Nacido como Benito Antonio Martínez Ocasio, el cantautor puertorriqueño Bad Bunny siempre ha hecho música en sus propios términos. Desde subir canciones a SoundCloud en sus comienzos en 2016, hasta poner 15 canciones en la lista de Billboard en 2017. El año pasado se llevó dos premios Grammy por su álbum debut X100Pre, y por esa bomba latina que fue el disco en colaboración con su amigo y compañero reggaetonero J Balvin, Oasis. Como si eso fuera poco, debutó en Coachella actuando en el escenario principal, y se convirtió en una referencia obligada de lo mejor de la música latina.

Ya es seguro decir que el 2020 lo ha convertido en una estrella de alto perfil: actuó junto a Shakira, Jennifer López y Balvin en el half time show del Super Bowl LIV donde él y Balvin cantaron exclusivamente en español. El épico espectáculo fue visto por 103 millones de personas en los Estados Unidos, y para Benito “fue una experiencia muy especial representar a la comunidad latina en un evento americano de la NFL. No sé nada de la NFL. No sé quién ganó. Los latinos ganaron el partido”.

Para cualquier otro artista, lanzar una mixtape o algunos singles poderosos tal vez sería la jugada indicada. Pero como viene diciendo hace meses en un acrónimo, Bad Bunny quiere hacer lo que le dé la gana, y quiso seguir a X100Pre y Oasis con una producción para “divertirnos, bailar, y olvidar los problemas”. Así describió lo que significa YHLQMDLG para él en Instagram:

“A veces la gente no te entiende, no ven lo que tu ves. Ser diferente no es malo, eso es lo que nos hace iguales, eso es lo que nos hace humanos. Cuando piensas diferente a los demás, muchos te llaman loco o comienzan a inventar historias de ti; y no nos queda de otra que abrazar eso que queremos, eso con lo que soñamos y ser nosotros mismos sin MIEDO. SOMOS MAS PODEROSO [sic] DE LO QUE CREEMOS!! NOS HAN QUERIDO HACER DEBILES, PERO NO LO SOMOS!! HAZ LO QUE SIENTES!!! HAZ LO QUE TE APASIONA!! HAZ ESO QUE SIEMPRE HAZ [sic] QUERIDO Y NO TE HAZ [sic] ATREVIDO!! HAZ LO QUE DE TE DE LA GANA!!! 💀🖤 HOY A LA MEDIA NOCHE (HORA DE PR🇵🇷), YO HAGO LO QUE ME DA LA GANA!!!!”

Aunque el puertorriqueño afirma que no quiere que el álbum compita con su increíblemente exitoso debut porque es algo diferente, siempre habrá comparaciones: X100Pre fue un disco fresco, desafiante en su género, en donde Bad Bunny nos llevó por baladas, dembow, pop con guitarras eléctricas, trap sintetizado y los beats del reggaetón. Era una demostración de que no quería ser encasillado, así que tal vez ingenuamente esperábamos un poco más de rebelión sonora en YHLQMDLG. Al final lo que Bad Bunny nos dio fue reggaetón de club para perrear, que no tiene nada de malo, pero se siente como un paso atrás después de un debut con tantas ganas de innovar.

Aún así, el fin de semana el conejo logró poner 14 de las 20 canciones del disco en el Top 50 global de Spotify, incluyendo tres en el Top Ten. El viernes en la noche, horas antes de la llegada de la producción al golpe de la medianoche del sábado, pidió que la gente se reuniera en casa, se surtieran de snacks y bebidas para toda la noche, y escucharan el disco hasta el amanecer. Parece que así lo hicieron, pues Bad Bunny no solo desafió el New Music Friday de la industria musical, sino que demostró que no necesitaba un día más para dominar en los servicios de streaming.

Más allá de los números, escuchar YHLQMDLG se siente como entrar a una fiesta que está en pleno apogeo, de esas en donde no conoces a mucha gente, pero apenas llegas estás bañado en luces multicolores, te dan un trago y terminas en medio de los cuerpos que se mueven al ritmo de la música. Bad Bunny nos mete en su mundo de mujeres fieras; de desamores; de one night stands; de orgullo latino y agradecimiento para sus fans; de ganchos sonoros de trap y reggaetón hechos para meterse en el oído como una lombriz. Está claro que su team de productores sabe cómo suena un hit, pues cada canción tiene elementos de replay listos para sonar en la radio.

Aquí el trap y el reggaetón clásico son los dueños del sonido; la producción de Tainy y Subelo NEO, entre otros, es brillante y elegante, y definitivamente hay canciones que se destacan del resto, como Yo Perreo Sola, una collab con Nesi que te atrapa desde el gancho de apertura hasta las últimas notas; La Santa con Daddy Yankee, hecha para escuchar en todas las reuniones y dancefloors de aquí a finales de año; el reggaetón throwback, clásico y lleno de sabrosura de Safaera que incluso samplea a la mismísima Missy Elliott; Está Cabrón Ser Yo, un combate de barras con Anuel AA en donde ambos debaten quién es el rey del latin trap. El disco cierra con Hablamos Mañana, que pese a su temática cliché de mostrar los 100k de diamantes en el cuello, a las bitches y la plata, es una collab fresca con el chileno Pablo Chill-E, y <3 , un agradecimiento a su público en donde Bad Bunny habla del peso de la fama, de cómo en nueve meses saca otro disco, y de cómo aún no hemos escuchado lo mejor que tiene para ofrecer.

Pese a lo bueno, YHLQMDLG sufre por ser un disco al que le sobra demasiado por todas partes: se hubiese beneficiado de una edición más severa pues hay varias pistas que parecen ser la misma una y otra vez, tanto sonora como temáticamente, el autotune es abusado a más no poder, y a veces hasta los features cansan. Una veintena de temas hacen que la libertad creativa de la que habla Bad Bunny se diluya por el caño sin una idea que vaya más allá del perreo, lo cual no está mal, pero es agotador. Luego de un disco como X100Pre en el que se atrevió a cruzar fronteras de géneros y de tópicos para demostrar que podía sonar como quisiera, ahora parece que hacer lo que le da la gana terminó traduciéndose como un álbum más de reggaetón; muy bien producido, pero que suena estándar.

Aún así, YHLQMDLG parece no pretender ser más de lo que es: una playlist de noche latina para house parties veraniegas en donde el alcohol y el sudor se entremezclan y no tienes que pensar mucho en la letra de lo que estás bailando a las tres de la mañana. A YHLQMDLG como segundo disco le va a ir bien, de eso no hay duda, pero sí, aunque las comparaciones suenen pedantes, X100Pre sigue siendo el disco a superar de Bad Bunny hasta ahora, y esperamos que su próxima producción refleje lo que realmente puede hacer como uno de los artistas más importantes de la escena reggaetonera y urbana a nivel mundial. A ver si San Benito nos cumple el milagro.

A continuación, nuestro Track by Track de YHLQMDLG.

1. Si Veo a Tu Mamá

Escrita por: Bad Bunny | Producida por: Elikai & Subelo NEO

Usando como base rítmica un poco de trap con melodías retro noventosas de videjuegos y un sampleo del clásico The Girl From Ipanema, Benito nos cuenta sobre cómo la está pasando después de una ruptura amorosa, y que pese a la separación, confiesa que incluso es capaz de preguntarle a la madre de su ex cómo está esa persona que tanto quiso.

Letra destacada: Todavía yo te quiero (Yo te quiero) / Pero sé que e’ un error (Se hace, no) / Porque ya tú no me quieres (No, no) / Y sin ti me va mejor (Juju) / Y si veo a tu mamá (Mami), ey / Yo le pregunto por ti (Okey) / Pa’ ver si ya tienes a alguien / Alguien que te haga feliz

2. La Difícil

Escrita por: Bad Bunny | Producida por: Subelo NEO, Mora & Lenex

Dicen por ahí que más nos cuesta tener es lo que más deseamos, y esto es lo que nos cuenta Bad Bunny en el segundo track del disco: habla de una mujer tan inalcanzable y deseable que está en la misma liga de las hermanas Hadid, Riley Reid y el luchador de UFC, Kabib. En público lo ignora y lo evita, pero en privado… la historia es otra.

Letra destacada: Tiene a to’ lo’ nene’ loco y a la nena’ loca’ (Loca’) / To’ quieren besarle la boca, ey / Mírala cómo se toca (Wuh; se toca, se toca, se toca) / Bailando e’ que me provoca

3. Pero Ya No

Escrita por: Bad Bunny | Producida por: Dez Wright & EMG Beatz

En este tema, Bad Bunny nos habla de una relación frustrada que tuvo con una mujer que nunca le prestó atención, y ahora, que ya lo superó, esta decidió seguirlo por todas las redes sociales, dejándole comentarios y likes para llamar su atención, pero sin éxito, porque el conejo malo ya anda con “otra sicaria que vive por Bayamón”.

Letra destacada: Ahora en toa’ las rede’ me sigue’ / Sorry, mami, no me hostigue’ / Pero como yo no se consigue / Tú fuera’ mi J.Lo, yo tu Álex Rodrígue’ / Pero, ahora me gusta otra sicaria que vive por Bayamón / A mí ya no me cachas, yo no soy un Pokémon

4. La Santa (Feat. Daddy Yankee)

Escrita por: Daddy Yankee & Bad Bunny | Producida por: Tainy

Luego de trabajar juntos en Vuelve, Daddy Yankee y Bad Bunny vuelven a unirse en La Santa, una rola de reggaetón clásico y melodías empalagosas que habla sobre una mujer que ambos conocieron mientras perreaban en un club. Pese a que las cosas estaban claras desde el principio y la chica sabía que ni ellos ni ella eran santos, el furtivo encuentro causó que la mujer se enamorara, una mala decisión.

Letra destacada: Mami, somo’ polo positivo y negativo (¿Qué?) / A la flecha de Cupido siempre me le esquivo (Cucú) / Tenemo’ secreto’ guarda’o en el archivo / No va a haber confianza si contigo convivo, baby / ‘Tás calentándote (Wow), yo calentándome (Eh) / Y tú dice’ que tú ere’ brava, pero a vece’ te me quita (Rrr) / Y vuelve’ y me excita’ / Pero yo no soy el hombre que necesita’ (Yeh)

5. Yo Perreo Sola (Feat. Nesi)

Escrita por: Nesi, Tainy & Bad Bunny| Producida por: Subelo NEO & Tainy

En esta pista hecha para las horas más calientes del dance floor, Bad Bunny se une a su colega y compatriota Nesi para poner a sudar a todo el mundo con esta canción, que habla de una reina del perreo que seduce con sus looks y sus caderas a hombres y mujeres en una fiesta, y que no necesita a nadie para ser el centro de atención. Uno de los bangers de este álbum.

Letra destacada: Que ningún baboso se le pegue (No) / La disco se prende cuando ella llegue (¡Wuh!) / A los hombres los tiene de hobby / Una malcriá’ como Nairobi (Jaja) / Y tú la ve’ bebiendo de la botella (Ey) / Los nene’ y las nena’ quieren con ella / Tiene má’ de veinte, me enseño la cédula (Ajá) / Ey, del amor e’ una incrédula (¡Wuh!)

6. Bichiyal (Feat. Yaviah)

Escrita por: Nesty “La Mente Maestra”, Yaviah & Bad Bunny | Producida por: Nesty “La Mente Maestra”

Continuando con el tema de las femme fatales de la noche latina, Bad Bunny habla de otra devoradora hombres de caderas asesinas y que “mata con perreo” al que menos se lo espera. Las melodías son más dark aunque el retumbar del beat es el que esperas a todo volumen en la oscuridad de un club, y la collab vocal con Yaviah le dan más profundidad al sonido de esta pista.

Letra destacada: Le gusta montarse en los banshee y chillar / Se pasa pichando, pero la vo’ a pillar / Ya son las die’ y se empezó a maquillar / Hoy se puso traje, hoy se va a guillar / La’ otra mordía’, no las deja brillar / Una asesina, lo’ mata con perreo / No sé cómo todavía no ha salío’ en un video

7. Soliá

Escrita por: Freddy “El Syntethyzer”, Phantom, Demy & Clipz & Bad Bunny | Producida por: Demy & Clipz & Subelo NEO

Si existiera una versión reggaetonera de Green Light de Lorde, tal vez sonara como Soliá, una canción que el rapero puertorriqueño le dedica a una mujer con el corazón roto y que busca renacer a través de la música, bailando sola en medio de la pista, y olvidándose de toda la mierda para surgir como un ave fénix de su propio dolor, empoderada y sonriente. Es un trap elegante y sintetizado, y uno de los tracks esenciales del disco.

Letra destacada: Hoy quiere bailar la noche entera, eh / Está casi soltera / No le presenta a nadie, eso le da flojera / Total, al final de la noche ella tiene lo que quiera / La luna ya le indicó / Subió algo pa’l story, alguien se picó / Sonó su canción y se la dedicó

8. La Zona

Escrita por: Bad Bunny | Producida por: Chris Jeday, Gaby Music, Fino Como El Haze & Huztle

Las odas a las divas del dancefloor continúan en La Zona, uno de los cortes más genéricos del álbum, y en el que Bad Bunny nos cuenta sobre una mujer que perrea como ninguna otra, y que a pesar de ser deseada por muchos, solo él logra ponerla en la zona, bailando hasta casi llegar al piso, cuerpo contra cuerpo.

Letra destacada: Baby, yo te bajo ahí en la zona / Me roncaste de salvaje, de Amazona / No se deja, ella misma las detona / Cualquier cabrón con ella no corona

9. Qué Malo

Escrita por: Ñengo Flow & Bad Bunny | Producida por: Mvsis & Jota Rosa

Esas personas con las que nunca se tiene una relación romántica como tal pero que de vez en cuando están disponibles para un poco de diversión después de concretar una cita para el sexo son el tema de esta canción: Bad Bunny habla de una amiga con beneficios a la que le daba “salsa” mientras su novio salía, diciendo que la extraña pues no la ha visto “subir nada” en un buen tiempo. De cierta forma es una reminiscencia sobre una conquista perdida con un beat espeso de trap.

Letra destacada: Me encantaba castigarte cuando él se iba de la casa (Jajajaja) / Ese cabrón llamando y yo en tu cuarto dando salsa / Tiende al síntoma ‘e venganza y también lanza la vampira / Mai’, tú sigue bellaqueando que mi flow nunca se expira (Ey) / Quiere bellaqueo, me dice’ que te dejaste, yo no lo creo / Si tú ere’ una diabla en busca ‘e perreo / Yo soy loco con tu piel, tú ere’ loca con mi maleanteo / Quiere bellaqueo (Jajaja), me dice’ que te dejaste, yo no lo creo

10. Vete

Escrita por: Weezy Kingz, Xavier Semper, Bad Bunny & Eric Dawkins | Producida por: Hazen & Subelo NEO

Este fue el primer sencillo de YHLQMDLG, lanzado a finales del año pasado. Cuenta el triste pero inevitable final de una relación, que aunque trate de salvarse no tiene más que dar: Bad Bunny ya tomó la decisión y no hay marcha atrás. Es un preludio un poco más sobrio que marca el comienzo de la segunda mitad del álbum.

Letra destacada: Ey, dime qué esperas / Baby, te quiero, pero afuera / Ere’ alguien por dentro y otra por fuera / Y ya no siento nada cuando te encuera’ / Dame-dame banda, eh / En mi corazón ya tú no ere’ la que manda / Se acabó, por ti ya no siento nada / De nuestra serie ya no salen temporada’

11. Ignorantes (Feat. Sech)

Escrita por: Soteldo, Dímelo Flow, Sech & Bad Bunny | Producida por: Soteldo

La primera colaboración entre Benito y el el reggaetonero panameño Sech se llama Ignorantes, y ambos nos hablan de relaciones fallidas: hay versos sobre arrepentimiento, cuestionamientos sobre quién tuvo la culpa, pero sobre todo, una añoranza a lo que había sido ese romance antes de que todo terminaran. El single fue lanzado el 14 de febrero, así que fue el soundtrack perfecto para más de uno que haya querido emborracharse con este flow.

Letra destacada: Baby, te extraño to’ los día’, ey / Nunca supe que te perdía / Yo lo enrolaba, tú lo prendía’ / Y el otro despué’ que te venía’ (Wuh) / Ahora la cama se me hace gigante / Nadie me da besito’ pa’ que me levante / Espero que el perrito los jevo’ te espante (Eh, eh, eh) / No sé si fue la distancia / O tal vez culpa de mi ignorancia (Eh) / No sé si fue por mi inmadurez / Que mi nena no quiere volver (Eh)

12. A Tu Merced

Escrita por: Phantom, Freddy “El Syntethyzer” & Bad Bunny | Producida por: Subelo NEO

Siguiendo la temática nostálgica de romances del pasado, Bad Bunny continúa teniendo la herida abierta en A Tu Merced. Tal como el título lo indica, en casi tres minutos se declara casi un esclavo de ese amor que una vez perdió, pese a tener una fila de aspirantes a sustituir a esa mujer que no olvida: las deja en leído, le revientan el teléfono con mensajes, pero el conejo dice no, porque aunque no lo quiera, sigue teniendo otra dueña.

