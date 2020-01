“The Last Thing He Wanted”: Anne Hathaway es una periodista atrapada en el escándalo Irán-Contra en este thriller de Sundance

Netflix sigue trayéndonos adelantos de sus producciones fílmicas del año, en particular las que está estrenando en Park City, Utah, durante la realización del Festival de Cine de Sundance que ya está inaugurado, y su trailer más reciente es el de la próxima adaptación cinematográfica de la directora Dee Rees de The Last Thing He Wanted, basada en la novela de suspenso político del mismo nombre de la autora Joan Didion.

Protagonizada por los galardonados actores Anne Hathaway, Willem Dafoe y Ben Affleck, la película se estrenará la semana que viene en Sundance y seguirá la historia de una veterana periodista de Washington llamada Elena McMahon, que termina atrapada en medio del escándalo Irán-Contra. En el escándalo se vendieron armas al gobierno de Jomeini de la República Islámica de Irán para financiar a los Contras, a varios grupos rebeldes de derecha en Nicaragua apoyados y financiados por Estados Unidos, y el padre de Elena (Dafoe) dejó caer en su regazo algunos negocios de armas sin terminar.

A continuación, la sinopsis oficial del filme, que nos ofrece más detalles de este drama:

“La periodista y madre soltera Elena McMahon (Anne Hathaway) ha estado investigando rigurosamente la actividad de los Contra en Centroamérica durante años. Frustrada cuando su cobertura es censurada, el alivio llega en un paquete inesperado: su padre (Willem Dafoe) se enferma y le deja una serie de tratos de armas inconclusos y desagradables en esa misma región. Ahora, Elena es un peón en un juego arriesgado y desconocido, rodeada de munición real en más de un sentido, y junto a un funcionario estatal de EE.UU. (Ben Affleck) con el que tiene un pasado accidentado, Elena necesita analizar su propia historia para sobrevivir. Con su desencantadora vida esperándola de vuelta a casa, se ve obligada a considerar lo que realmente quiere”.

Además de Hathaway, Affleck y Dafoe, la adaptación cinematográfica cuanta con un elenco conformado por Toby Jones, Rosie Perez, Edi Gathegi y Mel Rodriguez. Fue dirigida y producida por la cineasta nominada al Oscar, Dee Rees (Mudbound), quien co-escribió la adaptación cinematográfica con Marco Villalobos. La película también fue producida por Cassian Elwes con Jamin O’Brien, Wayne Godfrey, Robert Jones, Mark Lane y James Harris como productores ejecutivos.

The Last Thing He Wanted estará disponible globalmente en Netflix a partir del 21 de febrero. Dale un vistazo al intenso trailer a continuación:

