La británica Dua Lipa tiene al menos cinco años esperando su momento. Ese en el que se convierta en el tipo de diva pop reconocida tan solo por su primer nombre, como Madonna, Britney, Christina, Rihanna, Ariana, Beyoncé, Robyn y más. No ha sido una tarea fácil, pero su disco debut homónimo del 2017 la dio a conocer alrededor del mundo con temas como IDGAF o New Rules, que demostraban quedarse grabados en nuestra mente no solo por su brillante producción y beats contagiosos, sino por letras que parecían saber el secreto de un banger pop.

Desde entonces Dua ha estado haciendo colaboraciones brillantes: la vimos en los Grammys con un dueto con St. Vicent; hizo One Kiss con Calvin Harris y Electricity con Diplo y Mark Ronson… los números de streaming a su nombre han llegado a niveles meteóricos gracias a su voz de registro bajo y una ronca sensualidad que le da a sus canciones un sabor ahumado y diferente.

Así que frente al reto de ese segundo álbum, Lipa decidió decantarse por una producción nostálgica y orientada a la pista de baile, porque se siente como “una clase de dancersise”. Nombra a artistas como Gwen Stefani, Madonna, Moloko, Blondie y Outkast como influencias, por nombrar solo algunos.

“Lo que quería hacer con este álbum era salir de mi zona de confort y desafiarme a mí misma a hacer música que sintiera que se podía sentar junto a algunas de mis canciones clásicas de pop favoritas, sin dejar de sentirme fresca y únicamente mía. Debido al tiempo que pasé en la gira con mi banda, quería que Future Nostalgia tuviera un elemento más en vivo, pero mezclado con la producción electrónica moderna”.

Dua Lipa tenía planeado el lanzamiento del álbum para el viernes 3 de abril; pero como ha pasado con todo en el 2020, el destino tenía otros planes pandémicos que nos obligó a todos a quedarnos en casa. El disco terminó filtrándose dos semanas antes de su llegada, y si bien vimos a Dua llorando en Innstagram por la decepción que esto representaba, lo cierto es que tomó la decisión ejecutiva de adelantar la llegada de su segunda producción para hoy, 27 de marzo: “lo que necesitamos en este momento es alegría”, dijo. Al fin y al cabo, todos los tours están suspendidos. ¿Por qué no encender una dance party en cuarentena? Así que aquí estamos.

Para comenzar a hablar de este LP hay que considerar que durante los últimos años, el sonido de Lipa ha madurado naturalmente a medida que ha ido creciendo como persona y artista, pero en Future Nostalgia, parece que quería mantener la misma sensibilidad pop que tenía en su disco debut, con elementos que también se sintieran frescos y futuristas, sin dejar de rendirle homenaje a los mejores sonidos pop de las últimas cuatro décadas. Pero su approach futurista al pop en esta oportunidad se acerca más a la Kylie Minogue de I Can’t Get You Out of My Head que a la Charli XCX de White Mercedes; y créannos, es lo mejor que Dua pudo haber hecho.

Mezclar los violines del disco de Giorgio Moroder, los ritmos ochentosos que suenan a clase de aerobics, el funk ligero de Chic, los experimentos sintetizados, la sensualidad sutil heredada de Prince; y glitches y lograr un disco elegante y conciso de pop suena como una tarea no solo titánica, sino una que requiere de un balance sonoro delicado: por fortuna, no hay que temer, pues aunque las referencias y callbacks son claras en las canciones, este es definitivamente uno de los álbumes que marca el comienzo de la década de la mejor manera — con 11 bangers de principio a fin.

Comenzando con el tema principal del álbum, también llamado Future Nostalgia, inmediatamente nos llegan los dos estados de ánimo de Dua Lipa, ya que el pop de los 80 se contrapone a la producción electrónica moderna y a los sonidos sintetizados. La diversión y la fuerza son las protagonistas aquí, y la voz de Dua casi gotea con descaro y confianza mientras canta. Don’t Start Now no necesita presentación, con su contagiosa línea de bajo lo convierten en un single increíble, en donde la artista está completamente en su elemento, aprovechando los beats para permitir que las voces diseccionen y digieran las melodías y los ritmos.

Physical es donde las cosas se ponen realmente interesantes; una vez más fuertemente influenciada por los 80 y quizás tomando prestado de canciones como Holding Out for A Hero de Bonnie Tyler, Dua transmite un mensaje perfecto y sensual de girl power. Más adelante, Dua se las arregla para incorporar más influencias a medida que los sonidos del LP se hacen más audaces, pero aún con esa esencia de la música disco que es la columna vertebral. Levitating, por ejemplo, se siente brillante, y se desliza sobre la pista de baile como un androide en Saturday Night Fever. Hallucinate se apoya en sus paisajes sonoros y es probablemente una de las pistas más avant-garde sin dejar atrás su mood vibrante, y el sampleo en Love Again del tema Your Woman de White Town está sencillamente en otro nivel.

El álbum termina de manera empoderadora con Good in Bed, ofreciendo una charla franca y cándida sobre hazañas sexuales; y Boys Will Be Boys se vuelve un asunto más serio con cuerdas y coros que enmarcan su letra sobre el acoso sexual y cómo puede afectar a las mujeres jóvenes. Es un fuerte final para el disco, y una pista que se centra en su importante mensaje ante todo.

Si existe justicia en el mundo, Future Nostalgia es un álbum que marcará un antes y después no solo en la carrera de Dua, sino en el género, para traerlo de vuelta sin híbridos y sin trucos. Los detractores dirán que toda la música pop es prefabricada, sin alma, y que suena igual, pero si eso fuese cierto, ¿por qué no todos los discos pop suenan tan perfectos como este? Este disco es tan exquisita y desafiantemente pop, que no dudamos que en unos años será considerado un clásico. Por ahora, es uno de nuestros favoritos de este año.

A continuación, nuestro Track by Track de Future Nostalgia.

1. Future Nostalgia

Escrita por: Dua Lipa, Jeff Bhasker & Clarence Coffee Jr. | Producida por: Jeff Bhasker

Dua continúa con su jugueteo electrónico en una faceta un poco más experimental de la mano del productor Jeff Bhasker en Future Nostalgia, el tema principal del disco. En este himno feminista y empoderador, la cantante canta acerca de lo confiada que se siente mientras se refiere a sí misma como una female alpha fuerte y optimista. La pista juega con sampleos disco que parecen haber salido de canciones hip-hop y de los 90, como si fuese una Paula Abdul renovada.

Letra destacada: I know you’re dying trying to figure me out / My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth / You want the recipe, but can’t handle my sound / My sound, my sound (Future, future nostalgia)

2. Don’t Start Now

Escrita por: Emily Warren, Ian Kirkpatrick, Caroline Ailin & Dua Lipa | Producida por: Ian Kirpatrick

“Elegí lanzar esta canción como primer single para poder cerrar un capítulo de mi vida y empezar otro. ¡Una nueva era con un nuevo sonido! Se trata de seguir adelante y no permitir que nadie se interponga en el camino de eso”, así describe Dua Lipa Don’t Start Now, que fue el primer adelanto del disco, y vaya que fue un banger para cerrar el 2019: violines italo disco, un beat hecho para la pista de baile y un coro tan, pero tan pegajoso que lo estuvimos escuchando en un loop sin parar durante semanas. Con una canción así, cualquiera se despide de un mal amor con el corazón no tan roto.

Letra destacada: Did a full 180, crazy / Thinking ’bout the way I was / Did the heartbreak change me? Maybe / But look at where I ended up / I’m all good already / So moved on, it’s scary / I’m not where you left me at all, so

3. Cool

Escrita por: Shakka Philip, Ben Kohn, Pete Kelleher, Tom Barnes, KAMILLE, Tove Lo & Dua Lipa | Producida por: Stuart Price & TMS

Con beats y melodías sintetizadas inspiradas en la década de los 80, Dua Lipa describe los apasionados momentos que acompañan al amor en sus inicios, cuando no podemos controlar nuestras reacciones y emociones, y como ella misma dice, perdemos el cool delante de esa persona cuando estamos frente a ella.

