las páginas de sus diarios (desde Halsey hasta Billie Eilish) Gomez parece tener dificultades para revelar demasiado.

Pero en este nuevo capítulo parece que Gómez está tratando de comenzar su emancipación de toda esa narrativa romántica plasmada en tabloides. Si bien aborda las rupturas y los fracasos en esta nueva tanda de canciones, también sigue adelante con su vida desde una posición de poder y paz. Look At Her Now expone su posición con claridad, al menos desde una perspectiva romántica, diciéndonos que le llevó algún tiempo superar todo, pero que deberíamos mirarla ahora. En otras palabras, Gómez puede haber pasado por alguna mierda en los últimos años, pero ha tenido su tiempo de recuperación y ahora está lista para volver.

Repite la idea en Dance Again, cantando I kickstart the rhythm / All the drama’s in remission sobre sintetizadores borrosos y una línea de bajo de discoteca. También hay momentos de pura alegría y brillo pop aquí: Let Me Get Me es uno de los temas más bailables del álbum, con una voz susurrada y sensual, como si lo hubiera grabado en medio de una gran noche en el club.

Parece que Selena finalmente está haciendo música con la que se siente cómoda. Estos cuatro años y medio que tardó para lanzar un nuevo disco parecen haber animado a la cantante a incorporar más vulnerabilidad en sus canciones, como en el increíble single Lose You to Love Me, en donde nos ofrece el performance vocal y lírico más poderoso de la producción gracias a la claridad de la retrospectiva que produce verdades inflexibles: I needed to hate you to love me.

Lo único malo es que en el álbum Gomez parece estarse conteniendo para protegerse. No es cuestión de decir nombres o dar detalles; pero parece faltar una vulnerabilidad desnuda con la que nos podamos identificar como oyentes, más allá de ese poderoso primer single. Sin dejar caer migas de pan, Gomez camina una delgada línea entre la composición de canciones confesionales, y la protección de su salud mental al trazar una línea alrededor de su privacidad. Luego de lo que ha pasado, no podemos culparla. Aún así, nos quedamos con la sensación de que una verdadera conexión con Gómez es posible, pero que pedirle más sería abusar de su generosidad.

Aún así, Rare es un comeback que establece a Selena como una de las artistas más talentosas de su generación, y quizás con el tiempo, pueda salir de su caparazón y aprenda a sentirse más cómoda consigo misma y encontrar su identidad como mujer y como artista: ciertamente es un primer paso hacia la libertad con algunos bops para escuchar una y otra vez.

A continuación, nuestro Track by Track de Rare.

1. Rare

Escrita por: Selena Gomez, Madison Love, Leland, Sir Nolan & Simon Says | Producida por: Simon Says & Sir Nolan

Rare es la canción perfecta para abrir el disco y hacernos saber la intención de la artista: la propia Selena contó en una entrevista a MTV que la pista trata de encontrar una “increíble libertad” dentro de sí misma. En la letra, es específica con las imágenes pan tostado y noches de impaciencia con una pareja soñada, dándonos una visión completa de lo que es sentirse especial, y dejando atrás a alguien que nunca se dio cuenta de ello.

Letra destacada: Saw us gettin’ older / Burnin’ toast in the toaster / My ambitions were too high (Too high) / Waiting up for you upstairs / Why you act like I’m not there? / Baby, right now it feels like

2. Dance Again

Escrita por: Selena Gomez, Caroline Ailin, Mattias Larsson, Robert Fredriksson & Justin Tranter | Producida por: Mattman & Robin

Dance Again cuenta la historia de Selena y de cómo volvió a enamorarse de su cuerpo luego de pasar por situaciones tan difíciles como un transplante y un paso por una clínica psiquiátrica. Decir It feels so so good to dance again es un mantra con el que todos nos podemos identificar.

Letra destacada: I kickstart the rhythm / All the trauma’s in remission / No, I don’t need permission / I kickstart my system / When I speak, my body listens / I know what I’m missing

3. Look At Her Now

Escrita por: Ian Kirkpatrick, Julia Michaels, Justin Tranter & Selena Gomez | Producida por: Ian Kirkpatrick

Look At Her Now es el segundo sencillo que Selena dejó caer para sus fans el año pasado casi inmediatamente después del primero. En la pista, cuenta la historia de un primer amor que terminó en un corazón roto que lentamente se convirtió en una curación sobre un ritmo bailable y sonidos excéntricos.

Letra destacada: They fell in love one summer / A little too wild for each other / Shiny ’til it wasn’t / Feels good ’til it doesn’t / It was her first real lover / His too ’til he had another / Oh, God, when she found out / Trust levels went way down

4. Lose You To Love Me

Escrita por: Robin Fredriksson, Mattias Larsson, Selena Gomez, Julia Michaels & Justin Tranter | Producida por: FINNEAS & Mattman & Robin

El sencillo principal de Rare es su balada más conmovedora hasta la fecha, y nuestra favorita del álbum. Comienza con un piano que nos atrae y nos mantiene emocionalmente comprometidos mientras Selena comparte su experiencia en una relación desde su perspectiva, las lecciones que aprendió con ella, y el cierre que encontró después de la sanación. Esta hermosa canción brilla por su honestidad emocional, y es una por las que ciertamente Selena será recordada.

Letra destacada: You promised the world and I fell for it / I put you first and you adored it / Set fires to my forest / And you let it burn / Sang off-key in my chorus / ‘Cause it wasn’t yours / I saw the signs and I ignored it

5. Ring

Escrita por: Frost, Breyan Isaac, David Ciente & Sir Nolan | Producida por: Johan Lenox, Sean Douglas, Simon Says & Sir Nolan

Con Ring casi que podemos ver a Selena cantando esto en un bar lleno de humo, con algún tipo envuelto en su encanto como un anillo en su dedo. Después de la pesadez emocional de Lose You To Love Me, este tema lleno de flirteo se siente como una brisa fresca.

Letra destacada: Obviously, you know, I’m aware of that / I’m breakin’ hearts like a heart attack / I got him right where the carats at

6. Vulnerable

Escrita por: Selena Gomez, Jon Bellion, Amy Allen, Stefan Johnson & Jordan K. Johnson | Producida por: Jon Bellion & The Monsters & Strangerz

Vulnerable está lleno de vibras house suaves que complementan el tono susurrante de Selena, y la canción es optimista, pero de una manera perfectamente relajada y equilibrada, de la misma manera que ella está dejando ir cualquier promesa de seguridad emocional en nombre de la vulnerabilidad. Es una de las favoritas de la artista en el LP: “creo que la hice para la gente que está en la misma situación que yo, ya sea mentalmente o con relaciones y amistades. Quería ser lo más honesta posible, y lo único que quería era hacer que la gente se sintiera bien, y, ya ¿sabes? Creo que tengo mucha suerte de estar en una posición en la que puedo hacer que la gente se sienta bien”, dice Selena.

Letra destacada: If I show you all my demons and we dive into the deep end / Would we crash and burn like every time before? / I would tell you all my secrets, wrap your arms around my weakness / If the only other option’s letting go

7. People You Know

Escrita por: Selena Gomez, Jason Evigan, Alex Hope, Steph Jones, Billboard (Producer) & lil aaron | Producida por: Alex Hope, Billboard (Producer) & Jason Evigan

Esta canción refleja una de las peores partes del final de las relaciones de todo tipo: pasar de ser amantes (o mejores amigos) a ser completos desconocidos. Es una pista electrónica y llena de ecos y de sonidos mixtos de fondo. El coro definitivamente se destaca como nuestra parte favorita de la canción.

Letra destacada: When it was good, we were on fire / Now I’m breathin’ ashes and dust / I always wanna get higher / I never know when enough is enough

8. Let Me Get Me

Escrita por: Selena Gomez, Caroline Ailin, Mattias Larsson, Robert Fredriksson & Justin Tranter | Producida por: Mattman & Robin

Con su mood latino y sus letras sobre dejar entrar un poco de felicidad en su vida, esta canción tiene una energía similar a Dance Again. Sin embargo, en lugar de ir al club, Selena simplemente quiere dejar que su mente y su cuerpo descansen y se deleiten con la nueva claridad que parece haber encontrado.

Letra destacada: Diving in ferociously, dancing intimately / I’m so connected to me / In the dark, I’m letting go, so anonymously / I guess this is what it feels like to be free

9. Crowded Room (Feat. 6LACK)

Escrita por: Simon Says, 6LACK, Selena Gomez, Bebe Rexha, Sir Nolan & Simon Wilcox | Producida por: Simon Says & Sir Nolan

El primer feature de Selena en Rare es Crowded Room, en donde hace una sensual colaboración con 6LACK. Esta es definitivamente su canción más R&B hasta la fecha, y sorprendentemente le va muy bien. Su transición a notas más agudas antes del coro y en la segunda mitad del coro realmente elevan la intensidad sexual de la canción.

Letra destacada: It started polite, out on thin ice / ‘Til you came over to break it / I threw you a line and you were mine / Yeah, I was afraid, but you made it safe / I guess that is our combination / Said you feel lost, well, so do I

10. Kinda Crazy

Escrita por: Selena Gomez, BONN, Rami, Jasmine Thompson, Albin Nedler & Justin Tranter | Producida por: Albin Nedler, Rami & BONN

Kinda Crazy parece un tema dedicado a los fuckboys del mundo: en esta pista, Selena canaliza la frustración de estar con alguien que le da señales mixtas constantemente, y luego de hablarle dulcemente, parece ignorarla.

Letra destacada: I think you’re kind of crazy / And not the good kind, baby / ‘Cause you’re actin’ super shady / You know it, you know it / Been dodgin’ phone calls lately / But still textin’ me, “Baby” / Yeah, I think you’re kind of crazy

11. Fun

Escrita por: Selena Gomez, Raul Cubina, Mark Williams, Julia Michaels & Scott Harris | Producida por: Ojivolta

A los fans de Bad Liar probablemente les gustará esta pista co-escrita con Julia Michaels, con un ritmo cerrado y sus extravagantes improvisaciones. La felizmente soltera Selena le canta a una potencial aventura que la lleva por caminos peligrosos: sabe que esa persona no es buena para ella, pero está bien: lo único que busca es un poco de diversión.

Letra destacada: This is just what the doctor ordered (Yeah) / Put a gold star on my disorder / Yeah, we’ve talked around every corner / If I’m lookin’ at you and me, we’re on some kind of symmetry / I’m a sensitive situation (Mmm) / You’re a hot and cold combination / Oh, we both know we got complications (Mmm) / If I’m lookin’ at you and me, we’re on some kind of symmetry, oh

12. Cut You Off

Escrita por: Selena Gomez, David Pramik, Liza Owen & Chloe Angelides | Producida por: David Pramik

Selena toma el control en esta canción, en donde decididamente deja que los nexos que la unían con alguien tóxico (por más de 1460 días, literalmente) queden destruidos para siempre. De manera audaz y decidida nos cuenta que elige cortar los lazos con un amante que la ha agobiado durante demasiado tiempo. La pista representa un borrón y cuenta nueva para entrar en un mundo de libertad, y lo cierto es que escucharla sentirse tan bien después de lanzar la basura es bastante satisfactorio. vas a querer dedicarle esto a alguien.

Letra destacada: And I might as well just tell you while I’m drunk, yeah / The truth is that I think I’ve had enough / Professionally messin’ with my trust / How could I confuse that shit for love?

13. A Sweeter Place (Feat. Kid Cudi)

Escrita por: MNEK, Madison Love, Ian Kirkpatrick, Kid Cudi & Selena Gomez | Producida por: Ian Kirkpatrick, Kid Cudi, Mike Dean, Dot Da Genius & Plain Pat

La última canción del LP es la segunda colaboración de Selena con el querido rapero Kid Cudi, en donde ambos cantan sobre un lugar más dulce, donde todos sus problemas se borran y encuentran la verdadera felicidad. Dado que ambas estrellas han hablado en el pasado sobre sus luchas con la salud mental, esta colaboración tiene todo el sentido del mundo, y es un excelente lugar para cerrar el LP.

Letra destacada: Ooh, you’ll really wanna know where I’ve been all this time / So lemme tell ya / Ooh, got two feet on the ground and felt what real is like / What it was like / Livin’ out of the scene, out in the wild / Learnin’ to breathe / Up in the clouds, far from the crowds / I can’t believe I can be loud / Holdin’ hands with the darkness and knowin’ my heart is allowed / Allowed

