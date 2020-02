Gianluca Antonio Abarza Caro podrá ser un nombre desconocido para algunos, pero si solo decimos Gianluca, inmediatamente se nos viene a la cabeza la imagen de una de las figuras que ha marcado la pauta en la escena del trap chileno; junto a nombres como Paloma Mami, Princesa Alba, Pablo Chill-E, entre otros; y quien hace música para bailar sin ningún tipo de remordimiento o culpa: su música es única y exclusivamente para disfrutarla.

Nacido en Santiago, Gianluca fue criado en una familia en donde la música siempre estuvo presente, su padre tiene una banda de rock llamada Jekill and Hide y uno de sus hermanos también formó parte de bandas de metal. No es de sorprender que dentro de sus influencias musicales desde temprana edad se encuentre el nombre de Deep Purple principalmente y otras bandas de rock y metal. Cuando llegó a la preadolesencia, conoció el rap, y agrupaciones como Tiro de Gracia, Panteras Negras y Salvaje Decibel captaron su atención e interés.

Quemando Billetes fue una de las primeras canciones que publicó a través de YouTube, la plataforma que más tarde convertiría en fenómeno otro de sus temas, Siempre Triste. El haber nacido dentro de la generación millennial, ha influenciado directamente en la manera en cómo Gianluca ha logrado hacerse un nombre dentro de la escena urbana chilena, SSR (2017) y el EP Vortex (2017) fueron sus primeras publicaciones formales y resuenan en las plataformas digitales.

Su más reciente trabajo musical es un EP titulado Flotando (Remix) está conformado por tres temas: el remix de que da nombre al proyecto, track incluido en Yin Yang (y ahora con Princesa Alba de invitada) la versión en estudio de su cover en español de Won’t Be Late (Spanish G Mix) de Swae Lee ft. Drake, y una versión de Tu Verdad de J Balvin.

En un comunicado reseñado por CNN Chile, Gianluca comentó que desde que salió Flotando siempre quiso reversionarla y darle un nuevo aire, mientras que los covers se adaptan perfectamente al estilo de este trabajo.

“Creo que ambas adaptaciones entran en el mundo de Flotando porque son canciones bailables y elegantes. Tu Verdad es el primer cover que hago y Won’t Be Late me lleva de regreso al ejercicio de hacer remixes en español, que es algo genial de hacer y que hace tiempo no hacía. Es como empezar todo de nuevo”.

En este trabajo, Gianluca se aleja un poco del trap y el hip-hop fuerte, para utilizar ritmos como el pop urbano actual, con elementos de dancehall y hip-hop en los acordes. Al escuchar la producción, es inevitable no pensar en Drake y los sonidos que utilizó para temas como Take Care, One Dance o Hold On We’re Going Home.

Tal como el propio Gianluca lo ha dicho, su música no pretende hacer reflexionar a las personas ni que se cuestionen sus propias existencias, sus temas los hace para el disfrute de los amantes del trap y los ritmos underground, así como aquellos que prefieran los sonidos más actuales.

A continuación, nuestro Track by Track de Flotando (Remix).

1. Flotando (Remix) feat. Princesa Alba

Escrita por: Princesa Alba & Gianluca | Producida por: Pablo Stipicic & Gianluca

Este tema perfectamente podría ser una conversación entre una pareja de novios que se encuentran en la etapa inicial de la relación, justo cuando disfrutan por completo la compañía del otro y más aún cuando existe una compenetración tanto a nivel físico como emocional. La presencia de Princesa Alba le da un aire más pop a la canción, siendo el balance perfecto en la energía del tema.

Letra destacada: Poco a poco baja, niño, por mi piel, te prometo el cielo si te porta’ bien.

2. Tu Verdad

Escrita por: J Balvin & Gianluca | Producida por: Pablo Stipicic, Gonzalo González & Gianluca

Gianluca mantiene la esencia de este tema original de J Balvin en el que goza revelarle al mundo que con esa otra persona guarda un secreto compartido, uno que muchos quisieran saber, pero que solo ambos en la intimidad saben de qué se trata.

Letra destacada: Cuando la pasa’ bien conmigo, es porque nos gusta lo prohibido.

3. Won’t Be Late (Spanish G Mix)

Escrita por: Gianluca | Producida por: Gonzalo González & Gianluca

Las relaciones tóxicas se han convertido en el pan nuestro de cada día, bien sea con la pareja, en el trabajo, con los amigos, con la familia y hasta con el propio ambiente, de alguna forma siempre tendremos que lidiar con alguna. Gianluca no cataloga la relación de la que habla en esta canción como tal; sin embargo, reconoce que está dispuesto a correr los riesgos de estar con una chica que aparentemente ya está involucrada con alguien, pero que en el fondo quiere corresponderle a él.

Letra destacada: Es que tu vibra a mí me pone mal y en el fondo tú no lo quiere’ engañar.

Escucha el EP Flotando (Remix) en su totalidad a continuación:

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?