Después de dos años de especulación y de muchos éxitos, era totalmente natural que Conan Gray, el chico consentido de la Internet, estrenara su primer LP y así lo hizo el pasado 20 de marzo, cuando el artista de 21 años de edad finalmente dejó caer Kid Krow, un LP de 12 tracks que muestra lo mejor que tiene que ofrecer el nativo de Lemon Grove, California.

Este disco, al igual que la vida del artista, proviene del drama y del caos. De hecho, el mismo Gray catalogó al proyecto en un tweet como “caóticamente neutral” e incluso advirtió, en una entrevista con la revista People, que el nombre del proyecto lo había escogido incluso antes de haberse imaginado que habría en el disco: “Solo quería que el álbum fuera emblemático de quién soy y quién he sido durante toda mi vida”, declaró Gray en la entrevista. “Es una buena pregunta. ¿quién soy yo?”

Adicionalmente, Gray reveló que el nombre del LP es un tributo a su antiguo apodo de niño, ya que una amiga muy especial lo llamaba little crow, que traducido al español, vendría siendo pequeño cuervo.

“Ella me dijo: ‘eres un cuervo’. Y eso tiene mucho sentido… Soy muy melancólico y un poco misterioso. Realmente no dejo que la gente me conozca mucho. Simplemente no me tomo las cosas demasiado en serio”.

Desde que Gray comenzó a estrenar contenido en la Internet en el 2013, cuando tenía apenas 15 años de edad y vivía en Georgetown, Texas. Usó la música como forma de escapar al fallido matrimonio entre sus padres que finalmente, años después, terminaría en divorcio, y supo que estaba destinado a ser artista. De hecho, no le tomó mucho tiempo para empezar a dejar caer beats en SoundCloud y YouTube. El primero de ellos fue Idle Town (2017), seguido de Grow (2017) y Generation Why (2018).

Después estrenó Maniac, el tema que lo llevó a niveles de notoriedad gigantescos. Fue el éxito de esta canción, además del estreno de su primer EP, Sunset Season, un proyecto de cinco canciones que llegaría meses antes del estreno de Maniac, que hizo que sus amigos comenzaran a insistir que debía de lanzar un disco. No obstante, Gray no comenzaría a trabajar en el proyecto hasta finales del año pasado, y en enero del presente año, anunció el estreno de este, su primer larga duración, que llegó de la mano de la disquera Republic Records.

Gray compartió algunas canciones para promocionar el álbum, de las cuales, tres entraron en el LP (Checkmate, Comfort Crowd y Maniac) y dos quedaron por fuera (The Other Side y The King). Kid Krow pone sonidos tristes de indie-pop en el foco del disco, forjando una sensación de vulnerabilidad con la que innumerables oyentes pueden relacionarse y aferrarse.

Su voz tiene una calidad fascinante y delicada que se hace especialmente evidente en Comfort Crowd, (Online Love) y (Can We Be Frieds?), que son una bomba de pura belleza y delicadeza, y están limitadas únicamente por su corto tiempo de reproducción. La voz de Gray es tan dulce como una golosina y trasciende no solamente en cuanto a género, sino también en edades. De cierta forma, la creación de este disco fue la forma de lidiar con el dolor de una infancia teñida por la ruptura de la relación de sus padres.

“Vivía en un hogar realmente inseguro, y la vida no era muy buena para mí. Y así, cuando era niño, era como, no hay forma de que lo logre, no hay forma de que sobreviva o no hay forma de que haya algo más en mi vida que solo tratar con dolor”.

El disco en su totalidad es una fabulosa expresión de arte y pasión: es el tipo de proyecto musical que nace de la armoniosa fusión entre el arte y las emociones. Ninguna canción supera a la otra en calidad, pero hay algunas que resaltan por sus emotivos mensajes y la mezcla de sonidos que las hacen tan apetitosas al oído como un circulo perfectamente hecho, como Wish You Were Sober, Heather, Checkmate, The Cut That Always Bleeds y The Story. Un excelente debut y carta de presentación de este californiano.

A continuación, nuestro Track by Track de Kid Krow.

1. Comfort Crowd

Escrita por: Conan Gray | Producida por: Dan Nigro

Actuando como un puente en su EP Sunset Season y este, su primer LP, Comfort Crowd trata sobre la necesidad de hacer y tener amigos que estén allí para nosotros en los momentos más difíciles. En el contexto del álbum, se trata de un beat elegante y atractivo que a medida que avanza, se expande de tal forma que se convierte en algo grandioso.

Letra destacada: This hurt that I’m holding’s gettin’ heavy / But I’ma keep a smile on my shoulders ’til I’m sweaty / Beggin’ on my knees / Screamin’, “Someone come and help me” / But by the time they’re there / I’ve already hid the body

2. Wish You Were Sober

Escrita por: Conan Gray & Dan Nigro| Producida por: Dan Nigro

La canción más directa del proyecto, es también, temáticamente, un testimonio de Gray sobre alguien que lo amaba, pero que nunca le mostraba sus verdaderos sentimientos, a menos que estuviese completamente ebrio. Así mismo lo reveló Gray en Twitter antes de lanzar el LP.

Letra destacada: Wish you were so—, wish you were so—, wish you were sober / Sober, sober, sober / This party’s shit, wish we could dip / Go anywhere but here / Don’t take a hit, don’t kiss my lips / And please don’t drink more beer

3. Maniac

Escrita por: Conan Gray & Dan Nigro| Producida por: Dan Nigro

Este banger fue una de las mejores canciones pop del año pasado y una que continúa recopilando seguidores internacionalmente, especialmente luego de haber sido soundtrack de la segunda temporada de la popular serie de Netflix, The End Of The F***ing World. Tal y como es el disco, esta caótica canción logra convertir la ira en algo que finalmente resulta ser genial. La forma en que el coro limita con la energía es algo que pocos escritores pueden hacer. Una canción audaz y abrasadora.

Letra destacada: You were with your friends, partyin’ / When the alcohol kicked in / Said you wanted me dead / So, you show up at my home, all alone / With a shovel and a rose / Do you think I’m a joke?

4. (Online Love)

Escrita por: Conan Gray| Producida por: Conan Gray

(Online Love) es un lindo tema acústico que muestra la genialidad de la voz de Gray, quien se empeña en resaltar los retos de llevar una relación amorosa de forma virtual.

Letra destacada: You only pass through my city / Every once in a million seconds on a broken clock / Yet we talk like we’re living / Only miles, only minutes from another just around the block / As I stare at my screen, shining blue and green / All alone in a coffee shop / I can’t help but imagine what maybe could’ve happened / If you weren’t just an online love

5. Checkmate

Escrita por: Conan Gray | Producida por: Dan Nigro

Con su coro radiante y un poderoso mensaje que encapsula el significado en estar en una relación tóxica, Checkmate cuenta con un riff de guitarra rugiente acompañado por una batería que ayudan a enfatizar cuán enojado está Gray con su pareja, a quien aparentemente le gusta mentir y ser infiel en su relación. Gray está harto, y usa una metáfora del ajedrez para demostrar que es uno de sus peones pero quiere dejar de serlo. Este tema en particular es la muestra de que Gray tiene un sonido muy consistente y que además puede entrar y salir de los géneros con facilidad. Este es un momento alternativo con carisma y caos.

Letra destacada: You think you’re funny, right? / Callin’ me drunk when it’s too late at night / Telling me truths that you know all are lies / Yeah, you think you’re funny, right? (What?) / You think you’re super sly / Flirtin’ with them but telling me you’re mine / Buildin’ me up, but buttercup, you lied / Now I’m gonna ruin your life

6. The Cut That Always Bleeds

Escrita por: Conan Gray | Producida por: Dan Nigro

The Cut That Always Bleeds es un hermoso tema que nos lleva nuevamente a un mood musical más lento. Con una guitarra melancólica y armonías impecables, Gray habla sobre lo dañado que se sintió al tratar de superar una ruptura y explica que su pareja continúa volviendo. La letra es bastante oscura y contiene algunos momentos tranquilos y realmente inquietantes, acompañados de clímax fuertes.

