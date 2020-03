“The New Bauhaus”: el trailer nos da una mirada a la escuela que definió el arte en el siglo XX

El 2019 marcó el centésimo aniversario de la Bauhaus, el movimiento artístico y de diseño de principios del siglo 20 fundado por el arquitecto Walter Gropius en Weimar, Alemania.

Uno de los miembros más influyentes para el momento fue el artista húngaro, László Moholy-Nagy, quien eventualmente aterrizó en Chicago y fundó a mediados del siglo pasado la escuela de diseño, The New Bauhaus. Innovador en su arte y en la educación, mantuvo su optimismo en el tiempo, superando las Guerras Mundiales, la Gran Depresión, la persecución Nazi, siempre apoyado en la creatividad para superar los tiempos difíciles.

Su vida, legado y trabajo no ha perdido vigencia con el pasar de los años, prueba de ello es el más reciente documental The New Bauhaus, dirigido por Alysa Nahmias, cuyo trailer fue estrenado recientemente. La película mostrará la prolífica vida de Moholy-Nagy desde sus inicios hasta su muerte en 1946 por leucemia.

Testimonios de familiares, artistas, críticos componen este documental, acompañado por imágenes de archivo que confirman el legado de la escuela no solo en el arte, sino en las distintas industrias en las que tuvo presencia.

Debido a las circunstancias actuales en todo el mundo por la pandemia del coronavirus, el documental no tiene fecha de estreno oficial. De momento, te dejamos acá el trailer para que lo disfrutes.

