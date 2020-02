Escuchar a Hayley Williams como solista siempre ha sido una conclusión inevitable de su exitosa carrera con más de 15 años con Paramore. Williams sigue siendo el punto culminante de la banda con quienes alcanzó el estrellato, y con razón. Su poderosa voz es lo que separa a la agrupación de otros cientos de actos similares, y es también la razón del éxito y la longevidad de Paramore. Lo curioso es que siempre nos preguntamos cómo arrancaría una carrera en solitario: ¿se convertiría en una estrella pop? Su colaboración del 2010 con el artista de hip-hop B.o.B., aludía a la posibilidad, aunque Williams tiene un espíritu desafiante demasiado filoso como para hacernos pensar que terminaría atrapada en un experimento mainstream: a Hayley le encanta hacer las cosas a su manera, y a veces fue la pesadilla de la existencia de los hermanos Farro, pero a la larga esto puede ser su salvación. Después de todo, Petals For Armor I es cualquier cosa menos ordinaria, y la coloca en el precipicio de algo realmente especial.

Para ser honestos, este es el mejor momento para que Williams dé el siguiente paso en su carrera. Aunque había una posibilidad de que Williams se lanzara en solitario después de que los hermanos Farro dejaran Paramore en diciembre de 2010, su carrera solista se habría visto ensombrecida por la ruptura de la banda. Más que eso, Williams todavía tenía planes para Paramore, y quería probar que la agrupación podía sobrevivir incluso después de que dos de sus miembros fundadores se fueran. Paramore necesitaba mantenerse con vida porque le daba credibilidad a Williams para expresar sus frustraciones con los miembros que dejaban la banda. Si canciones como Future o Tell Me How vinieran de Williams como solista y no como Paramore, habrían sido consideradas no sólo amargas, sino también hipócritas.

Ahora, tras el éxito de After Laughter y el comienzo de una nueva década, Williams tiene la oportunidad perfecta para debutar con su primer álbum en solitario. El proyecto promete ser intenso — en los últimos años Williams ha experimentado un divorcio, un diagnóstico de depresión y el dolor de la reciente caída de su abuela por unas escaleras, y con este EP, nos ofrece un adelanto de lo que prepara.

“Estoy tan lista y me siento tan increíblemente humilde por compartir este proyecto… Hacerlo fue una experiencia aterradora y poderosa. Algunos de mis momentos más orgullosos como letrista ocurrieron mientras escribía Petals For Armor. Y pude ensuciarme las manos un poco más que de costumbre en lo que se refiere a la instrumentación. Estoy en una banda con mis músicos favoritos, así que nunca siento la necesidad de entrar en un papel como intérprete cuando se trata de los discos de Paramore. Este proyecto, sin embargo, se benefició de un poco de ingenuidad y crudeza musical y así experimenté bastante más. Lo hice con algunas de las personas más cercanas a mí. Sus respectivos talentos realmente brillan a lo largo del disco. Me gusta pensar que todos nos hacemos mejores y el resultado es algo que suena y se siente exactamente como yo esperaba. Ahora que es el momento de ponerlo todo ahí fuera, puedo finalmente exhalar. Estoy emocionada de dejar que la gente experimente un lado diferente de mí con el que solo recientemente me he familiarizado”.

En un post en su cuenta personal de Instagram, Williams describe Cinnamon como “el final de una historia” y “una oda a mi hogar”. Mientras Simmer expresa una ira apenas contenida (Hayley aún no ha comentado la inspiración de las canción, pero sus fans no pueden dejar de especular que su rabia proviene del divorcio de su ex-marido, Chad Gilbert, con quien empezó a salir cuando tenía 17 años), Cinnamon habla de aceptación, con Williams declarando: No estoy sola / soy libre / pero si te dejo entrar / nunca querrás irte. Una introducción con sonidos asincopados da paso a un groove de funk bailable que recuerda a las canciones del álbum After Laughter de Paramore de 2017. Pero en las capaces manos de Williams y sus colaboradores, los sonidos se convierten en algo completamente nuevo.

Leave it Alone explora el dolor de Williams y el miedo a perder a sus seres queridos, pues cuestiona la validez de amar a la gente, ya que solo contribuye a la pena que sentirá una vez que alguien se haya ido: cuanto más amas, más pierdes.

Williams se ha abierto frecuentemente a sus luchas por la salud mental en entrevistas y en la composición de sus canciones. En una entrevista con Zane Lowe en Apple Music, describió el proceso de tomarse un descanso de Paramore y lidiar con las emociones y los traumas que antes había estado evitando. “No se convirtió en una brisa de la noche a la mañana o algo así”, dijo. “Han pasado años y todavía no es una brisa. Pero es tan rico, y ahora que tengo en cuenta estos sentimientos y los siento todos, hay un hermoso arco iris, frente a la parte más profunda”.

Ese vistazo al viaje personal de Williams puede explicar cómo — en un EP de solo cinco canciones — se las arregla para explorar una amplia gama de emociones, incluyendo la ira, el dolor, la satisfacción y el deseo. Es sin dudas un hermoso e intenso abreboca de lo que será su primer disco en solitario, Petals For Armor. Williams nunca ha sido tan personal antes, y eso es porque no estaba preparada para serlo. Procesar el trauma, el abuso y la pena lleva una cantidad inconmensurable de tiempo, y el hecho de que Williams sea tan abierta sobre sus experiencias ahora revela lo lejos que ha llegado con cinco temas vulnerables y prometedores tanto en contenido como sonido. No podemos esperar por escuchar el resto.

A continuación, nuestro Track by Track de Petals For Armor I.

1. Simmer

Escrita por: Hayley Williams, Joey Howard & Taylor York| Producida por: Taylor York

El disco da inicio con el primer sencillo del proyecto, Simmer, y es un comienzo impresionante y poderoso. La canción hierve a fuego lento y con rabia, y realmente puedes sentir cada aspecto y capa de esta pista. Es contagiosa, evocadora y atmosférica, y a través de ella incluso puede sentirse correr como lava por todo el cuerpo. Con un instrumental oscuro, trata sobre cómo nos sentimos cuando acumulamos la ira, y sigue a Hayley a través de sus sentimientos de ansiedad, desesperación, rabia y compasión.

Letra destacada: Rage is a quiet thing / Ooh, you think that you’ve tamed it / But it’s just lying in wait / Rage, is it in our veins? / Feel it in my face when / When I least expect it

2. Leave It Alone

Escrita por: Joey Howard & Hayley Williams | Producida por: Taylor York

Leave It Alone es otro tema poderoso: como sabemos Hayley ha tenido un historial de pérdida de gente como miembros de su banda, su ex-esposo y su abuela. Ahora tiene miedo de perder a más gente, pero sabe que no puede esconderse y no dejarse amar. Es un tema un poco más oscuro, que reúne emociones profundas mientras irradia una sensación de dolor y las secuelas de la pérdida. La canción se entrelaza y teje alrededor de cada giro y vuelta sonoro que destaca una letra hermosa que también se enfrenta a la oscuridad de frente. “Solo pensaba, ¿cuál es el punto de amar a la gente?”, dice Williams. “Incluso el mejor de los casos es que me enamore, tenemos una vida juntos y luego debes decirle adiós a esa persona. Es aterrador. Cuanto más amas, más te arriesgas a perder”.

Letra destacada: Becoming friends with a noose that I made / And I keep tryin’ to untie it / Make it into something useful / Or maybe hang it through a window pane / Turn it into a fire escape

3. Cinnamon

Escrita por: Taylor York & Hayley Williams | Producida por: Taylor York

Cinnamon es, según Hayley, una oda a su casa. A lo largo de esta pista minimalista, canta sobre las paredes que la rodean, su perro Alf, y sus rutinas diarias. Es una melodía más animada, brillante y funky, y muestra la sensación de aceptación, de dejarse ir y de ser completamente libre. Es además innegablemente pegajosa e inusual para alguien como Williams, pero trata sobre sentirnos cómodos en nuestra propia piel.

Letra destacada: Eat my breakfast in the nude / Lemon water, living room / Home is where I’m feminine / Smells like citrus and cinnamon

4. Creepin’

Escrita por: Steph Marziano, Joey Howard & Hayley Williams | Producida por: Taylor York

En Creepin’, Hayley canta sobre una especie de “vampiro” que te chupa la energía, trayéndote malos recuerdos. La canción puede ser una metáfora sobre una relación abusiva, ya que Williams dice que es algo que comienza de una manera simple e inocente y luego ya no sabes cómo abandonar esta situación. La pista nos muestra la sensación de tener la vida literalmente succionada, tener invitados no deseados invadiendo tu espacio, y que no te dejan en paz. Además, describe la sensación de ser observado y atrapado, y no ser capaz de quitarnos a esa persona de encima.

Letra destacada: Strange you’re not a threat to me / And I admire your dedication / Poor little vampire / Don’t you know? / That I’m a moon in daylight

5. Sudden Desire

Escrita por: Joey Howard & Hayley Williams | Producida por: Taylor York

El EP cierra con uno de los mejores temas: Sudden Desire, una melodía que deja con una sensación de lujuria, dolor y un deseo de mucho más. Anhela, seduce y es sensual mientras explota y se desgarra con pasión cuando menos lo esperas. Aunque se siente como un sueño anghlante de ser besado y tocado, hay un twist: tienes que contenerte, lo que quizás hace del tema algo aún más sensual.

Letra destacada: I wanted him to kiss me how / With open mouth and open mouth / We keep our distance now / I wanna feel his hands go down / I try not to think about / What happened last night outside his house / Too far to go back now / Just wanna feel his hands go down

Escuchemos el EP Petals For Armor I en su totalidad a continuación:

