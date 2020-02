“The Roads Not Taken”: Javier Bardem y Elle Fanning imaginan vidas paralelas en este drama de la Berlinale

Las enfermedades siempre son un tema difícil de tratar, y en su próxima película, el actor español Javier Bardem se enfrenta a las consecuencias de un trastorno que hace que su mente se vaya deteriorando poco a poco: se trata de The Roads Not Taken, cuyo primer trailer se estrena el día de hoy.

Este nuevo proyecto proviene de la aclamada escritora y directora Sally Potter, y la película está protagonizada por Elle Fanning en el papel de Molly, una joven cuyo padre Leo (Bardem) se está deteriorando mentalmente. En el transcurso de un viaje de un día por la ciudad de Nueva York que hacen juntos, Leo se encuentra imaginando las vidas alternativas que podría haber vivido. Mientras tanto, Molly se enfrenta a los desafíos del estado de Leo, incluso mientras lucha con pensamientos conflictivos sobre su propio futuro.

The Roads Not Taken será una de las películas que competirán en el 70º Festival Internacional de Cine de Berlín, que comienza a finales de este mes, el miércoles 20 de febrero, y continuará hasta el 1° de marzo. A juzgar por el tráiler, el drama de padre e hija parece ser una excelente forma de destacar los talentos de Bardem y Fanning, quienes se mueven entre las vidas imaginadas de Leo y la creciente desesperación de Molly en el mundo real.

Salma Hayek y Laura Linney completan el reparto en papeles secundarios, interpretando a dos mujeres importantes (una real y otra que posiblemente no lo es) en la vida de Leo. En realidad, todo el reparto de The Roads Not Taken deja una excelente impresión en poco menos de dos minutos de metraje. La cinta se estrena en cines el próximo viernes 13 de marzo. A continuación, el conmovedor trailer:

