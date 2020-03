“The Other Lamb”: Un grupo de adolescentes escapan de una secta satánica en el nuevo filme de Małgorzata Szumowska

Recientemente ha resurgido un espacio para las películas de horror que no hace otra cosa que crecer: con filmes como Bad Dreams y Midsommar, no cabe duda que el mercado para este tipo de largometrajes se expande cada año. Y si son de los que aman este tipo de películas, no se pueden perder The Other Lamb, un proyecto cinematográfico que seguramente no los dejará dormir.

Dirigido por la polaca Małgorzata Szumowska, el filme se centra en Selah (Raffey Cassidy), quien, junto con un grupo de mujeres jóvenes enclaustradas en una sexta semi-satánica en donde nacieron y crecieron, vive aparentemente desconectada del tiempo, aislada de la sociedad moderna en una remota comunidad forestal presidida por un hombre llamado Shepherd (Michiel Huisman), una figura controladora, como un mesías, con un lado oscuro aterrador.

Pero cuando su mundo se ve sacudido por una serie de pesadillas y revelaciones inquietantes, Selah comienza a cuestionar todo sobre su existencia, incluida su lealtad a Shepherd, quien se torna cada vez más peligroso. Inundada en imágenes de terror primitivo y onírico, esta fábula provocativa es una visión inquietante del despertar y la revuelta de los adolescentes.

El proyecto que también cuenta con el protagonismo de la irlandesa Denise Gough, fue producido por Marie Gade Denessen, David Lancaster, Tristan Lynch, Aoife O’Sullivan y Stephanie Wilcox.

The Other Lamb estará disponible a partir del 3 de abril del 2020. Acá les dejamos el trailer:

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?