“The Pale Horse”: Amazon adapta a Agatha Christie con brujas, mucha tensión y una serie de asesinatos sin resolver

Al igual que Stephen King, Agatha Christie es una de esas escritoras cuyo trabajo permanece vigente a través del tiempo: durante los últimos años, varios cineastas han realizado varias adaptaciones de la obra de Christie, como Murder on the Orient Express de Kenneth Branagh, un modesto éxito que dio lugar a la secuela Death on the Nile; y la película Crooked House de Gilles Paquet-Brenner de 2017, escrita por el creador de Downton Abbey, Julian Fellowes. La BBC también creó dos series de televisión en 2018 de la obra de Christie, Ordeal By Innocence y The ABC Murders, que a su vez inspiraron al director Rian Johnson para su misterio de asesinato Knives Out, uno de nuestros filmes favoritos del año pasado.

Ahora, la plataforma de streaming Amazon quiere involucrarse con el delicioso género del whodunit con The Pale Horse, una mini serie de dos partes protagonizada por Rufus Sewell. Esta versión de la novela de Christie de 1961 fue adaptada por la escritora nominada a los BAFTA, Sarah Phelps, quien también sirve como productora ejecutiva. Por lo que vemos del trailer, parece que la historia permanecerá ambientada en la época en que se publicó originalmente, a principios de los años sesenta.

La premisa básica de The Pale Horse se centra en una inusual investigación sobre la muerte de una joven, complicada por una misteriosa lista de nombres descubierta en su zapato. Esto se desarrolla en una doble investigación, una buscando al asesino, y otra buscando entender la lista de nombres — especialmente después de que las personas que están en ella van muriendo misteriosamente. Una de las personas en esa lista es Mark Easterbrook, interpretado por Sewell: cuando descubre que otras personas de la lista han muerto, comienza a preocuparse de que él será el próximo. Así termina en un lugar llamado The Pale Horse, en donde viven tres supuestas brujas.

Junto a Sewell está un elenco conformado por Kaya Scodelario, Bertie Carvel, Sean Pertwee, Henry Lloyd-Hughes, Poppy Gilbert, Madeleine Bowyer, Ellen Robertson, Sarah Woodward, Georgina Campbell, y Claire Skinner, mientras que el trío de brujas son interpretadas por Rita Tushingham, Sheila Atim, y Kathy Kiera Clarke. The Pale Horse llega a Amazon Prime el próximo 13 de marzo, y les dejamos el misterioso trailer a continuación:

