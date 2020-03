The Weeknd lanza nueva línea de merch diseñada por A$AP Rocky

Hace algunos días, el canadiense Abel Tesfaye, mejor conocido por sus fans como The Weeknd, lanzó su disco After Hours, una mezcla intoxicante de new wave, dream pop y R&B que estaremos reseñando dentro de poco; pero como todos saben, la ganancia está en la merch, y cuando se trata de diseñar las mejores prendas para sus fans, The Weeknd llamó a su colega A$AP Rocky para ayudarlo en el proceso de diseño.

La nueva gama de productos incluye una línea de t-shirts gráficas diseñadas por A$AP Rocky en colaboración con su agencia creativa, AWGE. Las t-shirts negras tienen un diseño inspirado en After Hours serigrafiado en la parte delantera y trasera. Por lo que vemos, hay tres diseños diferentes para elegir, así como un pase de After Hours que viene con una entrada VIP a a cualquiera de los espectáculos de la gira norteamericana de The Weeknd.

Las piezas se venden por USD $ 44, y vienen con una versión digital de After Hours que se entregará por correo electrónico al momento de la compra. Además de las camisetas diseñadas por A$AP Rocky, The Weeknd también se asoció con el director de diseño de Rhude, Rhuigi Villaseñor, para una selección complementaria de la tienda virtual de su página oficial.

Desde t-shirts gráficas, hoodies y sudaderas, hay algo para cada fan en la tienda de The Weeknd, demostrando que el artista no solo tiene oído para los ritmos, sino también ojo para el estilo. Para comprar las piezas, visiten su sitio web a través de este enlace. A continuación, un vistazo al restod e la colección.