Letra destacada: Porque tengo par de babie’ explotándome el cel / Y yo pensando en ti, estoy a tu merced / Tú siempre está’ mojá’ y yo que tengo sed, ey / Dime qué vamo’ a hacer

13. Una Vez (Feat. Mora)

Escrita por: Taiko, Mora & Bad Bunny | Producida por: Taiko

Ya en este track Bad Bunny parece haber superado a esa ex, porque está listo para buscar pelea en Una Vez, un feature con el puertorriqueño Mora. Ambos andan en plan de seducción sin ataduras, confesando que una vez será suficiente para sacarse la lujuria del cuerpo con esa nena que los tiene enloquecidos. El ritmo de trap que acompaña la pista acompaña la sensualidad sugerente de la letra.

Letra destacada: Yo sé que no ere’ virgen, que no ere’ católica / Lo má’ que me gusta e’ que tú ere media complicá’ / Quiero ver cómo tus ojo’ se ponen con Índica / Verdecito’ colora’o, -a’o / No sé si se nota, me tiene’ desespera’o / Soñando contigo, to’a las noche’ desvela’o / Déjame probarte y cada cual por su la’o, eh

14. Safaera (Feat. Jowell & Randy & Ñengo Flow)

Escrita por: Jowell, Randy, Ñengo Flow & Bad Bunny | Producida por: DJ Orma & Tainy

Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rasta: este es el gancho de esta canción de beat espeso que invita al perreo en la pista de baile. Acompañado de sus colegas Jowell, Randy y Ñengo Flow, Bad Bunny prácticamente nos ofrece cuatro o cinco canciones en una, con breaks que rompen el beat para volvernos a envolver con la producción impecable de DJ Orma y Tainy, y sampleos de temas como Get Ur Freak On de Missy Elliott y El Tiburón de Alexis & Fido. El tema por excelencia de YHLQMDLG.

Letra destacada: Hoy se bebe, hoy se gasta / Hoy se fuma como un rasta / Si Dio’ lo permite (Si Dio’ lo permite), ey / Si Dio’ lo permite (Que si Dio’ lo permite), ey / Hoy se bebe, hoy se gasta

15. 25/8

Escrita por: Bad Bunny| Producida por: Bad Bunny, Hide Miyabi & Elikai

Si hay un tema que sea la versión reggaetón del espíritu de humildad del clásico Jenny From The Block de J.Lo, es 25/8, en donde Benito habla de su drip, sus cadenas, sus diamantes, su dinero, pero recordándonos que sigue siendo “el blanquito bobo que estudiaba en el CUTA”, aka, el Colegio Universitario Tecnológico de Arecibo, y que pese a su fama, no pierde la humildad. Eso sí, no pierde la oportunidad de lanzar unas balas con la frase “se la pasan llorando como cuando el Grammy no los nomina”, un proyectil al movimiento #SinReggaetónNoHayGrammy, en el que participaron muchos de sus colegas, reclamando por las pocas nominaciones al género en el Grammy Latino el año pasado.

Letra destacada: Yo sigo siendo el mismo, cambió mi reflejo (Je) / Nuevo, pero me siento uno de lo’ viejo’ (Prr-prr) / Humilde, pero no me dejo, ey (Nah, nah, nah) / Leal, pero no pendejo (Ey, ey, ey, ey) / Y no postee’ en mi contra, que te va’ a embrollar (Nah) / Compré las Tokyo, pa’ usarla’ de collar (Hu-huh) / La’ 11 en blanca y en azul royal

16. Está Cabrón Ser Yo (Feat. Anuel AA)

Escrita por: Bad Bunny | Producida por: Frank King & Payday

En este feature sorpresa, tanto Bad Bunny como Anuel AA hacen gala de su fraseo, su flow, su poderío como artistas y discuten quién es el rey absoluto del latin trap, pero sin competir entre ellos: es más como un “¿quién se atreve?” para la competencia. Si bien es el típico track en donde hay ego, fanfarroneo y casi puedes ver el brillo del bling y los billetes cayendo del cielo, ambos ciertamente dejan la reputación en alto, mencionando hasta a Don Omar y LeBron James.

Letra destacada: Yo salgo y ninguno suenan, son como la H (Prr, prr, prr) / LeBron James, cabrón, yo juego toa’ la’ posicione’ (Huh) / Michael Phelps tirao’ pa’ atrá’, nadando en mi’ millone’ / ¿Que por qué soy el mejor? Les doy cinco razones, ey (Okay) / Porque me sale de lo’ cojone’ / Sonando diferente, Yaga y Mackie (Yaga y Mackie) / Tu baby está loca que yo le dé un ñaqui (Ah) / Los tengo sin anillo como Jordan a Charles Barkley (Wu-huh) / Sold out el Madison, cabrón, sold out el Barclay’ (Hah)

17. Puesto Pa’ Guerrial (Feat. Myke Towers)

Escrita por: Myke Towers & Bad Bunny | Producida por: Subelo NEO & Hazen

Después de lanzar Estamo’ Arriba el año pasado, este par de compatriotas se unen de nuevo en Puesto Pa’ Guerrial (así, con acento puertorriqueño) en donde llaman a sus haters a enfrentarse a ellos de frente si es que tienen las agallas: ambos dejan en claro que están armados hasta los dientes y Benito dice con confianza “nadie puede tumbarme” con un beat de trap que no sería raro encontrar en cualquier disco de Travis Scott.

Letra destacada: Por eso con ustede’ no me mezclo (No) / Hablan de ser reale’ y nunca dan el ejemplo (No, no) / “Lo’ má’ maliante'” y terminan en el templo / Aquí no hay miedo, ni con los temblore’ tiemblo

18. P FKN R (Feat. Kendo Kaponi & Arcángel)

Escrita por: Bad Bunny | Producida por: FORTHENIGHT & TheSkyBeats

La sección de malianteo del disco aún no termina, porque P FKN R está aquí para marcar el principio del final de YHLQMDLG con una oda a la Isla del Encanto, a los homies, al barrio y a toda la gente que estuvo con Bad Bunny, Kendo Kaponi y Arcángel desde el principio de sus carreras cuando nadie los conocía. ¿El mejor verso? El de Arcángel. Sin competencia.

Letra destacada: La disco está abierta hasta que la’ R la cierren / En PR nosotro’ arrastramo’ la R (Rr) / Dime quién tu ere’ (Ere’) / Pa’ los K9, los KR / Yo soy de Puerto Rico (Yo soy de PR) / Me investigan como narcotraficante porque música trafico (Ah, ¡ah!) / Salí de la prisión y sin sacar una canción tengo un deal de un millón y pico (En verda’ son cuatro, jaja) / Tenemos dos drone’ encima de tu caserío y sin GPS te ubico, yeh

19. Hablamos Mañana (Feat. Duki & Pablo Chill-E)

Escrita por: Bad Bunny, Pablo Chill-E & Duki | Producida por: Albert Hype & Tainy

Con Hablamos Mañana, Bad Bunny se muda de la comodidad de los colaboradores usuales de su Puerto Rico natal para moverse en la candela del flow de sus colegas del cono sur: el chileno Pablo Chill-E y el argentino Duki lo acompañan en esta pista, que sin duda es uno de los mejores momentos del LP: comienza con una flauta (que pudo haber tocado la mismísima Lizzo) que se transforma en el bucle sonoro que da marco esta aventura de cuatro minutos en donde este trío demuestra que hace lo que les da la gana.

Letra destacada: Si quiero me retiro, estoy hecho hace rato (Huh-uh) / Mami anda en Mercede’, papi en Mercede’ (-cede, -cede) / Mis hermano’ en Mercede’, to’ mis pana’ en Mercede’ (-cede, -cede) / Yo ando en la Lambo, sino, en Mercede’ (-cede; Wuh) / Toma 30 pa’ gas, no vaya’ a ser que te quede’ (Quede’)

20. <3

Escrita por: Bad Bunny| Producida por: Albert Hype & Tainy

La guitarra acústica del inicio significa que sí, Bad Bunny cierra su disco más calmado y con una reflexión: pese a que <3 se resume como un agradecimiento a sus fans por su lealtad y apoyo, comienza a soltar bombas: su próximo disco sale en nueve meses, confiesa que la fama lo afecta más de lo que pensamos, que a veces quiere retirarse, pero que a pesar de todo “ser diferente se siente cabrón”. El cierre es una galaxia de arpas, sintetizadores, guitarra eléctrica y la promesa de que aún no escuchamos sus mejores canciones.

Letra destacada: Este disco está cabrón, lo hice pa’ vosotros, ey / Y en nueve mese’ vuelvo y saco otro / Pa’ retirarme tranquilo como Miguel Cotto / Aunque despué’ esté en mi casa solo y aburrío’ / Y aunque mis mejore’ tema’ aún no han salío’ / Pero hablando claro, gente, ya ni duermo / Y esto de la fama me tiene hasta enfermo

Escuchemos YHLQMDLG en su totalidad a continuación:

