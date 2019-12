“The Woman In The Window”: Amy Adams se cuestiona su cordura el trailer de este thriller perturbador

Si te preguntas cómo se vería un thriller que combine el voyeurismo del clásico Rear Window y el misterio de Gone Girl, te traemos el primer trailer de The Woman in the Window, que tiene como protagonista a Amy Adams como la Dra. Anna Fox, una psicóloga agorafóbica que es testigo de un perturbador acto de violencia en la casa de su vecino.

El director Joe Wright, que estuvo al frente de Pan y Darkest Hour, dirigió la película, basada en un guión del ganador del Premio Pulitzer Tracy S. Letts. En la película, Anna es una psicóloga infantil de la ciudad de Nueva York que sufre de agorafobia, un trastorno de ansiedad en el que las personas temen y evitan los lugares que les hacen sentir atrapados.

En el caso de Anna, no puede salir o dejar su casa. Anna se relaciona con su vecina, Jane (Julianne Moore), y las dos entablan una relación mientras pasan tiempo en la casa de Anna. Las cosas empeoran cuando Anna es testigo de que Jane es apuñalada al otro lado de la calle. Cuando Anna llama a la policía, el esposo de Jane, Alistair (Gary Oldman), presenta a una mujer diferente (Jennifer Jason Leigh) como Jane, para consternación de Anna. Entonces, Anna comienza a espiar a la familia de enfrente, cuestionándose su cordura mientras intenta resolver el caso.

The Woman In The Window originalmente iba a estrenarse en octubre de 2019, pero se retrasó algunos meses debido a que las primeras exhibiciones de prueba dejaron al público un tanto confundidos: por ello, Wright hizo algunos reshoots para reformular el tercer y último acto del filme. Además, con la adquisición de Fox por parte de Disney, hubo algunos inconvenientes. The Woman in the Window está programada para ser la última película bajo el sello de Fox 2000, que cerrará bajo el mando de Disney.

El resto del reparto estelar también incluye a Anthony Mackie, Brian Tyree Henry y Wyatt Russell, y podremos ver el filme el próximo 15 de mayo de 2020. Démosle un vistazo al primer trailer a continuación.