Letra destacada: Got me losing all my cool / Cause I’m burning up on you / In control of what I do / And I love the way you move / We’ll get the heat in the drill / Cause you’re more than any pill / Never running out of juice / When it’s only me and you

4. Physical

Escrita por: Clarence Coffee Jr., KOZ, Sarah Hudson & Dua Lipa | Producida por: Jason Evigan & KOZ

La década de los 80 continúa viva con esta pista que parece mezclar espiritualmente el mood musical de películas como Flashdance con los videos de aerobics de Olivia Newton John y Jane Fonda famosos en esa era: en esta canción, el workout sirve como un eufemismo para entrar en calor bajo las sábanas y con la luz apagada mientras la voz de Dua suena como un susurro sugerente antes de anunciar que está lista para aguantar toda la noche lo que venga.

Letra destacada: All night I’ll riot with you / I know you got my back and you know I got you / So come on, come on, come on / Let’s get physical / Lights out, follow the noise / Baby keep on dancing like you ain’t got a choice / So come on, come on, come on / Let’s get physical

5. Levitating

Escrita por: Dua Lipa, Sarah Hudson, Clarence Coffee Jr. & KOZ | Producida por: Stuart Price & KOZ

En Levitating, Dua se va por un paseo por las estrellas y por el cielo con capas y coros de voces y una vibra sonora que definitivamente podría haber estado en cualquier disco de las Spice Girls; habla de romance con su acento londinense más marcado que nunca: my love is like a rocket, watch it blast off and I’m feeling so electric, dance my arse off.

Letra destacada: I believe that you’re for me / I feel it in our energy / I see us written in the stars / We can go wherever, so let’s do it now or never / Baby nothing is ever ever too far / Glitter in the sky, glitter in our eye / Shining just the way we are

6. Pretty Please

Escrita por: Dua Lipa, Julia Michaels, Caroline Ailin & Ian Kirkpatrick | Producida por: Ian Kirkpatrick

El seductor tema Pretty Please se siente como si quemara a fuego lento, y otro engranaje integral en la máquina de un álbum pop clásico: aunque es la canción más sencilla del álbum, las guitarras llenas de funk se superponen a la pista, añadiendo un encanto atemporal mientras Dua le canta a su amante, pidiendo sus manos sobre ella. “La canción trata de prometer a alguien, o a ti misma, que vas a estar muy tranquila en las primeras etapas de la relación”, dice Dua, “pero luego te das cuenta de que ‘sí, esa no soy yo'”.

Letra destacada: I know that I seem a little stressed out / But you’re here / now, and you’re turning me on / I wonder if you’re a different kind of tension / Yeah, you guessed it, the kind that’s fun / I hate it when you leave me unattended / ‘Cause I miss ya, and I need your love / But my mind is running wild / Could you help me slow it down



7. Hallucinate

Escrita por: Frances, SG Lewis & Dua Lipa | Producida por: SG Lewis & Stuart Price

“Solo quería que esta fuera como una pista dance y divertida de los 90. ¡Se sentía tan liberadora! Esta es mi canción del festival. Siempre que hago canciones, me imagino cómo serían si las tocara en Glastonbury”, así describe Dua esta pista, y lo cierto es que sí se siente: con referencias euro-dance noventosas, un eco en el pre-coro antes de un estruendoso golpe de beat, una mezcla clásica de dance y orquesta… es pop puro en su forma más perfecta.

Letra destacada: Put you in my hall of fame / Yeah, your off-the-wall / You’re my one, my favourite / My ride or die, oh / Yeah, I’mma love you like a fool / Breathe you in ’til I hallucinate, mhmm

8. Love Again

Escrita por: Clarence Coffee Jr., KOZ, Chelcee Grimes & Dua Lipa | Producida por: Stuart Price & KOZ

Escrita después de una ruptura amorosa, Dua explica que escribió este track como una manera de darse a sí misma un abrazo, y la confianza de decirse que un día volvería a amar. Así que como una terapia pop, transformó un momento difícil en un bop que gracias a la ayuda del compositor y productor Clarence Coffee Jr., se eleva a alturas inesperadas con el sampleo de Your Woman de White Town. Ni hablar del arreglo de violines que suenan en el fondo divinamente, y el breakdown que llega a los tres minutos. Goddamn.

Letra destacada: But God damn, you got me in love again / Show me, your heaven’s right here baby / Touch me, so I know I’m not crazy / Never have I ever met somebody like you / Used to be afraid of love, what am I to do / But Goddamn, you got me in love again / You got me in love again

9. Break My Heart

Escrita por: Michael Hutchence, Andrew Farriss, Dua Lipa, Ali Tamposi, watt, Stefan Johnson & Jordan K. Johnson | Producida por: The Monsters & Strangerz & watt

Con una deliciosa línea de bajo tomada de uno de los temas más conocidos de los australianos de INXS, I Need You Tonight, esta canción es la elección perfecta si quieres terminar crying in the club. Las capas vocales son perfecta, hay un eco antes del coro que merece un túnel de humo, todo mientras Dua cuanta que a veces la ansiedad se apodera de ella cuando se enamora. “Se trata de estar finalmente en un lugar feliz y conocer a esta nueva persona; todo es increíble”, dice. “Pero luego pensar: ‘nada más se compara con esto, ¿y si esto termina y me rompe el corazón?” La respuesta, Dua, es que al menos nos quedará el hedonismo de esta pista.

Letra destacada: I would’ve stayed at home, ’cause I was always better alone / But when you said ‘Hello’, I knew it was the end of it all / I should’ve stayed at home, ’cause now there ain’t no letting you go / Am I falling in love with the one that could break my heart? / Oh no, I was always better alone

10. Good In Bed

Escrita por: Lindgren, David Biral, UPSAHL, Denzel Baptiste, Melanie Fontana & Dua Lipa | Producida por: Take A Daytrip & Lindgren

El penúltimo tema del disco se siente como una referencia directa a las letras ácidas y divertidas de Lily Allen, como si fuese una versión más boppy y juguetona de It’s Not Fair para el 2020. Cantando una relación caótica e imposible que siempre termina en la cama porque es lo que hacen mejor, el rango vocal de Lipa prevalece con seguridad, revoloteando entre octavas altas y susurros seductores.

Letra destacada: I dedicate this verse to (Verse to) / All that good pipe in the moonlight / In the long nights where we did everything but talk it through / That’s what we do, yeah (Oh) / You always let me down, boy (Oh, oh) / But when you’re going down, I get so up (So up) / Don’t know if I can find someone who do me like you do

11. Boys Will Be Boys

Escrita por: Justin Tranter, Kennedi, Jason Evigan & Dua Lipa | Producida por: KOZ

Boys Will Be Boys cierra el álbum con un desmantelamiento orquestal del patriarcado. Con rimas ingeniosas y violines juguetones que van desde pizzicatos a largas notas que ondulan con la voz de Dua, la cantante hace de esta canción una denuncia del sexismo casual de la frase que le da título a este himno. La canción nació cuando Lipa le comentaba a sus compañeros del estudio de grabación lo que tenía que hacer para sentirse segura cuando regresaba de la escuela secundaria. “No puedo creer que haya tenido que meterme llaves en los nudillos, como Wolverine, por si alguien decía algo o intentaba perseguirme o atacarme. Es una locura que tengamos que pensar en estas cosas y no sentirnos seguras durante un paseo de tres minutos desde la parada del autobús hasta tu casa, y siento que quizás no educamos a los chicos lo suficiente para entender lo que es ser una chica”, dice. “Solo quiero que esta canción sea el inicio de una conversación al respecto. No es para ofender a nadie, o a señalar a alguien. Pero quise que la letra fuese filosa por el bien de la conversación, y con la esperanza de que pueda haber un cambio. También es para mostrar solidaridad con otras chicas y decirles que yo también he pasado por eso”.

Letra destacada: It’s second nature to walk home before the sun goes down / And put your keys between your knuckles when there’s boys around / Isn’t it funny how we laugh it off to hide our fear / When there’s nothing funny here? (Ah) / Sick intuition that they taught us, so we won’t freak out / We hide our figures, doing anything to shut their mouths / We smile away to ease the tension so it don’t go south / But there’s nothing funny now (Ah)

Escucha el disco Future Nostalgia en su totalidad a continuación:

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?