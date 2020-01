Su nombre real es Moria Pereira, pero Es mejor conocida como Poppy, un personaje que diseñó para crear vídeos virales para YouTube. Si principal misión no solamente es entretener a sus seguidores con sus divertidos clips, sino que también es cantante, y su más reciente proyecto musical, titulado I Disagree, que lanzó el viernes pasado, su tercer álbum de estudio.

El disco presente a la artista con sede en Los Ángeles incursionando a un territorio más ecléctico del que ella misma está habituada, lo que dice algo, dado que su trabajo anterior mezcló el brillo deslumbrante de PC Music con una interacción hiperactiva de ska.

Es un disco caricaturesco pero a la vez llamativo, dulce y exagerado, el sonido pop de las canciones, los gritos, las guitarras puntiagudas y el electro choque se encuentran con armonías suaves y disonantes (la canción principal sobresaliente es una emocionante destilación de todo lo anterior). En general, un asalto agradable, imaginativo y a veces extraño a los sentidos.

Sin embargo, I Disagree también es el primer disco en seguir plenamente las cualidades perturbadoras de sus trabajos de vídeo, agregando la estética sombría y los riffs ondulados de nu-metal, grindcore y ruido industrial a la melancólica marejada de su música.

La canción de apertura del disco, Concrete, es típica de su enfoque natural. Después de una sirena de ataque aéreo, susurra sobre querer ser enterrada viva, cubierta de concreto y convertida “en una calle”, antes de lanzarse a una serie de viñetas progresivas. Hay una sección que suena como electro-metal fangoso, un coro pop de Paisley que estaría en un disco de Kinks, y una serie de riffs deslumbrantes que se ubicarían entre los más asquerosos de Slipknot, todo antes de culminar en lo que suena como una multitud cantando su nombre, seguida de una coda que brilla como Fill The Crown. Como, digamos, 100 gecs o los recientes singles de Grimes, parte de la alegría en I Disagree viene en lo abrumador que es. Ninguna canción dura mucho tiempo, lo que le da incluso a los momentos más bonitos una sensación inestable, como si todo en cualquier momento se derrumbara en un vacío de distorsión y ruido.

En todo momento, sus letras son venenosas y apocalípticas. Bloodmoney castiga a los hipócritas y hombres malvados que se esconden detrás de la bandera de la religión. Don’t Go Outside evoca las imágenes de plagas bíblicas, con ranas cayendo del cielo. La canción principal da la bienvenida explícita al fin del mundo. Ninguna de las situaciones que explora son especialmente específicas, pero es sorprendente, ya que el mundo arde y la guerra nuclear una vez más parece una posibilidad distinta: escuchar un recordatorio de que el caos puede ser una limpieza, que la calamidad es el primer paso para comenzar de nuevo y construir algo nuevo.

A continuación, nuestro Track by Track de I Disagree.

1. Concrete

Escrita por: Zakk Cervini, Chris Greatti, Titanic Sinclair & Poppy | Producida por: Zakk Cervini & Chris Greatti

En esta canción, la artista expresa sus deseos de ser sepultada en concreto y de formar parte de una calle, para que todos le pasen por encima con sus pies, por el resto de la eternidad.

Letra destacada: Bury me six feet deep, bury me six feet deep / Bury me six feet deep, bury me six feet deep / Bury me six feet deep, cover me in concrete / Turn me into a street / Bury me six feet deep, cover me in concrete / Turn me into a street

2. I Disagree

Escrita por: Zakk Cervini, Chris Greatti, Titanic Sinclair & Poppy | Producida por: Zakk Cervini & Chris Greatti

Este tema sirve como una anticipación de la continuación del LP y además de ser la pista principal, es también el ancla del proyecto, ya que, desde que lanzó la canción en vivo en un concierto (y anunció su álbum) usó este tema para alejarse del personaje robótico que adopta como Poppy.

El hecho de que el titulo de la canción fue elegido como el título del álbum, sugiere que estas dos palabras tienen un significado profundo en la historia de Poppy. Si creemos que la personalidad de la artista era un robot, entonces deberíamos tener mucho miedo de que un robot diga “No Estoy De Acuerdo”, ya que esto no es lo que los robots están diseñados para hacer. Se supone que deben seguir lo que los humanos les programan para decir / hacer / pensar / sentir, sin ninguna resistencia.

Letra destacada: I disagree, everything you believe is a tragedy / I disagree with the way you keep preaching insanity / I disagree with all of the reasons you’re mad at me / I disagree, everything in your life is a tragedy

3. BLOODMONEY

Escrita por: Titanic Sinclair, Chris Greatti, Zakk Cervini & Poppy | Producida por: Chris Greatti & Zakk Cervini

Esta es una de las canciones más pesadas del disco y ciertamente se caracteriza por sus fuertes riff de guitarra. Trata sobre experiencias negativas por las que Poppy y Titanic (su ahora ex socio creativo) han pasado como artistas.

Letra destacada: What do you believe when everyone is watching? / What do you believe? / What do you believe when nobody is watching? / What do you believe?

4. Anything Like Me

Escrita por: Poppy, Titanic Sinclair, Zakk Cervini & Chris Greatti | Producida por: Chris Greatti & Zakk Cervini

Se especula mucho que la canción trata sobre las emociones conflictivas de Poppy durante su juicio de 2018 con la cantante Brittany Sheets y el artista Mars Argo contra quienes luchó junto a Titanic Sinclair. Sin embargo, recientemente dijo que está del lado de Brittany, y que experimentó abusos similares de Titanic Sinclair.

Letra destacada: Sorry for what I’ve become / Because I’m becoming someone / Your hand on my neck, you call up the press / Die for the attention / You pray for a reaction / I’ll stop when it’s no more fun / If this is the start, then let’s see how far / You’re gonna take this one

5. Fill the Crown

Escrita por: kk Cervini, Chris Greatti, Titanic Sinclair & Poppy | Producida por: Zakk Cervini & Chris Greatti

En varias entrevistas promocionales, Poppy dijo que Madonna y Marilyn Manson fueron sus dos grandes influencias para la creación de este tema.

Letra destacada: You can be anyone you want to be / You can be free, you can be free / I believe you’re the one who’s meant for me / We can be free, just come with me / Fill the crown, let them know we’re fed / Fill the crown, let them know we’re fed / Fill, fill, fill, fill, fi-fi-fi-fill

6. Nothing I Need

Escrita por: Chris Greatti, Zakk Cervini, Titanic Sinclair & Poppy | Producida por: Zakk Cervini & Chris Greatti

En una entrevista con la revista Alternative Press, Poppy describió la canción como “una disposición más sencilla, algo así como una respiración profunda. Se trata de todo lo que pensé que quería, en realidad no es nada de lo que necesito. Tal vez ciertas cosas me atrajeron, y me di cuenta de que lo que necesito ya lo tengo al mínimo, y la felicidad es mucho más importante que los objetos materiales”.

Letra destacada: Something strange happened to me / All I ever wanted, it was nothing I need / Doesn’t matter to me / It don’t matter to me / When I said that I’m okay / All the power that you had, it just slipped away / Doesn’t matter to me / It don’t matter to me

7. Sit / Stay

Escrita por: Poppy, Titanic Sinclair, Zakk Cervini & Chris Greatti | Producida por: Zakk Cervini & Chris Greatti

El tema explora las luchas de los artistas musicales con el control de sus acciones y la libertad creativa de los altos mandos de la industria. El coro también parece motivar a dichos artistas a no dejarse manipular.

Letra destacada: Every time you fall back down / Sit and stay, lie on the ground / Do what you’ve been, what you’ve been told / Sit, stay, lie down / Sit, stay, lie down

8. Bite Your Teeth

Escrita por: Zakk Cervini , Chris Greatti , Titanic Sinclair y Poppy | Producida por: Chris Greatti & Zakk Cervini

En la misma entrevista con la revista Alternative Press, Poppy declaró que esta “fue la última canción que escribimos para el disco, y en realidad proviene de una cita de Alan Watts, que es, ‘Tratar de definirse es como tratar de morderse los dientes’. Es una de las pistas más pesadas del álbum”.

Letra destacada: Bite your own teeth / Bite your own teeth / Don’t cry, just bite your own / Bite your own teeth / Bite your own teeth / Don’t cry, just bite your own

9. Sick of the Sun

Escrita por: Poppy, Titanic Sinclair, Zakk Cervini & Chris Greatti | Producida por: Zakk Cervini & Chris Greatti

El contenido lírico puede verse como un resumen de un momento en el tiempo en que Poppy atravesaba un período de depresión y auto-aislamiento, como lo demuestra su renuencia a irse y aventurarse en el mundo exterior.

Letra destacada: I’m sick of the sun / It burns everyone / I want it to go away / I just wanna float away / I’m sick of the sun / Can’t trust anyone / I want it to go away / I just wanna float away

10. Don’t Go Outside

Escrita por: Poppy, Titanic Sinclair, Zakk Cervini & Chris Greatti | Producida por: Zakk Cervini & Chris Greatti

Aparte de ser la canción más larga del proyecto, Don’t Go Outside también habla sobre la obsesión de Poppy con el fin del mundo. En una entrevista con Reddit AMA, Poppy declaró lo siguiente: “escribimos el tema en 2 partes. La sección acústica al principio fue escrita un año antes de que grabáramos la canción en conjunto. Tropecé con el memo de voz en mi computadora. Me emocioné mucho cuando lo encontré de nuevo y supe que lo necesitaba para el álbum”.

Letra destacada: Now is not the time to go outside / Crawl back into bed and close your eyes / Now is not the time to go outside / Lock the doors and find a place to hide

Escucha I Disagree en su totalidad a continuación:

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?