Letra destacada: “I don’t love you anymore” / A pretty line that I adore / Five words that I’ve heard before / ‘Cause you keep me on a rope / And tied a noose around my throat / You’re gone then back at my door

7. Fight or Flight

Escrita por: Conan Gray | Producida por: Dan Nigro

Este es otro de los temas donde los riffs de guitarra hacen un eco fuerte junto a la voz de Gray. Además, el tema ofrece algunos puntos bastante inesperados. Líricamente, Gray deja surgir todo un melodrama que le da un énfasis extra al drama del tema.

Letra destacada: Something’s gotten into you / You don’t really look at me the way you used to / And I’m hoping it ain’t true / Every single rumor that I’ve heard of you / Say you were off with someone that I don’t know / Callin’ other people on your telephone / Kinda wish I didn’t know

8. Affluenza

Escrita por: Conan Gray | Producida por: Dan Nigro

Gray, cuya infancia estuvo marcada por una relación extraña con sus padres, el divorcio de estos y una severa escasez de recursos financieros, revela en este tema que el dinero no lo puede todo. En una entrevista con MTV, reveló que logró la inspiración para componer este tema cuando empezó a juntarse con chicos ricos en Los Ángeles y descubrió que, pese a que tenían un mundo de alternativas y oportunidades a sus pies, también vivían vidas infelices.

Letra destacada: All these kids have got affluenza / Going wreckin’ their daddy’s Benz, ah / Crystal liquor cups and designer drugs, oh, oh / They say, / “Money can’t buy you no love” / But a diamond cheers you right up / Give me none of your affluenza / Affluenza, affluenza

9. (Can We Be Friends?)

Escrita por: Conan Gray | Producida por: Dan Nigro

En este interludio, Gray asume el papel de una gigantesca estrella de pop, para luego despojarse de todo y mostrar toda su vulnerabilidad. Basta nada más estudiar las letras de la canción, especialmente cuando canta So, if anybody fucks with you, I’ll knock their teeth out (Yeah), para darnos cuenta de las emociones del artista.

Letra destacada: Could you be my best friend? / Let’s hang out every weekend / We’re driving every night / Stare at people that we like / Could you be my best friend? / I’ll tell you all my secrets / I’ll tell you all the times / That I wished that I could die

10. Heather

Escrita por: Conan Gray | Producida por: Jam City & Dan Nigro

Heather comienza acústicamente pero se convierte en un emocionante momento orquestal. Durante la balada, Gray divulga su envidia de Heather, la chica que tiene la suerte de ser amada por la persona que a él le gusta. El tema resalta particularmente por los riffs de guitarra acústica y los sonidos de cuerdas en general.

Letra destacada: Watch as she stands with her, holding your hand / Put your arm ’round her shoulder, now I’m getting colder / But how could I hate her? / She’s such an angel / But then again, kinda wish she were dead as she

11. Little League

Escrita por: Ben Berger, Ryan Rabin, Ryan McMahon & Conan Gray | Producida por: Captain Cuts

Little League es una balada lenta llena de nostalgia. El tema también cuenta con un coro que golpea literalmente cada vez que alcanza una nota alta, y posee el mismo ritmo que Maniac.

Letra destacada: When we were younger / We didn’t know how it would be / We were the dumb, the wild, the free / Little League / And when we were younger / We wore our hearts proud on our sleeve / Why did we ever have to leave? / Little League

12. The Story

Escrita por: Conan Gray | Producida por: Dan Nigro

Gray no podría haber cerrado el disco de una mejor manera. El beat es la herramienta que Gray usa para hablar de su vida antes de la fama. Aunque es sonoramente simple, implementando solo una guitarra acústica durante la mayor parte del tiempo,la voz y el mensaje emotivo de Gray tienen mucho peso. No se detiene en revelar cómo el bullying puede dañar vidas enteras; Gray también usa esta canción para hacer mención de otras personas importantes en su vida, entre ellos un viejo amigo que no reveló sus sentimientos por él hasta que se mudó.

Letra destacada: Let me tell you a story about a boy and a girl / It’s kinda short, kinda boring, but the end is a whirl / They were just sixteen when the people were mean / So they didn’t love themselves, and now they’re gone / Headstones on a lawn

Escucha el álbum Kid Krow en su totalidad a continuación:

