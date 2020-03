Una camaleona del pop: así se puede definir a Alexandra Ashley Hughes, una cantante, compositora y artista visual canadiense que comenzó su carrera a mediados de la década del 2000 tocando en bares, escribiendo y editando sus propios discos, que la llevarían a convertirse en una de las caras frescas del indie pop, el electro pop y la música alternativa, bajo el nombre de Allie X.

Allie Hughes fue el nombre con el que comenzó su carrera en Toronto en 2006. Waiting for the Prize fue su primer disco en el que abarcó géneros como el indie pop, indie rock, jazz y la música electrónica. A este disco le siguieron los lanzamientos de Ladies and Gentlemen en 2009 y el EP Allie Hughes en 2010. Vale destacar que estos lanzamientos no tuvieron distribución masiva.

No fue sino hasta el año 2013 cuando se muda a Los Ángeles, que adopta su nombre artístico actual y empieza darle forma a su carrera de manera oficial con el lanzamiento de Catch, el sencillo con el que comenzó a ganar notoriedad en diversos medios y dentro de la industria.

Entre 2013 y 2019, Allie publicó tres EP, CollXtion I, CollXtion II y Super Sunset, con los que demostró todo su poder en la composición gracias a sus letras profundas y sencillas, acompañadas por ritmos pop y alternativos que potenciaban toda la vibra indie de su propuesta.

Cape God es hasta ahora su proyecto más ambicioso en el que se permitió explorar dentro de su subconsciente y sus experiencias para plasmarlas en este disco que habla de temas como la adicción a las drogas, las relaciones familiares, el sentido de pertenencia, las dualidades en nuestra vida y mucho más.

En una entrevista para Popjustice, Allie habló sobre el propósito que tenía en mente al momento de la producción y composición del disco.

“Aún estoy en un viaje para descubrir quien soy. Este es un proyecto que habla sobre la identidad y el encontrar tu propia verdad. Me gusta llamar la atención pero también soy muy amable y compasiva, puedo ser divertida. Tengo una afinidad por la comunidad LGBTQ+, me encantan los perros, tengo una dieta extraña y me encanta un look. De hecho, me encanta lograr un look”.

Temas como Fresh Laundry, Devil I Know, Love Me Wrong y June Gloom son los que resaltan la identidad de este disco, porque son estos los que exploran el lado oscuro de Allie, enmarcados en ritmos electrónicos y alternativos acompañados por un desempeño vocal extraordinario por parte de la canadiense.

Son estos temas los que permiten ver la evolución de la cantante en su sonido, tomando riesgos artísticos al utilizar ritmos mucho más oscuros y fuertes, en sintonía con la estética del disco y el look que adoptó para esta nueva etapa de su carrera. Sin embargo, temas como Sarah Come Home y Super Duper Party People aún muestran que el lado más pop de Sarah sigue vigente.

Si bien es bueno saber que Allie sigue descubriéndose como artista, es necesario acotar que los temas más pop rompen con la armonía y la vibra que nos da este disco desde su inicio y no de buena manera. Al tratarse de temas tan personales e íntimos con los que la cantante mostró una evolución tremenda en su arte, era necesario mantener una uniformidad en la propuesta tanto en letra, como en sonido para que la experiencia al momento de escuchar Cape God sea perfecta.

A continuación, nuestro Track by Track de Cape God.

1. Fresh Laundry

Escrita por: OZGO, James Ghaleb & Allie X | Producida por: OZGO

Si hacemos la traducción literal del título de la canción, tendremos la sensación exacta que produce este tema al escucharlo, la suavidad y la frescura de la ropa recién lavada es una analogía perfecta para describir a esta canción, que funciona como entrada perfecta para el resto del disco. La propia Allie comentó a través de sus redes sociales que esta canción la escribió desde la nostalgia por no poder sentir que su música le pertenecía, hasta que la melodía y la letra de esta canción llegaron a su mente.

Letra destacada: You said you’re always on my side / But what if my side has changed too much? / Then tell me, who am I? (Oh) / You said you’re always on my side / But what if my side has lived too long? / Something has to die / Who am I?

2. Devil I Know

Escrita por: Allie X, Cara Salimando, JP Saxe, OZGO & Jens Duvsjö | Producida por: OZGO & Jens Duvsjö

Este es uno de los temas más realistas del álbum debido al planteamiento que hace Allie sobre sus dos caras, sus dos facetas, y hasta cierto punto hace una invitación a que todos debemos abrazar nuestros demonios y nuestras virtudes, en todos los ámbitos de nuestra vida. Devil I Know es uno de las canciones más accesibles del disco gracias a su interpretación y el hecho de que es un tema que perfectamente lo podríamos escuchar en voces como las de Halsey, Meghan Trainor incluso Selena Gomez.

Letra destacada: I think I made a big mistake / You keep messing with my brain / You tell me eat the whole cake, it’s what I deserve / Every time I take your lead, feels like a curse / And every time I try to stop, feels even worse

3. Regulars

Escrita por: OZGO, James Ghaleb & Allie X | Producida por: OZGO

Allie inicia este tema con unos acordes de guitarra que nos acompañan a lo largo de la canción y que con su letra nos lleva a reflexionar sobre la lucha constante que tenemos en la vida con respecto al hecho del formar parte de algo (religión, grupo, tendencia, moda etc…), o por el contrario, ir en contra de todo y rechazar cualquier tipo de alienación. No resulta una tarea sencilla porque somos seres cambiantes y puede que hoy querramos ser vistos, pero el día de mañana vamos a querer pasar completamente inadvertidos.

Letra destacada: Out in public / ‘Cause I learned a new trick now / See, I’m laughing / Don’t I look so happy now? Oh, wow

4. Sarah Come Home

Escrita por: Allie X | Producida por: OZGO

En una entrevista para Apple Music, Allie comentó que tenía pautada una sesión de composición con Sarah Hudson, conocida por ser una de las compositoras de Dark Horse de Katy Perry, pero a última hora, Sarah canceló el encuentro. Si bien este tema no habla directamente de esta situación, Allie comentó que su equipo comenzó a bromear sobre el hecho y la canción nació entre chistes y risas, pero también a partir de la necesidad de que algo regrese a nuestras vidas, bien sea Sarah o como se quiera llamar.

Letra destacada: I left a light on for you / Sarah, won’t you come home? / I’ll just hold my breath ’til you hold me again / I’m talking to you so you know you’re never alone / I’ll just hold my breath ’til there’s nothing left

5. Rings a Bell

Escrita por: OZGO, James Ghaleb & Allie X | Producida por: OZGO

Déjà vu es la expresión más certera para describir este tema debido a su letra que evoca la nostalgia a sensaciones ya vividas, a experiencias pasadas y que de alguna manera confirman el carácter cíclico de la vida. En este tema, Allie nos habla de esas sensaciones desde la perspectiva del amor y como siempre queremos sentir que estamos en un lugar seguro cuando se trata de una relación.

Letra destacada: The way you move, it rings a bell / The way you stare, it casts a spell / As if you knew me well / Must have been a reason for this feeling ’cause it rings a bell / Could swear that we’ve been here before /

‘Cause in your arms, I feel so sure

6. June Gloom

Escrita por: Allie X, James Ghaleb & OZGO | Producida por: OZGO

Allie adquirió una enfermedad autoinmune a los 12 años y es a través de esta canción que explica cómo vivió ese proceso. La gente suele empezar a ser independiente durante la adolescencia, una etapa marcada por mucha experimentación y exploración. Sin embargo, al tratarse de una enfermedad delicada, esta suele consumir mucho tiempo y energía de los afectados, por ende Allie se perdió muchas experiencias en su vida y le tocó ver cómo otros chicos de su edad las estaban teniendo. Esto lo confesó en una publicación en Reddit.

Letra destacada: June gloom in my room / These days, I like to stay inside / Watching the kids get high / June gloom, oh, doom, doom / And we’re feeling a bit decayed

7. Love Me Wrong (Feat. Troye Sivan)

Escrita por: Troye Sivan, Leland, Bram Inscore, Allie X & OZGO | Producida por: OZGO

Es necesario destacar en primer lugar la sinergia entre las voces de Allie y Troye, se complementan a la perfección con una producción que hace que sus voces brillen aún más. Allie y Troye nos abren sus corazones para contarnos sobre las relaciones familiares, y cómo muchas veces la familia nos hace cuestionarnos nuestros valores y nuestras creencias en nombre del “amor”, en lugar de asimilarlas y tratar de comprenderlas. La interpretación de Allie en la canción nos hace recordar un poco a Lana del Rey y el sonido que nos ofreció en Norman Fucking Rockwell.

Letra destacada: Oh, you love me / You lose sleep over me / I know you love me / ‘Cause I’m there in your wallet / And your locket / I heard you talk about me in the kitchen / You didn’t know I was listening / But I was there, sitting on the stairs

8. Super Duper Party People

Escrita por: Allie X, George Bezerra, OZGO & Oligee | Producida por: OZGO

Una canción que no tiene muchas pretensiones más allá de retratar un ambiente fiestero y los personajes usuales que se suelen ver en estas circunstancias con sus respectivos comportamientos y acciones. Ahora bien, la producción logra que la canción sea pegadiza gracias al uso de sintetizadores y efectos que le dan ritmo a la pieza.

Letra destacada: There’s a man to the left with beer on his breath / With his hands in a bowl of nuts / There’s a lady in a hat with a Siamese cat / And a really, really bouncy butt / All the kids are prancing, laughing, dancing / Getting their ducks in a row / It’s gonna be a big night with halogenic lights / And a super-duper-ific glow

9. Susie Save Your Love (Feat. Mitski)

Escrita por: Allie X, Mitski, Nate Campany, Kyle Shearer & OZGO | Producida por: Valley Girl & OZGO

Este tema nos cuenta la historia de Susie, una chica que se encuentra en una relación tóxica y no se da cuenta de ello. Su amigx que está enamoradx de ella quiere estar ahí para ella, a la vez que quiere que el sentimiento sea recíproco de parte y parte. Sin quererlo o no, los increíbles solos de guitarra que se escuchan entre los coros es un recurso que nos recuerdan a los temas de figuras como Lenny Kravitz y Carlos Santana.

Letra destacada: Susie’s riding shotgun / Saying that I’m no fun / Says she’s not ready to sleep / Marshall makes her angry / So, she’s tryna make me / Drive her up and down his street

10. Life of the Party

Escrita por: Allie X, OZGO & Jam City | Producida por: OZGO

El alcohol siempre será la respuesta al momento de desinhibirse y aún más cuando estás fuera de tu zona de confort. El detalle está cuando sobrepasas los niveles y en lugar de ser el alma de la fiesta, te conviertes en el chiste de la fiesta y, en ocasiones, la víctima. No es un tema autobiográfico de Allie, pero guarda relación con experiencias de las que ha sido testigo.

Letra destacada: I was the life, was the life of the party / They wrote that out with a Sharpie / I made so many friends / I was the main attraction / I was the life, was the life of the party / They stripped me down like a Barbie / They say I kissed the king / But I don’t remember anything

11. Madame X

Escrita por: Allie X, Simon Wilcox, Big Taste & OZGO | Producida por: OZGO

A primera instancia se pudiera pensar en Madame X como una especie de alter ego de Allie, pero al revisar la letra con detalle nos encontramos con el hecho de que se vale de una metáfora para hablar sobre la adicción a las drogas, la dependencia que crean a tal punto que las personas entregan sus vidas por completo, a partir de la necesidad de llenar un vacío en aras de desaparecer esa sensación.

Letra destacada: Madame X / Take my money, my self-respect / When you come around nothing hurts / You and me, we don’t need no words / Madame X / You fill me up with your emptiness / And it’s the first thing I’ve ever felt / That’s why I’m keeping you to myself

12. Learning in Public

Escrita por: Allie X, James Ghaleb & OZGO | Producida por: OZGO

Un tema terapéutico para Allie en el que habla sobre lo difícil que resulta crecer en el ojo público, cometer errores y aprender de ellos frente al mundo. Con esta canción la cantante reconoce sus fallas, las abraza, asume todo lo que ha aprendido y confía en todo lo que le falta por aprender.

Letra destacada: I didn’t mean to make you unhappy / I didn’t mean to change without letting you know / I felt that I could take, take you with me / But did you slip away or did I let go?

Escucha el álbum Cape God en su totalidad a continuación:

