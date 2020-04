Todos podemos estar de acuerdo en que el 2020 no ha tenido el mejor inicio de todos, pero eso no puede marcar lo que será el resto del año, especialmente si tenemos en cuenta de que en este primer tercio tuvimos uno de los regresos más anhelados por los amantes de la música de una de las artistas que en definitiva marcó su huella durante la década de los 90, hablamos de la chica criminal, Fiona Apple.

Fiona es nativa de la ciudad que nunca duerme, la capital del mundo, Nueva York, por lo que no resulta ninguna locura pensar que ese espíritu salvaje y retador que lleva en las venas y que ha expuesto desde el momento en el que la conocimos, se deba principalmente a su gentilicio.

Apple fue la antítesis de las estrellas pop como Britney Spears o Christina Aguilera a finales de la década de los 90, su propuesta musical encontró lugar en la industria en parte gracias a la aceptación que hubo en la época de figuras como Alanis Morissette o Sinead O’ Connor, quienes distaban mucho al igual que Fiona del arquetipo de estrella musical mainstream que reinaba en los listados y que a todos encantaban.

Fiona no quiso responder a los patrones establecidos por el simple hecho de no querer ser una más del montón, una infancia marcada por un trastorno obsesivo-compulsivo y por tendencias antisociales, que por poco dan lugar a una tragedia dentro de su familia cuando intentó asesinar a su hermana y a su vez suicidarse a los 11 años de edad. No conforme con este episodio, un año después fue violada por un sujeto extraño volviendo de su colegio, un suceso del cual hace referencias en varias de sus canciones.

Con estos antecedentes, no resulta ninguna sorpresa que Apple lograra el estrellato en 1996 con su tema Criminal, debido a que era un tema que a nivel lírico visual dejaba ver que ella no venía a ser una chica perfecta del pop, que venía darle al pop un espíritu más real y genuino con influencias de jazz y soul, adelantándose así a lo que posteriormente veríamos en propuestas artísticas de figuras como Norah Jones o Amy Winehouse.

Tras un sólido debut con Tidal, el álbum con el que logró darse a conocer en la industria por su personalidad, ganarse un Grammy y un VMA, llega en 1999 con un disco que para ese momento tuvo el récord de ser el álbum con el título más largo de la historia al tomar la inspiración de un poema y que pudo resumirlo sencillamente a When The Pawn…, el cual le podemos atribuir buena parte de su inspiración al afamado director Paul Thomas Anderson, quien mantenía una relación con la cantante mientras el disco se gestaba.

Luego de este proyecto, llegaron los álbumes Extraordinary Machine y The Idler Wheel que publicó entre 2005 y 2012, los cuales se vieron definidos por las largas pausas que se tomó entre la publicación de ambos discos para darnos trabajos muy completos y con historias interesantes en las que Fiona nos siguió dando su propia versión de lo que es ser una estrella pop bajo sus propias reglas, sus propios términos y sus propios sonidos.

Ahora en el 2020, ocho años después de la última vez que escuchamos algún material nuevo de su parte, Fiona nuevamente se hizo esperar para volver a sacudirnos la mente con sonidos orgánicos, verosímiles, auténticos y que le ponen ritmo a las historias, pensamientos, reflexiones, frustraciones y sentimientos que Fiona acumuló durante este tiempo, en el que también habrá revisado nuevamente algunas heridas del pasado, para mostrarle al mundo en un disco que nuevamente no responde a nada de lo que hemos escuchado en las listas de popularidad en la actualidad, pero que ha resonado por completo con distintas audiencias alrededor del mundo por ser una sinfonía única de lo cotidiano, enmarcado en 13 canciones que la sacan por completo de sus escondites sin escudos y sin armaduras.

Fiona grabó este álbum a medida de que se le iban ocurriendo las ideas o los sonidos iban llegando a ella, el mundo era su estudio de grabación y así lo dejó saber en una reciente entrevista para Vulture:

“Toda la casa es el estudio de grabación. Lo grabamos en la sala de estar, pero en una habitación en particular fue que hice la mayoría de mis voces y la mayoría de las cosas que hice yo misma, excepto un montón de temas de percusión”.

Una de los motivos por el cual Apple hizo este disco tan personal fue el hecho de que era la primera vez en la que pudo expresar y mostrar todo su talento como músico, cosa que no había podido realizar en sus anteriores trabajos.

“Cuando hice mi primer álbum, iba al estudio de 1 pm a 9 pm y me sentaba a ver cómo todos los demás hacían los arreglos, mientras yo me preguntaba cuándo sería mi momento para cantar. La diferencia es que ahora tengo la posibilidad de probar cosas y hacer los arreglos porque no se me había dado la oportunidad anteriormente de ser músico, precisamente porque tenía que hacerlo en el estudio y yo no soy buena trabajando bajo presión frente a la gente”.

Fetch the Bolt Cutters comprueba por completo el predicamento de Fiona, ella es una artista que siempre ha fluido a su manera y no bajo la presión de un ejecutivo, de las tendencias, de la moda, ni siquiera de sus fanáticos, quienes justamente han abrazado desde un primer momento lo genuino de su proyecto musical.

En este disco, Fiona nuevamente se libera de cualquier atadura tanto creativa como personal, se permite ser un libro abierto para quien escuche el disco y se pueda identificar con los diversos temas situaciones que cuenta a lo largo de las canciones como el desamor (I Want You To Love Me), el abuso sexual (For Her) o la depresión (Heavy Balloon), por mencionar algunos ejemplos.

Este es un trabajo que deja que los instrumentos musicales, tanto los conocidos como los creados por Fiona en el proceso, brillen por sí mismos y no estén bajo la sombra de efectos sofisticados de producción, todo esto en sintonía con las historias que Fiona va contando en cada canción, en donde su voz se convierte en un instrumento musical más junto con los sonidos externos que de alguna forma lograron entrar en las grabaciones.

Más allá de lo sofisticado o no que para algunos pueda sonar este disco, la grandeza del trabajo de Apple radica en el hecho de que musicalizó de una manera muy original historias tan personales, esto sin ánimos de victimizarse o de lamentarse por lo que haya o no ocurrido en su vida. Fiona abraza nuevamente sus defectos, errores, imperfecciones, tragedias y le dice al mundo que no hay problema con ello, porque es precisamente son esas las cosas que nos hacen resaltar por encima del resto, como ha sido su caso desde sus comienzos.

A pesar de que Fiona es una mujer de la generación X, que logró el éxito al final de la era millennial, tuvo la capacidad de hacer un disco que perfectamente resuena con los centennials debido a que es una generación abierta que no tiene ningún tabú en hablar de temas álgidos y que además ha redefinido por completo lo que es el concepto de amor y de las relaciones interpersonales actualmente.

En resumen, no es ninguna sorpresa que diversas publicaciones cataloguen al disco de Fiona como uno de los mejores del año (no sabremos aún si en definitiva el mejor) porque este es un trabajo que apela a los fanáticos de una amplia variedad de géneros como el pop, el rock, el jazz y el alternativo, en el que todos estos grupos convergen en el poder de Apple como compositora y sus letras honestas, quizás muy honestas para algunos falsos puritanos que no se atreven a hablar de frente sobre las situaciones de la vida que son más comunes de lo que pensamos.

A continuación nuestro, Track by Track de Fetch The Bolt Cutters.

1. I Want You To Love Me

Escrita por: Fiona Apple | Producida por: Fiona Apple, Sebastian Steinberg, Amy Aileen Wood, David Garza

Fiona inicia este gran regreso abrazando y reconociendo todo lo que le ha pasado en su vida, tanto lo bueno como lo malo, porque es precisamente lo que la ha traído al lugar en el que se encuentra actualmente. Un inicio suave al ritmo de un piano con el que nos dice que si bien hay cosas que no vamos a entender en un principio, el tiempo nos dará la sabiduría para poder ver las cosas en perspectiva y poder entenderlas, bien sea una ruptura amorosa o una decepción en la vida en general.

Letra destacada: And I know when I go, all my particles disband and disperse and I’ll be back in the pulse, and I know none of this will matter in the long run

2. Shameika

Escrita por: Fiona Apple | Producida por: Fiona Apple, Sebastian Steinberg, Amy Aileen Wood, David Garza

Una canción que explica un momento clave en la vida de estudiante de Fiona, específicamente en la secundaria, esa horrible etapa de nuestras vidas en las que queremos encajar de alguna forma en algún grupo y estamos dispuestos a cambiar nuestra esencia o eso que nos hace diferentes y especiales para formar parte de la masa. Para Apple fue una completa revelación, luego de sufrir bullying por parte de un grupo de chicas en la secundaria, que una chica se acercara para preguntarle la razón por la que quería estar con ese grupo cuando ella tenía tanto potencial.

Letra destacada: Back then I didn’t know what potential meant and Shameika wasn’t gentle and she wasn’t my friend, but she got through to me and I’ll never see her again

3. Fetch the Bolt Cutters

Escrita por: Fiona Apple | Producida por: Fiona Apple, Sebastian Steinberg, Amy Aileen Wood, David Garza

El tema que da nombre al álbum responde por completo a todo el mensaje que la cantante da a lo largo del disco, liberarse de cualquier atadura que tengas para poder salir de cualquier situación o poder superar aquello que no te gusta y no te deja avanzar. En el tema, Fiona reflexiona sobre su relación consigo misma, con su imagen, y cómo al inicio de su carrera fue juzgada y etiquetada. En el momento en el que encontró su propia voz y espacio en la industria, ahí fue cuando se liberó y entendió que no tenía que complacer a nadie sino ser fiel a sí misma, lo que justamente la ha mantenido vigente todos estos años después. Todo esto lo hace en quizás la grabación más pura y limpia que se puede escuchar en todo el disco, exaltando la honestidad de este tema y su mensaje.

Letra destacada: Sayin’ I’m not stylish enough and I cry too much, and I listened because I hadn’t found my own voice yet, so all I could hear was the noise that people make when they don’t know shit

4. Under the Table

Escrita por: Fiona Apple | Producida por: Fiona Apple, Sebastian Steinberg, Amy Aileen Wood, David Garza

Inspirada por una cena a la que asistió pero a la que no quería ir en primer lugar, Fiona hace un retrato sobre cómo esa personalidad retadora que la ha caracterizado durante mucho tiempo la ha puesto en situaciones apremiantes pero que lejos de hacerla sentir mal, ha sido su perfecta excusa para poner a la gente en su lugar, como a una persona en esa cena donde las apariencias prevalecían por encima de cualquier cosa, quien emitió un comentario ofensivo que no fue del agrado de Fiona y se lo hizo saber a su manera.

Letra destacada: Kick me under the table all you want, I won’t shut up, I won’t shut up

5. Relay

Escrita por: Fiona Apple | Producida por: Fiona Apple, Sebastian Steinberg, Amy Aileen Wood, David Garza

Fiona comentó en una reciente entrevista que el verso del coro lo escribió cuando tenía 15 años como una reflexión sobre el hecho de que las acciones siempre tendrán consecuencias y muchas veces ni nos damos cuenta cuando afectamos a los demás, y los afectados tampoco se dan cuenta el momento en el que las situaciones llegan a su vida y generan algún cambio. SIn embargo, esta canción también es una confesión de la cantante quien deja ver de alguna forma todos los resentimientos que pudo haber tenido desde los 15 años mucho tiempo después, en un ejercicio de liberación absoluta.

Letra destacada: Evil is a relay sport when the one who’s burned turns to pass the torch

6. Rack of His

Escrita por: Fiona Apple | Producida por: Fiona Apple, Sebastian Steinberg, Amy Aileen Wood, David Garza

Este puede ser uno de los temas más personales del disco debido a que Fiona hace una descripción bastante de una relación que tuvo, sin mencionar a la persona implicada. Al escuchar la letra, prácticamente es como si se tratara de las páginas más personales del diario de una chica enamorada, que se entregó en cuerpo y alma a una persona y que este no respondió a tales muestras de amor.

Letra destacada: And meanwhile I’m loving you so much, tt’s the only reason I gave my time to you and that’s it, that’s the kick in you giving up

7. Newspaper

Escrita por: Fiona Apple | Producida por: Fiona Apple, Sebastian Steinberg, Amy Aileen Wood, David Garza

En este tema Fiona se sincera consigo misma ante nuestros ojos y reconoce que en algún momento de su vida se sintió bajo la presión de querer agradarle a alguien. Cuando dos personas pasan por la misma mala experiencia, en este caso su relación con este hombre del que habla Apple, la mala experiencia puede conectarlos. Aunque la mala experiencia es algo que la gente prefiere olvidar que dejar que cree nuevos sentimientos para personas diferentes. En ese punto, los sentimientos no son hacia la nueva persona, sino hacia tener a alguien que ha pasado por el mismo trauma que tú. Y esa no es la relación más saludable.

Letra destacada: I too used to want him to be proud of me and then I just wanted him to make amends. I wonder what lies he’s telling you about met o make sure that we’ll never be friends

8. Ladies

Escrita por: David Garza, Fiona Apple, Sebastian Steinberg | Producida por: Fiona Apple, Sebastian Steinberg, Amy Aileen Wood, David Garza

Si bien Fiona siempre ha sido una mujer que no se ha caracterizado por seguir las corrientes establecidas dentro de la industria, el movimiento feminista es algo que le compete tras haber sido víctima de un abuso a temprana edad. Su aporte es no hacer un girl anthem como cualquier otro, por el contrario, quiso resaltar el poder y la importancia en que las mujeres permanezcan unidas y que no se vean las unas a las otras como enemigas. Una premisa que dejó ver en el tema anterior.

Letra destacada: Nobody can replace anybody else, so it would be a shame to make it a competition and no love is like any other love, so it would be insane to make a comparison with you

9. Heavy Balloon

Escrita por: Fiona Apple | Producida por: Fiona Apple, Sebastian Steinberg, Amy Aileen Wood, David Garza

Por medio de diversas analogías protagonizadas por fresas, granos que se separan entre sí, Fiona describe el proceso depresivo de una persona como si tratara de una pelota pesada con la que las personas “se divierten” pero que en realidad esa una carga pesada que les toca llevar por su cuenta, por lo que se separan de todo lo que les rodea como las fresas y los granos que se encuentran dañados, para así no afectar a los demás. La inspiración de este tema vino por parte de un novio de Apple quien hablaba mucho sobre la depresión que padecía su padre.

Letra destacada: People like us, we play with a heavy balloon. We keep it up to keep the devil at bay, but it always falls way too soon.

10. Cosmonauts

Escrita por: Fiona Apple | Producida por: Fiona Apple, Sebastian Steinberg, Amy Aileen Wood, David Garza

Fiona abre la conversación que nadie está preparado a tener y es el hecho de que la monogamia pudiera estar sobrevalorada, porque sencillamente ella no cree que dos personas puedan compartir la vida eternamente. Para ella, su definición del amor es el hecho de que dos personas puedan compartir momentos o períodos juntos pero con la suficiente libertad (o gravedad como menciona en la canción) como para poder entender que las cosas cambian y que es normal que los sentimientos muten, o que sencillamente se acaben.

Letra destacada: Your face ignites a fuse to my patience, whatever you do, it’s gonna be wrong / Cause you and I will be like a couple of cosmonauts, except with way more gravity than when we started off.

11. For Her

Escrita por: Fiona Apple | Producida por: Fiona Apple, Sebastian Steinberg, Amy Aileen Wood, David Garza

Una canción que la cantautora le dedica a todas las mujeres que han sido abusadas o víctimas de acoso durante muchos años y que callaron bien sea por miedo, o porque no estaban completamente conscientes de la situación por la que estaban pasando. Fiona realmente va más allá y llama las cosas con nombre y apellido, explica todo con lujos y detalles para que quien escuche la canción entienda la gravedad del daño que se le hace a una persona. Muy sabio de su parte el usar múltiples voces de apoyo, para dar la sensación que no es solo ella la que está diciendo sino muchas mujeres alzando su voz al mismo tiempo.

Letra destacada: Good morning, you raped me in the same bed your daughter was born in.

12. Drumset

Escrita por: Fiona Apple | Producida por: Fiona Apple, Sebastian Steinberg, Amy Aileen Wood, David Garza

Una reciente ruptura y una discusión que tuvo con los miembros de su banda son la inspiración de este tema en el que Apple transformó ese sentimiento de “nadie me quiere” en una canción que prácticamente la compuso luego de la pelea que tuvo con la banda, tras empezar a cantarle a la grabadora de su teléfono.

Letra destacada: Now I understand you’re a human and you’ve got to lie, you’re a man and you’ve got to get what you want.

13. On I Go

Escrita por: Fiona Apple | Producida por: Fiona Apple, Sebastian Steinberg, Amy Aileen Wood, David Garza

Fiona cierra su gran regreso recordándonos que no tiene que haber ningún significado específico o recompensa o consecuencia de las cosas que ella está haciendo. Las hace porque disfruta haciéndolas. Las hace por hacerlas, no por los resultados. La música de Fiona es para ella misma, para que resulten de alguna forma mucho más sanadoras las experiencias por las que pasa en su vida, sin importarle lo que los demás puedan pensar de ella, demostrando que ese espíritu que la ha caracterizado se mantiene.

Letra destacada: In the long run, if I get there in, in the long run (It could be alright).

A continuación te dejamos Fetch The Bolt Cutters para que lo disfrutes en su totalidad.

