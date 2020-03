Hablar de Donald Glover, es hablar de uno de los genios de la comedia moderna, un actor que ha ido un paso más allá y no ha tenido límites para demostrar todo su talento en diversas facetas: como escritor, como director, como productor y, por supuesto, como intérprete. Community fue el proyecto que lo puso en el radar de muchas personas, la serie le permitió mostrar todo su talento en la comedia, para luego ser la punta de lanza de lo que vendría después.

Atlanta es un proyecto ambicioso desde todo punto de vista y no lo decimos por el presupuesto, sino por los temas que trata, las interpretaciones por parte del elenco (liderados por Glover), la combinación y la transición entre el drama y la comedia en la historia, y obviamente la música.

Al mencionar la música, es necesario que traigamos a colación el alter ego musical de este artista: Childish Gambino.

Como si no fuera suficiente sus múltiples talentos dentro de la televisión, Childish Gambino se encarga de demostrar toda la maestría y nivel artístico de Glover en el mundo de la música, algo que ha hecho desde el año 2008 cuando a través de una plataforma de Internet creó su nombre artístico musical.

A pesar de que sus primeros mixtapes datan del 2008, no fue sino hasta el 2011 cuando publicó su primer proyecto musical oficial: Camp, un disco que mezcló el pop con el rap con un espíritu entusiasta, propio de trabajos que buscan hacerse un espacio en el mainstream, al que le seguiría Because the Internet, ambos proyectos fueron el termómetro para lo que vendría en el futuro.

Le tomaría un tiempo encontrar su identidad musical, pero esto lo lograría con Awaken My Love en 2016, un disco con el que mantenía al rap y al hip-hop dentro de la propuesta, pero fueron el funk y los sonidos experimentales los que tomarían el rol protagónico en los temas. Hasta la fecha es su disco más aclamado, estuvo nominado como Álbum del Año en los Grammys de 2018.

Luego de este disco llegaría This is America, uno de los temas más controversiales de los últimos tiempos por el retrato sarcástico pero muy certero que hace de la sociedad americana. Nuevamente el mundo se rendía ante el talento y la inteligencia de uno de los artistas más prolíficos de la industria.

En los últimos dos años Gambino había trabajado en silencio en lo que sería su cuarta producción musical, de la que había ido dando algunas muestras en presentaciones de su gira y puntualmente con Feels Like Summer, el primer sencillo del disco estrenado en 2018.

Pasaron casi dos años para que pudiéramos escuchar este trabajo completo al cual tituló 3.15.20 debido a que lo estrenó el 15 de marzo de 2020 en el portal donaldgloverpresents.com, pero fue removido de la página el mismo día. Sin embargo, el 20 de marzo aparecería una cuenta regresiva en el sitio que llegaría a su fin el 22 de marzo, día en el que el álbum estuvo disponible en las plataformas digitales.

Un dato curioso de este disco es el hecho de que cada canción, además de Time y Algorythm, corresponden a la marca en el tiempo de reproducción del álbum. Sin embargo, la séptima pista, también conocida como Warlords, es la única canción en la que el título no refleja con exactitud su marca de tiempo en el LP. Aunque el título oficial es 32.22, la canción comienza en realidad a las 32:18.

DJ Dahi es uno de los productores claves de este disco junto Ludwig Goransson y el propio Childish Gambino. En una reciente entrevista con Rolling Stone, comentó un poco sobre el hecho de que los nombres de las canciones respondan a los tiempos de reproducción.

“Hay unas cuantas canciones ahí que hemos tenido durante mucho tiempo. Hemos estado viviendo con ellas y ese sentimiento de: ‘Esto parece que puede durar un tiempo, puede ser algo que no se puede cronometrar’. Eso es algo que estábamos persiguiendo, un sentimiento de, ‘He escuchado esto antes’, pero no puedes decir esto es de los años 60, 70, 2000”.

Con respecto a la propósito del álbum y la propuesta sonora del mismo, Dahi comentó:

“Queríamos que los sonidos fueran cálidos, que resultaran familiares a quien lo escuche. No estábamos buscando darle a la gente algún hit, queríamos hacerlos parte de esta comunidad. Queremos que el disco lo puedan compartir con sus abuelas y con sus hijos”.

De este disco es necesario resaltar la producción, Childish nuevamente desafía cualquier barrera de género: pop, rap, hip-hop, blues, soul, funk, R&B, country, todos están presentes en este disco combinado con efectos y sintetizadores que se han vuelto una especie de sello personal en la música del artista. Por otra parte la temática de las letras de los temas son tan variadas como los géneros: el amor, la adicción a las drogas, el calentamiento global, el significado de la felicidad, las verdades absolutas, el amor propio y más.

No es un disco fácil de digerir, es necesaria una conexión mente y cuerpo para poder disfrutar de la propuesta como se debe. No por nada todos los temas funcionan como una secuencia y llevan por nombres los tiempos de reproducción. Se pueden escuchar por separado las canciones, pero la experiencia cambia por completo y puede resultar disonante hasta cierto punto. Así que entrégate por completo de principio a fin para sumergirte en este disco.

A continuación, nuestro Track by Track de 3.15.20.

1. 0.00

Escrita por: Denise Renee, Donald Glover, James Francies Jr. | Producida por: Donald Glover

Una introducción cinematográfica, como si se tratara de una secuencia de recuerdos, memorias o incluso un viaje al futuro en una película, de esta forma podemos describir este tema que abre el disco.

Letra destacada: We are, we are, we are

2. Algorhythm

Escrita por: Abdullah Bahr, Dacoury Natche, Donald Glover, Ely Rise, Eyobed Getachew, Keir Gist, Kurtis McKenzie, Leon Ware, Reneé Neufville, Riley Mackin, Zane Grey | Producida por: Dj Dahi, EY, Donald Glover

Si traducimos el título de la canción, obtendremos el sentido de la misma. Este tema funciona como un algoritmo tanto en composición, producción y referencias. Childish se vale de efectos para que su voz suene computarizada en los versos, en los que hace referencia a la sociedad como un ente alienado que responde a algoritmos impuestos por ella misma. Al mismo tiempo la producción demuestra la naturaleza repetitiva de la música y los ritmos dance, con una base de funk.

Letra destacada: Humans don’t understand, humans gon’ sell a lie. Humans gotta survive, we know we gon’ die. Nothing can live forever, you know we gon’ try. Life, is it really worth it? The algorhythm is perfect, mmh.

3. Time (Feat. Ariana Grande)

Escrita por: Chukwudi Hodge, Dacoury Natche, Donald Glover, Ludwig Goransson, Sarah Aarons | Producida por: Chukwudi Hodge, Donald Glover, Ludwig Goransson, DJ Dahi

Hay que partir del hecho de que nunca vimos venir una colaboración entre Childish y Ariana Grande, mucho menos que sonaría tan bien con una vibra futurista pero a la vez que nos recuerdo a ritmos pop de los 80 y principios de los 90 que escuchamos en temas de artistas como George Michael. En este tema Donald se cuestiona realidades que parecieran ser absolutas como la presencia de estrellas en el cielo, pero a la vez confirma un hecho que es incuestionable: el tiempo se nos está acabando.

Letra destacada: Maybe all the stars in the night are really dreams (All the stars), maybe this whole world ain’t exactly what it seems (This whole world), maybe the sky will fall down on tomorrow (Ooh). But one thing’s for certain, baby, we’re running out of time.

4. 12.38 (Feat. 21 Savage, Khadja Bonet & Ink)

Escrita por: Atia “Ink” Boggs, Bin Abraham-Joseph, Dacoury Natche, Donald Glover, Khadja Bonet | Producida por: Donald Glover, DJ Dahi

Uno de los temas más experimentales del disco, con una base en el género del R&B, Gambino nos cuenta sobre su escape con una chica y la aventura que esto resultó para ambos, valiéndose de eufemismos y analogías para describir la relación sentimental y carnal de ambos, una relación en donde los excesos cumplen un rol protagónico. El tema cuenta con los versos de 21 Savage, Khadja Bonet, Ink junto con algunos guiños a figuras como la actriz Tracee Ellis Ross y las cantantes Chaka Khan, Toni Braxton y SZA.

Letra destacada: Girl, you cancerous, you gon’ ruin my life. Let me get this paperweight, then come be my wife / Ooh, you got it bad, just remember what we had, you can set the snow on fire, the reason that you suffer is desire.

5. 19.10

Escrita por: Chukwudi Hodge, Dacoury Natche, Donald Glover, James Francies Jr., Kurtis McKenzie, Ludwig Goransson | Producida por: Donald Glover, DJ Dahi, Ludwig Goransson, Chukwudi Hodge, Kurtis McKenzie

En este tema Gambino explora lo que significa ser una persona de color en la actualidad, la belleza y todo lo que conlleva. El primer verso le hace impartir la sabiduría de su padre a quien escucha, mientras que el segundo verso se centra en cómo el mundo busca capitalizar la belleza de la cultura negra, algo que muchas personas se han encargado de definir como “apropiación cultural”.

Letra destacada: To be beautiful is to be hunted. I can’t change the truth, I can’t get you used to this

6. 24.19

Escrita por: Carlos “Los Hendrix” Munoz, Dacoury Natche, Donald Glover, James Francies Jr. | Producida por: Donald Glover, DJ Dahi

La voz de Childish va cambiando de tonalidad a medida que transcurre la canción acompañado por un saxofón de fondo en alguno de los versos. Con elementos del gospel y del funk, este tema es un agradecimiento a su amada por todas las cosas que ha hecho por él, desde cocinarle arroz, hasta mudarse a California para mantener la relación a flote.

Letra destacada: If you wanna be happy, don’t look at my phone, sweet thing

7. 32.22

Escrita por: Chukwudi Hodge, Dacoury Natche, Donald Glover, Kurtis McKenzie, Ludwig Goransson | Producida por: Donald Glover, Kurtis McKenzie, Ludwig Goransson, DJ Dahi, Chukwudi Hodge

Una transición da lugar para este tema agresivo tanto en su ritmo como en su letra, que comienza con una secuencia de jadeos pesados y que se desarrolla entre murmullos. Toda la atención radica en la poderosa producción del tema, el uso de efectos que dan la sensación de que estamos en medio de una selva futurista con una tribu.

Letra destacada: You got them feelings up on me, on me and up in front of me / I been the man, don’t fire me

8. 35.31

Escrita por: Curtis Kirk, Dacoury Natche, Donald Glover, Erwin Henderson Jr., Peaches Monroe, Sam Sugarman | Producida por: DJ Dahi

En esta tema Gambino nos muestra cómo suena una canción con inspiración en el género country hecha bajo su visión y su arte, con su sello indiscutible en la instrumentación, voces de apoyo, producción y letra. Si bien la premisa fundamental de la música country es el contar historias, en este tema el músico nos cuenta sobre las vivencias de un chico que desde muy joven se vio en la necesidad de vender drogas para sobrevivir.

Letra destacada: Bustin’ out bales, we were sellin’ that hay. We been movin’ that snow, I was ridin’ that sleigh

9. 39.28

Escrita por: Donald Glover, James Francies Jr., Riley Mackin | Producida por: Donald Glover, James Francies Jr., Riley Mackin

De fondo un piano acompaña la interpretación, o podemos decir, narración de los versos que hace Gambino con la ayuda de efectos que distorsionan su voz. Este tema deja saber lo mucho que extraña a su amada, quien posiblemente murió bajo circunstancias que la canción no deja en claro, más allá de que se refiera una fiesta y un cuerpo involucrado. Hasta cierto punto la canción parece ser una confesión cuando se escucha entre líneas.

Letra destacada: Grief is a standing ocean, I never swam unless you did. So I don’t know why I’m here without you, I miss you

10. 42.26

Escrita por: Donald Glover, Ludwig Goransson | Producida por: Donald Glover, Ludwig Goransson

El único tema que ya habíamos escuchado del disco con anterioridad, se trata de Feels Like Summer. Gambino contrasta en este temas dos realidades: el espíritu veraniego que nos invita a relajarnos y a no preocuparnos por problemas con la melodía de la canción, pero que en su letra llama la atención con respecto a los diversos problemas que enfrenta el mundo durante esa época del año y en general: suben las temperaturas, comunidades no reciben agua, deforestación, contaminación del aire y más.

Letra destacada: Every day gets hotter than the one before. Running out of water, it’s about to go down / I’m hopin’ that this world will change, but it just seems the same

11. 47.48

Escrita por: Chukwudi Hodge, Dacoury Natche, Donald Glover, Legend Glover, Ludwig Goransson | Producida por: Donald Glover, Ludwig Goransson, Chukwudi Hodge, DJ Dahi

En una vibra mucho más acústica y con una base experimental en el género funk para la melodía de la canción, la letra hace énfasis en vivir el presente al tiempo que hace un contraste con imágenes de peligro y violencia que se han vuelto una constante en nuestras vidas con el auge de los medios digitales y las redes sociales. Gambino nos hace reflexionar sobre la importancia del amor a través de una conversación con su hijo en uno de los versos.

Letra destacada: Little boy, little girl, are you scared of the world? Is it hard to live? Just take care of your soul, let the beauty unfold, you’ll get through it

12. 53.49

Escrita por: Dacoury Natche, Donald Glover, James Francies Jr. | Producida por: Dacoury Natche, Donald Glover, James Francies Jr.

Gambino cierra el disco en una nota mucho más alegre con este tema, una celebración a la vida, al amor, más importante aún, el amor propio en medio de un mundo herido donde el odio es la norma. Gambino alterna entre el canto y el rap en una interpretación fluida sobre un instrumental de funk experimental, destacando al amor en cada aspecto de su vida.

Letra destacada: There is love in every moment, under the sun, girl / See the colors of my father when I meditate, I’ma give it to you, mama, I can’t even lie

Escucha el álbum 3.15.20 en su totalidad a continuación.

